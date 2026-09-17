Das Kestrel u5-Terminal erhält die vollständige Zertifizierung durch den TÜV, die offizielle benannte Stelle der EU für die Eisenbahnindustrie

SATCOM-Terminal wurde nach strengen Tests seines robusten Gehäuses, seiner schnellen Wasserableitung und seiner hohen IP-Schutzklasse für den Einsatz im Schienenverkehr als geeignet eingestuft

REDMOND, Wash., Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt bekannt, dass sein Satellitenkommunikationsterminal Kestrel u5 die vollständige Zertifizierung für den Eisenbahnbereich erhalten hat, noch bevor das Produkt bei Eisenbahnbetreibern, Systemintegratoren und Zugherstellern auf dem gesamten europäischen Markt eingeführt wird.

Die Zertifizierung durch den TÜV Rheinland, Europas führende benannte Stelle für die unabhängige Validierung in der Bahnindustrie, stellt ein bedeutendes Gütesiegel für das Kymeta Kestrel u5 dar, das sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an Bord von Zügen ermöglichen wird. Mit dieser Zertifizierung hat das Terminal die Einhaltung anerkannter Eisenbahnnormen nachgewiesen, darunter EN 50155, EN 45545-2 und EN 50121.

Die TÜV-Zertifizierung untermauert, dass es sich beim Kestrel u5 um ein speziell für anspruchsvolle, hochmobile Umgebungen - einschließlich Bahnanwendungen - entwickeltes Endgerät handelt und nicht um ein handelsübliches Produkt, das für einen sekundären Zweck nachgerüstet wurde. Das Terminal wurde von Anfang an speziell für die Anforderungen robuster mobiler Plattformen entwickelt und zeichnet sich durch hohe Schutzklassen (IP69K) für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sowie einen optimierten Stromverbrauch von durchschnittlich unter 100 W aus.

Mit seinem leichten, schlanken und robusten Design wurde das Satellitenterminal Kestrel u5 speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Witterungseinflüsse, Vibrationen und ständige Bewegungen eine zuverlässige Verbindung häufig erschweren.

Das Terminal verfügt über eine flexible Architektur ohne bewegliche Teile, die sich problemlos auf dem Dach von Eisenbahnwaggons montieren lässt. Sein passives Kühlsystem und ein auf Langlebigkeit ausgerichtetes Design, das Stoßdämpfung beinhaltet, sowie sein patentiertes Radom-Design, das den Wasserabfluss sowohl im Ruhezustand als auch in Bewegung maximiert, gewährleisten eine gleichbleibend hohe Leistung und zuverlässige Konnektivität selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Darüber hinaus sorgt die Möglichkeit, die Hardware auf künftige Satellitenmodems aufzurüsten, dafür, dass dieses Design zukunftsfähig ist.

Das Terminal bietet Vollduplex-Konnektivität (die Möglichkeit, Daten gleichzeitig über dieselbe Verbindung zu senden (Uplink) und zu empfangen (Downlink)) bei geringer Latenz und hohen Breitbandgeschwindigkeiten. Die Möglichkeit, zwischen LEO und GEO zu wechseln, wird vom Kestrel u5-Terminal unterstützt und ist zudem eine optionale Zusatzfunktion für Kunden aus dem Schienenverkehr. Diese Multi-Orbit-Fähigkeit bietet Zügen eine widerstandsfähigere und robustere Konnektivitätslösung - durch nahtloses Umschalten wird entlang der gesamten Strecke stets die beste Netzabdeckung und ein gleichbleibend hoher Service gewährleistet.

"Die Erlangung der vollständigen Zertifizierung im Schienenverkehr ist ein bedeutender Meilenstein für Kymeta und eine wichtige Bestätigung für die Investitionen, die wir in die Herstellung dieses Endgeräts getätigt haben", erklärt Manny Mora, CEO von Kymeta.

"Viel lange schon wird die Anbindung an das Schienennetz durch eine lückenhafte Abdeckung eingeschränkt, was sowohl das Fahrgasterlebnis als auch wichtige betriebliche Funktionen beeinträchtigt. Mit der TÜV-Zertifizierung kann das Terminal nun genau wie vorgesehen funktionieren und der Bahnbranche eine neue Art sicherer, stets verfügbarer Konnektivität bieten."

Die SATCOM-Funktionalität bietet eine Ausfallsicherung zwischen Satelliten- und bestehenden Mobilfunknetzen, sodass die Menschen soziale Kontakte pflegen, Unterhaltungsinhalte streamen, arbeiten, geschäftliche Aktivitäten durchführen und ihrem Alltag nachgehen können.

Die TÜV-Zertifizierung für den Schienenverkehr untermauert das Engagement von Kymeta, Konnektivität auf Netzbetreiber-Niveau für geschäftskritische Anwendungen im Verkehrsbereich bereitzustellen. Nachdem die Tests an Bord bereits erfolgreich verlaufen sind und die vollständige Zertifizierung erlangt wurde, steht der Kestrel u5 in den nächsten 60 Tagen vor mehreren weiteren Konnektivitätstests bei einigen der größten europäischen Bahnbetreiber.

Die Tests umfassen Hochgeschwindigkeitstests mit Geschwindigkeiten von bis zu 360 km/h und sollen die hohe Leistungsfähigkeit sowie die zuverlässige Konnektivität des Kestrel u5 unter Beweis stellen. Die Tests werden weiterhin zeigen, wie Fahrgäste mit der Geschwindigkeit und Genauigkeit online gehen können, die sie von zu Hause oder vom Büro aus erwarten würden. Im Zuge weiterer Testläufe rückt die Markteinführung des Geräts auf dem europäischen Markt und weltweit immer näher.

Diese Zertifizierung ermöglicht zwar den Einsatz im Eisenbahnsektor, doch basiert das Kestrel u5 auf der vielseitigen Plattform für mobile Konnektivität von Kymeta. Die gleiche Kernplattform lässt sich für Mobilitätsanwendungen in den Bereichen Verwaltung, Verteidigung und Wirtschaft konfigurieren, darunter landgestützte, maritime sowie unbemannte und autonome Plattformen.

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Über Kymeta:

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln, herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten Flachbildschirm-Antennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe softwaredefinierter Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so eine lückenlose Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta richten sich an Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt, Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über 150 Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt bereitzustellen.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

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