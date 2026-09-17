© Foto: Barry Thumma - APChina setzt seine Goldkäufe fort, und auch die Zentralbanken anderer Schwellenländer stocken ihre Goldreserven auf.
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Die chinesische Zentralbank (PBoC) setzte ihre Goldkäufe im Juli mit einem Zuwachs von 20 Tonnen fort, dem höchsten monatlichen Anstieg seit Oktober 2023. Damit kaufte China bereits den 21. Monat in Folge Gold, was seit Jahresbeginn insgesamt 60 Tonnen entspricht. Insgesamt steigerten Zentralbanken weltweit ihre Reserven im Juli per saldo um 23 Tonnen, wobei die Käufe im Jahresvergleich leicht zurückgingen. Auch andere Schwellenländer stocken ihre Goldreserven derzeit auf.