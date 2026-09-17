Potsdam (ots) -Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat am Donnerstag (17.09.26) Jana Cebulla zur Leiterin des Landesangebots Brandenburg gewählt. Damit folgte das Gremium dem Vorschlag von rbb-Intendantin Ulrike Demmer. Die im rbb-Staatsvertrag vorgesehene Funktion wird für eine Amtszeit von fünf Jahren vergeben. Das Landesangebot Brandenburg umfasst laut Staatsvertrag "die für Brandenburg vorgesehenen regionalen Auseinanderschaltungen im Landesfernsehprogramm" (rbb24 Brandenburg aktuell und rbb24 Brandenburg) sowie die Wortanteile des "regionalen Hörfunkprogramms" (Antenne Brandenburg). Die Leitung des Landesangebots Berlin soll gemäß der Novellierung des rbb-Staatsvertrages nicht mehr besetzt werden.In ihrer neuen Aufgabe wird Jana Cebulla sicherstellen, dass Brandenburg und brandenburgische Perspektiven in Planungs- und Entscheidungsprozessen sowie bei der Weiterentwicklung des rbb-Gesamtangebots angemessen berücksichtigt werden. Die Funktion wirkt bereichsübergreifend koordinierend und beratend und fördert den Dialog sowie die Vernetzung des rbb im Land Brandenburg.rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Ich freue mich sehr über die Wahl von Jana Cebulla. Sie verbindet strategisches Denken, journalistische Erfahrung und einen klaren Blick für die Anforderungen unseres regionalen Angebots. Brandenburgs Perspektiven im rbb sichtbar zu machen und die Vernetzung in unserem Flächenland weiter zu stärken, sind zentrale Aufgaben dieser Funktion. Für diese Herausforderung bringt Jana Cebulla beste Voraussetzungen mit."Jana Cebulla ist derzeit Leiterin Programm-Management in der rbb-Programmdirektion. Dort verantwortet sie die Übersetzung strategischer Ziele in redaktionelle Prozesse sowie die Förderung der vernetzten Zusammenarbeit der journalistischen Fachredaktionen. Die neue Aufgabe wird sie zusätzlich zu ihrer bisherigen Tätigkeit wahrnehmen. Damit wird keine weitere Leitungsposition geschaffen.Jana Cebulla: "Ich danke Ulrike Demmer und dem Rundfunkrat für das Vertrauen. Brandenburg ist ein vielfältiges Land mit unterschiedlichen Regionen, Themen und Perspektiven. Mein Ziel ist es, das Programm für Brandenburg im Gesamtangebot des rbb noch stärker sichtbar zu machen und den Austausch mit den Menschen und Institutionen im Land weiter auszubauen."Jana Cebulla verfügt über rund 15 Jahre Führungserfahrung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vor ihrem Wechsel zum rbb leitete sie beim MDR die Hauptredaktion Kultur und Jugend sowie zuvor die Hauptredaktion Junge Angebote und MDR SPUTNIK. Zudem bringt sie Erfahrungen aus dem regionalen Hörfunk mit.Pressekontakt:rbb Kommunikationpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6354292