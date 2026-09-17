Köln (ots) -Bundesverkehrsminister Bilger (CDU) hat sich heute ein Bild von der Lage an der maroden Bonner Nordbrücke gemacht. Im Anschluss an den Termin sagte er im Interview mit dem WDR: "Wir sind aktuell voll im Zeitplan. Die Abbrucharbeiten laufen, sollen im November abgeschlossen werden und dann kann es auch mit dem Ersatzneubau weitergehen. Zwei Jahre insgesamt ist der Zeitraum, den wir uns vorgenommen haben."Bilger versprach auch, dass es insgesamt voran gehen soll was die Verbesserung von Straßen- und Schienen-Infrastruktur angeht. Das habe sich die Regierung vorgenommen: "Wir werden in vier Jahren nicht alle Probleme gelöst haben, aber es soll spürbar besser werden. Weniger Staus, auch besserer Bahnverkehr, mehr Pünktlichkeit auf der Schiene."Jetzt sei die Zeit, die Verkehrsprobleme, "die uns so lange schon beschäftigen und auch wirklich für viel Unzufriedenheit sorgen, lösen können."Das komplette Interview mit Bundesverkehrsminister Bilger gibt es ab 18.45 Uhr in der "Aktuellen Stunde" im WDR-Fernsehen. Später auch abrufbar hier: Aktuelle Stunde - Startseite - Aktuelle Stunde - Fernsehen (https://www1.wdr.de/fernsehen/aktuelle-stunde/index.html)Pressekontakt:WDR-Newsroom, 0221/220-8182Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6354294