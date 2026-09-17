DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet die Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung (§§ 33.ff. WpHG)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet die Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung (---- 33.ff. WpHG)

Kahl am Main (pta000/17.09.2026/16:55 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet die Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung (---- 33.ff. WpHG)

Kahl am Main, den 17. September 2026

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG gibt bekannt, dass die A1681X GmbH & CoKG, München ("A1681X"), gemeldet hat, dass sie die von der Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China, ("Triumph") gehaltenen Aktien in einem Volumen von rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) erworben hat. Der entsprechende Vertrag wurde auskunftsgemäß beiderseitig unterzeichnet und steht nun noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen staatlichen Gremien in China. Auskunftsgemäß ist der seinerzeitige Mitgründer sowie langjährige Vorsitzende des Vorstands und Aufsichtsrates der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Herr Roland Lacher, Hauptgesellschafter der A1681X.

Das Unternehmen wird eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung heute veröffentlichen.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789656900757 ]

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September 17, 2026 10:55 ET (14:55 GMT)