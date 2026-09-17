Paypal führt mit Paypal Plus+ ein eigenes Bonusprogramm in Deutschland ein. Kund:innen können bei vielen Zahlungen Punkte sammeln und diese später wieder beim Bezahlen einsetzen. Doch lohnt sich das Ganze wirklich oder zahlt man teuer mit seinen Konsumdaten? Das neue Bonuspunkteprogramm Paypal Plus wird ab sofort schrittweise über mehrere Monate für deutsche Kunden freigeschaltet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt. Die Anmeldung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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