Köln (www.fondscheck.de) - Der August war von per Saldo insgesamt freundlichen Aktienmärkten, gleichzeitig aber von zunehmendem Druck auf die Anleihemärkte geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Ruhestandsfonds A (ISIN LU1525525XXX/ WKN A2AN1Y).Die Aktienmärkte hätten auf breiter regionaler Basis zugelegt. Überzeugende Unternehmensergebnisse hätten die Märkte unterstützt. An den Anleihenmärkten seien die Renditen aufgrund von Inflations- und Fiskalrisiken sowie der Erwartung eines länger erhöhten Zinsniveaus, insbesondere im längeren Laufzeitenbereich, deutlich angestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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