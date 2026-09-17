Qiagen steht offenbar vor einem Bieterwettstreit. Ein Bericht des "Manager Magazin" hat heute für kräftigen Rückenwind bei der Aktie gesorgt. Ohne Quellenangabe nennt das Blatt gleich eine ganze Reihe namhafter Interessenten aus der Private-Equity-Welt. Wer buhlt um Qiagen? Die US-amerikanischen Investmentgesellschaften TPG und Bain Capital sollen zu den potenziellen Bietern gehören. Dazu kommen KKR, EQT und Advent. Alle sollen am Kauf des Molekulardiagnostik-Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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