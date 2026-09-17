Die Wall Street hat sich am Donnerstag merklich erholt. Nach dem schwachen Vortag, an dem die Fed ihre erste Zinserhöhung seit drei Jahren verkündet hatte, kehrte die Kauflaune zurück. Der Dow Jones Industrial stieg gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 51.615 Punkte, der S&P 500 kletterte um 0,84 Prozent auf 7.615 Punkte. Besonders stark zeigte sich der Nasdaq 100, der 1,46 Prozent auf 29.367 Punkte zulegte. Fallende Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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