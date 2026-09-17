Bei Volkswagen kommt heute wieder ordentlich Bewegung rein. Die Aktie legt zeitweise mehr als +2% zu und arbeitet sich zurück über 81 €. Damit melden sich die Käufer ausgerechnet an einer Zone zurück, die zuletzt mehrfach gehalten hat. Dazu kommt Rückenwind aus dem gesamten Autosektor, während Berenberg an seiner Kaufempfehlung festhält und bei Volkswagen Fortschritte im Umbau sieht. Im Chart ist der Rücksetzer damit erstmal gestoppt, für eine größere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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