Der IDC MarketScape nennt als Stärken von Quantexa: eine entscheidungsreife Datenbasis, Rückverfolgbarkeit und Erklärbarkeit, agentenbasierte Assistenten sowie Workflows

LONDON und NEW YORK, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analytik und KI-Software, das im Bereich "Decision Intelligence" Pionierarbeit leistet, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: "Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment" als "Leader" ausgezeichnet wurde. Damit wurde das Unternehmen bereits zum zweiten Mal in dieser Kategorie als "Leader" anerkannt. Der IDC MarketScape bewertet Technologieanbieter, die Plattformen für Entscheidungsintelligenz anbieten, und beurteilt dabei sowohl die aktuellen Fähigkeiten als auch die Stärke der jeweiligen Marktstrategie der Anbieter für die nächsten drei bis fünf Jahre.

Die "Decision Intelligence"-Plattform von Quantexa basiert auf dynamischer Entitätsauflösung und Wissensgraph-Technologie, die fragmentierte strukturierte und unstrukturierte Daten zu dem zusammenführt, was das Unternehmen als "Real-World Context" bezeichnet - eine einheitliche, kontextbezogene Sicht auf Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten und andere Entitäten. Für Kunden entsteht dadurch eine einheitliche Kontext-Ebene, die geschäftsbereichsübergreifend eingesetzt werden kann - von KYC über Betrugserkennung bis hin zur Kundenanalyse -, anstatt für jeden Anwendungsfall eine fragmentierte Sicht auf dieselben Daten neu aufzubauen. Diese Kontextschicht bildet die Grundlage für eine übergeordnete Entscheidungsebene, die Regelmaschinen, maschinelles Lernen, Graphenanalysen, Workflows und agentenbasierte KI vereint und darauf ausgelegt ist, Routineentscheidungen zu automatisieren und menschliche Entscheidungsträger durch nachvollziehbare, kontextbezogene Empfehlungen zu unterstützen.

Die KI-Strategie des Unternehmens kombiniert große Sprachmodelle mit dieser Kontextschicht und spiegelt damit die Auffassung von Quantexa wider, dass Kontext und Entitätsauflösung Voraussetzungen für vertrauenswürdige KI in regulierten Umgebungen sind. Die angebotenen Agentenlösungen sind plattformunabhängig konzipiert: Ein MCP-basiertes Gateway ermöglicht es Kunden, diese kontextbezogenen Daten jeder KI-Anwendung oder jedem Agenten, der in ihrem Unternehmen eingesetzt wird, zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen ein direkt in Entscheidungsabläufe eingebetteter Co-Pilot sowie branchenspezifische Agenten, die für Funktionen wie KYC vorgesehen sind.

Wichtigste Stärken laut IDC MarketScape:

Entscheidungsreife Datenbasis: Quantexa verknüpft interne und externe, strukturierte und unstrukturierte Daten zu einer einzigen graphbasierten Ansicht, die das Unternehmen als "Real-World Context" bezeichnet und die sowohl die analytische Erkundung als auch die Entscheidungsfindung durch Menschen und KI in verschiedenen Anwendungsfällen unterstützt.

Quantexa verknüpft interne und externe, strukturierte und unstrukturierte Daten zu einer einzigen graphbasierten Ansicht, die das Unternehmen als "Real-World Context" bezeichnet und die sowohl die analytische Erkundung als auch die Entscheidungsfindung durch Menschen und KI in verschiedenen Anwendungsfällen unterstützt. Rückverfolgbarkeit und Erklärbarkeit: Die Plattform legt großen Wert auf Transparenz hinsichtlich der Art und Weise, wie Daten abgeglichen und verknüpft werden - ein wichtiger Aspekt für Organisationen, die automatisierte und unterstützte Entscheidungen gegenüber Aufsichtsbehörden oder der Öffentlichkeit begründen oder nachweisen müssen.

Die Plattform legt großen Wert auf Transparenz hinsichtlich der Art und Weise, wie Daten abgeglichen und verknüpft werden - ein wichtiger Aspekt für Organisationen, die automatisierte und unterstützte Entscheidungen gegenüber Aufsichtsbehörden oder der Öffentlichkeit begründen oder nachweisen müssen. Agentenbasierte Assistenten und Arbeitsabläufe: Quantexa automatisiert und optimiert die Arbeitsabläufe von Analysten mithilfe integrierter Copiloten und auf kontextbezogenen Daten basierender, aufgabenspezifischer Agenten. Beispiele hierfür sind auf Datenqualität und KYC ausgerichtete Assistenzsysteme, die Analysten dabei unterstützen, die Ursachen für eine mangelhafte Entitätsqualität zu ermitteln, sowie Tools zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Ermittlungsabläufe beschleunigen, die andernfalls einen erheblichen manuellen Aufwand erfordern würden.





Der Kundenstamm von Quantexa konzentriert sich auf den Banken- und Versicherungssektor sowie den öffentlichen Sektor, wobei das Unternehmen zunehmend auch im Gesundheitswesen und in anderen Unternehmensbereichen vertreten ist. Das Unternehmen nennt die Ermittlung von Finanzkriminalität, KYC, Versicherungsbetrug, Risikoprüfung, die Aufdeckung von Steuerbetrug sowie Customer Intelligence als Anwendungsfälle, in denen sich seine Technologien zur Entitätsauflösung und zum Wissensgraphen am besten eignen, um Entscheidungen in regulierten Umgebungen oder in Bereichen mit hohem Risiko zu unterstützen.

"Entscheidungsintelligenz-Plattformen konzentrieren sich auf einen geschlossenen Kreislauf aus Automatisierung, Überwachung und kontinuierlicher Verfeinerung von Entscheidungen, wobei generative und agentenbasierte KI nun die Funktionsweise dieses Kreislaufs beschleunigen", erklärte Megha Kumar, Vice President für Forschung innerhalb der IDC-Organisation "Worldwide AI, Automation, Data and Analytics". "Die Auszeichnung von Quantexa als Leader spiegelt eine Datenbasis und einen Ansatz zur Erklärbarkeit wider, die sowohl von Menschen überprüfte als auch automatisierte Entscheidungsprozesse unterstützen - was für Unternehmen von Bedeutung ist, die in regulierten Umgebungen mit hohem Risiko tätig sind."

"Wir sind der Ansicht, dass die Auszeichnung als 'Leader' im IDC MarketScape unseren seit der Gründung von Quantexa verfolgten Ansatz bestätigt: dass nicht nur das Datenvolumen zählt, sondern auch der Kontext der realen Welt Entscheidungen vertrauenswürdig macht", so Dan Higgins, Chief Product Officer bei Quantexa. "Da KI bei der Entscheidungsfindung eine immer größere Rolle spielt, benötigen Unternehmen eine Kontextebene, die ihre Daten miteinander verknüpft und anreichert, damit die Empfehlungen, auf deren Grundlage sie handeln, präzise und nachvollziehbar sind und auf einer umfassenden Sicht auf das Unternehmen beruhen. Für mich spiegelt diese Anerkennung die Arbeit wider, die wir in die Schaffung dieses Fundaments gesteckt haben, sowie die Art und Weise, auf die wir mit agentischer KI darauf aufbauen."

Über IDC MarketScape

Das Anbieter-Bewertungsmodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt vermitteln. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Das Rahmenwerk bietet Technologie-Einkäufern zudem eine Einschätzung der für ihre Organisation relevanten Kriterien sowie eine Bewertung der Anbieter anhand dieser Kriterien.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie "Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .