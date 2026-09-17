Berlin (ots) -Eine Idee made in Germany erobert die Welt: Was 1908 mit einem Blumenauftrag von Berlin nach Potsdam begann, ist heute ein internationales Netzwerk mit rund 50.000 Floristinnen und Floristen in 150 Ländern.Von Berlin nach Potsdam, vom Telegramm zum Smartphone und einmal sogar vom Weltall zur Erde: Heute feiert Fleurop seinen 118. Geburtstag. Das Datum ist kein Zufall: Am 17. September 1908 wurde der erste Blumenauftrag von Berlin nach Potsdam vermittelt.Die Idee dazu hatte der Berliner Florist Max Hübner, dessen Fachgeschäft in der Prinzenstraße in Kreuzberg lag. Gemeinsam mit 98 Kollegen gründete er die "Blumenspenden-Vermittlungs-Vereinigung". Sein Prinzip war damals revolutionär und ist bis heute geblieben: Nicht der Blumenstrauß geht auf die Reise, sondern der Auftrag. Ein Florist am Zielort fertigt den Strauß frisch an und überbringt ihn persönlich zur Wunschadresse.Was damals per Telegramm organisiert wurde, funktioniert heute digital. Blumen lassen sich mit wenigen Klicks bestellen und auf Wunsch innerhalb von rund 90 Minuten vermitteln. Dahinter steht ein Netzwerk von rund 50.000 Floristinnen und Floristen in 150 Ländern, das globale Reichweite mit lokalem Handwerk verbindet. Der Auftrag kann von überall kommen, der Strauß entsteht dort, wo er gebraucht wird.118 Jahre, unzählige GeschichtenUnd welche Wege Blumen dabei nehmen können, zeigt eine besondere Episode aus der Fleurop-Geschichte: 1991 bestellte die britische Astronautin Helen Sharman während ihres Aufenthalts auf der russischen Raumstation Mir Blumen zum Geburtstag ihrer Mutter. Der Blumengruß hatte damit wohl die außergewöhnlichste Distanz aller Fleurop-Aufträge zurückzulegen: vom Weltall zur Erde.Doch die meisten Fleurop-Blumen reisen weniger spektakulär, dafür mitten ins Leben. Zum Geburtstag, zur Hochzeit, als Liebeserklärung, zur Versöhnung oder als stiller Gruß in schwierigen Momenten. Kaum eine andere Marke dürfte so viele Liebesgeschichten mit Blumen begleitet haben wie Fleurop.118 Jahre später hat sich die Technik radikal verändert, die Idee dahinter kaum: Menschen können Blumen verschenken, auch wenn sie selbst nicht vor Ort sind. Aus einer Berliner Erfindung ist ein weltweites Netzwerk geworden - Eine Idee made in Germany, die heute auf der ganzen Welt zuhause ist.Über Fleurop:Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Die Blumengrüße werden von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de SupportYourLocalsPressekontakt:Abdruck honorarfrei, Beleg erbetenWeiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.Fleurop AGFrau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/6354264