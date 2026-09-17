Hagenberg, Wien, Berlin (ots) -Während regulatorische Anforderungen an künstliche Intelligenz steigen, bietet TRUSTIFAI schon jetzt einen klaren Rahmen für unabhängige Prüfung und Zertifizierung.Die Anforderungen an vertrauenswürdige KI steigen kontinuierlich. Unternehmen stehen zunehmend vor der Frage, wie sie die Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit ihrer KI-Systeme nachweisen können. Während europaweit an Standards und regulatorischen Rahmenbedingungen gearbeitet wird, existieren bereits heute praxiserprobte Prüf- und Zertifizierungsmöglichkeiten.Mit dem von TRUSTIFAI - dem Joint Venture von TÜV AUSTRIA, dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) und der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) - entwickelten Prüfschema TRUSTED AI steht Unternehmen schon heute ein wissenschaftlich fundierter Weg zur unabhängigen Bewertung und Zertifizierung von KI-Systemen zur Verfügung."Unternehmen müssen nicht auf zukünftige Zertifizierungsprogramme oder vollständig abgeschlossene Normungsprozesse warten. Wer heute künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einsetzen möchte, kann bereits jetzt ihre Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit und Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall unabhängig prüfen und zertifizieren lassen", erläutert TRUSTIFAI-Geschäftsführer Michael Weberberger.Wissenschaftlich fundierte Prüfverfahren für die PraxisDie Grundlagen für das TRUSTED AI-Prüfschema werden seit mehreren Jahren gemeinsam von TÜV AUSTRIA, SCCH und der Johannes Kepler Universität Linz entwickelt. Ziel ist es, aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Machine Learning in objektive, nachvollziehbare und reproduzierbare Prüfverfahren zu überführen.Dabei werden nicht nur technische Leistungskennzahlen bewertet. Das Prüfmodell berücksichtigt auch Aspekte der Robustheit, Zuverlässigkeit, sicheren Softwareentwicklung sowie Anforderungen an Datenschutz und verantwortungsvollen KI-Einsatz. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein KI-System für seinen definierten Anwendungsbereich die erforderliche Qualität und Vertrauenswürdigkeit tatsächlich nachweisen kann.Die Methodik wurde bereits in zahlreichen Projekten angewendet und kontinuierlich weiterentwickelt. Unternehmen können somit den gesamten Prozess von der ersten Standortbestimmung über GAP-Analysen und technische Inspektionen bis hin zur unabhängigen Zertifizierung durch TÜV AUSTRIA nutzen.Vorbereitung auf den AI Act beginnt schon heuteEin besonderer Mehrwert des TRUSTIFAI-Ansatzes liegt in seiner Nähe zur laufenden europäischen Normungsarbeit. Expertinnen und Experten aus dem TRUSTIFAI-Umfeld wirken aktiv an jenen Normungsgremien mit, die die technischen Standards zur Umsetzung des europäischen AI Act erarbeiten.Dadurch fließen aktuelle Entwicklungen aus Forschung, Praxis und Normung laufend in die Weiterentwicklung der Prüfverfahren ein. Unternehmen erhalten damit bereits heute die Möglichkeit, ihre KI-Systeme an Anforderungen auszurichten, die künftig für die regulatorische Umsetzung von vertrauenswürdiger KI von zentraler Bedeutung sein werden."Vertrauen in KI entsteht durch überprüfbare Nachweise und nicht durch Selbstbewertungen. Deshalb unterstützt TRUSTIFAI-Unternehmen dabei, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit ihrer Systeme transparent und unabhängig nachzuweisen. Die notwendigen Methoden, Prüfungen und Zertifizierungen von KI stehen bereits heute zur Verfügung", so Michael Weberberger abschließend. | trustifai.atLET'S TALK TRUSTED AI Jetzt Gespräch vereinbaren! (https://trustifai.at/kontakt/)Pressekontakt:TRUSTIFAI GMBHMichael WeberbergerGeschäftsführer | Managing DirectorTelefon: +43664604546593E-Mail: michael.weberberger@trustifai.attrustifai.atOriginal-Content von: TÜV AUSTRIA Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130329/6354252