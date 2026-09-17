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XRP legt innerhalb von 24 Stunden knapp fünf Prozent zu und durchbricht den Widerstand bei 1,40 Dollar. Das Ledger setzte am 13. September einen Transaktionsrekord, und in derselben Woche erreichten die ETF-Zuflüsse mit über 110 Millionen Dollar den Jahreshöchstwert. Heute stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab, morgen entscheidet die Fed über die Zinsen. Doch bei der aktuellen Marktgröße bleibt selbst eine Verdopplung ein langer Weg. Dieser Artikel zeigt, was die Daten sagen und wo der größere Hebel in diesem Zyklus liegt.

XRP zwischen Rekord-Ledger, ETF-Zuflüssen und dem CLARITY Act

XRP handelt am 15. September bei 1,42 Dollar nach einem Anstieg von 1,34 Dollar über Nacht. Das XRPL schloss am 13. September den Ledger 106.965.249 mit 3.254 Transaktionen in 3,8 Sekunden, wie Startup Fortune berichtet. In derselben Woche zogen die Spot-ETFs über 110 Millionen Dollar an. Bitwise führt mit kumulativen Zuflüssen von über 600 Millionen Dollar.

Heute stimmt der Senat über die Cloture zum CLARITY Act ab, für die 60 Stimmen nötig sind. Das Gesetz würde erstmals festlegen, welche Vermögenswerte unter die CFTC fallen und welche bei der SEC bleiben, wie CryptoPotato berichtet. Im August legte der Coin 70 Prozent in drei Tagen zu und erreichte 1,70 Dollar, bevor Liquidationen den Kurs auf 1,44 Dollar zurückzogen. Am 11. September lagen die ETF-Zuflüsse bei null, und der CPI lag bei 0,3 statt 0,2 Prozent.

Standard Chartered senkte sein Kursziel für 2026 von 8 auf 2,80 Dollar, sieht aber 12,60 Dollar bis 2028. Das verwaltete Vermögen der sieben Spot-ETFs liegt bei zwei Milliarden Dollar mit 1,1 Milliarden gesperrten Token. Der RSI bei 55,92 und ein negatives MACD-Histogramm ergeben ein gemischtes Bild. Eine Rückkehr auf 2,50 Dollar wäre 76 Prozent, ein realer Gewinn, aber kein exponentieller Sprung bei dieser Marktgröße.

Warum Pepeto neben XRP die Aufmerksamkeit auf sich zieht

3.254 Transaktionen in 3,8 Sekunden beweisen, dass Infrastruktur Kapital anzieht. Doch bei 89 Milliarden Dollar Bewertung und maximal 76 Prozent bis zum nächsten Widerstand bleibt die Frage, wo dieselbe Infrastruktur-These einen größeren Faktor liefert. Pepeto beantwortet sie, weil die Börse bereits im Presale-Stadium live ist und der offene Markt den Coin noch nicht bepreist hat.

Pepeto betreibt eine aktive Börse namens PepetoSwap, auf der jeder Handel ohne jegliche Gebühren abgewickelt wird. Kein Protokollaufschlag, kein versteckter Abzug. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, während derselbe Vorgang auf PepetoSwap bei null Dollar liegt. Wer 200 Trades mit je 5.000 Dollar durchführt, spart auf PepetoSwap rund 3.000 Dollar, die komplett beim Händler bleiben. Die Börse hat ein tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar erreicht und wächst weiter.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in weniger als 60 Sekunden und ohne Kosten. Niemand hält die Mittel dazwischen, und wenn ein Transfer fehlschlägt, macht die Sperre sich automatisch rückgängig. SolidProof hat den gesamten Code vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer wissen, dass eine unabhängige Sicherheitsprüfung die technische Grundlage bestätigt hat. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam.

Beim aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar sehen Analysten nach dem Listing Potenzial für einen Faktor, den vergleichbare Projekte in früheren Zyklen erreicht haben. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase, der heutige Boden wird planmäßig teurer. Pepeto taucht immer wieder auf, weil Werkzeuge live sind und nicht Pläne versprochen werden. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale, der sich mit jeder Stufe dem Ende nähert.

Fazit

XRP bei 1,42 Dollar und 89 Milliarden Dollar Bewertung arbeitet auf eine Verdopplung hin. Pepeto beim aktuellen Presale-Preis arbeitet auf einen deutlich größeren Faktor hin. Jeder Zyklus zeigt dasselbe Bild, denn die Projekte, die kleine Beträge in große Summen verwandeln, verbringen ihre Frühphase unbemerkt. Das Listing trennt die Käufer, die jetzt positioniert sind, von allen, die danach kommen. 10,38 Millionen Dollar im Presale bei einem fallenden Gesamtmarkt sind das Signal, das dieser Markt vor jedem großen Ausbruch gezeigt hat. Die offizielle Pepeto-Website ist offen, das Fenster nicht mehr lange.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die aktuellen Daten für XRP im September 2026?

Der Kurs steht bei 1,42 Dollar, das Ledger setzte einen Transaktionsrekord, die ETFs zogen 110 Millionen Dollar in einer Woche an, und der CLARITY Act steht heute vor dem Senat.

Welcher Coin neben XRP verdient gerade Aufmerksamkeit?

Pepeto, weil PepetoSwap gebührenfrei live ist, SolidProof den Code auditiert hat und der Presale-Preis nach dem Listing nicht zurückkommt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.