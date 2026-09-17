Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Franklin Templeton und das Fintech Ginmon bringen gemeinsam eine Lösung für das neue Altersvorsorgedepot (AV-Depot) an den Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Wie die Unternehmen mitteilen würden, solle die Apeiron Wealth Cloud der Ginmon-Gruppe die Basis dafür bilden. Die AV-Depot-Lösung solle sich insbesondere an Finanzvertriebe mit eigener Beraterschaft, an Maklerpools und Haftungsdächer, mittelgroße Versicherer, Finanzvertriebe sowie kleine und mittelgroße Banken mit Beratungsgeschäft richten. Sie werde sowohl vollständig digitale Abschlussstrecken als auch Modelle unterstützen, bei denen Berater ihre Kunden persönlich begleiten und digitale Prozesse für eine effizientere Betreuung nutzen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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