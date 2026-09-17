Hannover (ots) -Am 14. September öffnete die IAA TRANSPORTATION 2026 in Hannover ihre Tore und brachte führende Unternehmen und Branchenakteure aus der globalen Nutzfahrzeugindustrie zusammen. BAIC FOTON präsentierte auf der Messe eine Reihe von Komplettfahrzeugen und selbst entwickelten Kernkomponenten. Mehrere Modelle feierten dabei ihr internationales Debüt.Im Rahmen einer eigens veranstalteten Pressekonferenz informierte das Unternehmen zudem über den aktuellen Stand seiner Europa-Strategie, wichtige Meilensteine seiner globalen Entwicklung sowie die Einführung neuer Flaggschiff-Produkte. Mit seiner Kompetenz in Produktinnovation, Schlüsseltechnologien und neuen Antrieben entwickelt BAIC FOTON seine internationale Strategie konsequent weiter. Dabei geht das Unternehmen über den klassischen Fahrzeugexport hinaus und baut gezielt lokale Strukturen, Partnerschaften und Kompetenzen auf, um seine Präsenz in internationalen Märkten nachhaltig zu stärken. Mit dieser Strategie stärkt das Unternehmen kontinuierlich seine globale Präsenz und verfolgt sein langfristiges Ziel, sich als Nutzfahrzeughersteller von Weltklasse zu etablieren.13 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge - ein neuer Meilenstein in der globalen Entwicklung von FOTONDie Veranstaltung markierte einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von BAIC FOTON: Chang Rui, Geschäftsführer der BAIC Group und Vorstandsvorsitzender von BAIC FOTON, übergab offiziell das weltweit 13-millionste Fahrzeug des Unternehmens. Bei dem Jubiläumsfahrzeug handelt es sich um den FOTON GALAXUS 9, der in Spanien bereits Praxistests absolviert hat. Mit seiner Gesamtleistung und Produktqualität zielt das Modell auf den europäischen Premium-Markt für Fernlogistik und steht zugleich für FOTONs kontinuierlichen Fortschritt bei der Expansion in das globale High-End-Segment für Nutzfahrzeuge.Die Auslieferung von 13 Millionen Fahrzeugen steht nicht nur für das jahrzehntelange Engagement von BAIC FOTON im Nutzfahrzeugsektor, den kontinuierlichen technologischen Fortschritt und die stetige Expansion auf den internationalen Märkten. Sie spiegelt zugleich die zunehmende Reife der chinesischen Nutzfahrzeugindustrie und die weltweit wachsende Anerkennung ihrer Fertigungskompetenzen wider.Von der Stärkung seiner Position im Heimatmarkt und dem Aufbau einer soliden industriellen Basis bis zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf mehr als 140 Länder und Regionen steht der Entwicklungsweg von BAIC FOTON beispielhaft für den Wandel der chinesischen intelligenten Fertigung von einer starken heimischen Basis hin zu einer zunehmend internationalen Präsenz.Der erfolgreiche Markteintritt des GALAXUS 9 in Spanien ist ein wichtiger Schritt für BAIC FOTON im internationalen Segment der Premium-Fernverkehrslogistik. Zugleich verdeutlicht er die wachsende Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Premium-Schwerlast-Lkw auf internationalen Märkten und schafft eine Grundlage für die weitere Expansion in Europa und anderen globalen Märkten.Auf der Pressekonferenz stellte Liu Xuguang, EVP von BAIC FOTON, offiziell die Europa-Strategie des Unternehmens vor. Im Einklang mit der Vision, ein Nutzfahrzeughersteller von Weltklasse zu werden, hat BAIC FOTON Entwicklungsziele für das Jahr 2030 definiert. Dazu zählen ein Anteil von 50 Prozent an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben am Gesamtumsatz sowie ein internationaler Umsatzanteil von 40 Prozent. Als zentraler Bestandteil der globalen Strategie von BAIC FOTON soll Europa eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung der Marke im Premium-Segment und ihrer internationalen Expansion spielen.Unter dem Leitgedanken "In Europa, für Europa" verfolgt BAIC FOTON einen langfristigen Entwicklungsansatz, der sich konsequent an den realen betrieblichen Anforderungen europäischer Kunden orientiert. Im Mittelpunkt stehen drei Bereiche: die lokalisierte Anpassung der Produkte, die Entwicklung integrierter Ökosystem-Kompetenzen und kooperative Partnerschaften auf Basis einer vertieften lokalen Präsenz. Damit stärkt FOTON kontinuierlich seine Kompetenzen vor Ort und bietet Nutzfahrzeugkunden in ganz Europa umfassende Unterstützung.BAIC FOTON bietet ein breit aufgestelltes Produktportfolio, das unterschiedliche Fahrzeugklassen und Antriebstechnologien abdeckt. Für den europäischen Markt richtet das Unternehmen sein Angebot gezielt an den regulatorischen Anforderungen, den regionalen Einsatzbedingungen und den Bedürfnissen der Kunden aus. Im Fokus stehen dabei drei zentrale Antriebstechnologien: batterieelektrische Antriebe, Hybridlösungen und Wasserstoff-Brennstoffzellen.Das Portfolio umfasst zahlreiche Nutzfahrzeugtypen, darunter Schwerlast-Lkw, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Pick-ups. Aufbauend auf speziellen Plattformen für Fahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien entwickelt und optimiert FOTON seine Produkte kontinuierlich für die lokalen Einsatzbedingungen in Europa. Ziel sind maßgeschneiderte Nutzfahrzeuglösungen mit hoher Anpassungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines umfassenden Angebots rund um Nutzfahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien in Europa. Dafür setzt FOTON sowohl auf eigene Entwicklungen als auch auf die Zusammenarbeit und Vernetzung mit lokalen Partnern. Ziel ist es, Kunden entlang des gesamten Fahrzeugbetriebs zu unterstützen - von der Energieversorgung über den täglichen Einsatz bis hin zu Service- und Aftersales-Leistungen. Durch den Ausbau dieser Partnerschaften will FOTON zugleich seine Servicekompetenz in Europa weiter stärken.Parallel dazu baut FOTON seine Strukturen in Europa weiter aus. Im Fokus stehen dabei Vertrieb und Kundendienst ebenso wie Forschung, Entwicklung und Fertigung. Bereits heute ist das Unternehmen mit Vertriebsnetzen in fast 20 europäischen Märkten vertreten. Bis 2028 soll die Präsenz auf alle wichtigen europäischen Märkte ausgeweitet werden.Für sein Service- und Ersatzteilnetzwerk hat FOTON ein regionales Ersatzteilzentrum in Deutschland sowie nationale Ersatzteillager in 17 Ländern eingerichtet, darunter Großbritannien, Frankreich und Ungarn. Derzeit verfügt FOTON über mehr als 300 Servicestellen in ganz Europa. Gemeinsam mit seinen europäischen Partnern will das Unternehmen künftig weiter in die Service- und Ersatzteilinfrastruktur investieren, um sowohl die Netzabdeckung als auch die Servicekapazitäten auszubauen.Auch in Forschung, Entwicklung und Fertigung baut FOTON seine Aktivitäten in Europa weiter aus. Geplant ist die Einrichtung eines europäischen Technologiezentrums, um regionale Markt- und Kundenanforderungen frühzeitig in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Bis 2028 will FOTON zudem mit der lokalen Montage von Fahrzeugen in Europa beginnen und damit die Voraussetzungen für eine konsequente Ausrichtung von Fahrzeugen und Komponenten an den geltenden EU-Vorgaben schaffen. Gleichzeitig will das Unternehmen über seine deutsche Tochtergesellschaft BROCK das Angebot an Services für vernetzte Fahrzeuge in Europa weiterentwickeln und seine Präsenz im europäischen Markt weiter stärken.BAIC FOTON setzt in Europa auf langfristiges und partnerschaftliches Wachstum und will zugleich den Wandel hin zu einem nachhaltigeren Transportsektor unterstützen. Dazu stärkt das Unternehmen lokale Kompetenzen und arbeitet eng mit Partnern aus der europäischen Nutzfahrzeug- und Transportbranche zusammen. Ziel ist es, gemeinsam nachhaltige und intelligente Lösungen für die Logistik von morgen zu entwickeln.Neben dem nachhaltigen Ausbau seiner Geschäftstätigkeit legt BAIC FOTON großen Wert auf seine Mitarbeitenden und einen verantwortungsvollen Austausch mit den Menschen und Institutionen vor Ort. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf eine offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, um gemeinsam neue Potenziale zu erschließen und die Zukunft der Logistik aktiv mitzugestalten.CAVAN BEACON feiert Weltpremiere und setzt neue Maßstäbe für CO2-freien, intelligenten Schwerlast-FernverkehrAlternative Antriebstechnologien spielen auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Transportbranche auch im Schwerlast-Fernverkehr eine zunehmend wichtige Rolle. Gegenüber konventionellen Diesel-Lkw können sie dazu beitragen, die CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs deutlich zu reduzieren.Über seinen Lebenszyklus hinweg kann ein einzelner Schwerlast-Lkw mit neuen Antriebstechnologien die CO2-Emissionen gegenüber einem konventionellen Dieselfahrzeug um rund 200 Tonnen reduzieren. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung neuer Energielösungen für die Transformation der Branche.Im Rahmen der Präsentation stellte Wu Zongtian, Präsident von BAIC FOTON International, den CO2-freien, intelligenten Fernverkehrs-Schwerlast-Lkw CAVAN BEACON offiziell dem globalen Markt vor. Mit fortschrittlichen Technologien, hoher Energieeffizienz, intelligentem Fahrerlebnis und hoher Langlebigkeit zielt der CAVAN BEACON darauf ab, weltweit einen neuen Maßstab für hochwertige, CO2-freie Fernverkehrs-Schwerlast-Lkw zu setzen.Der CAVAN BEACON basiert auf einer speziell entwickelten Plattform für Wasserstoff- und batterieelektrische Anwendungen. Sie umfasst drei Kernarchitekturen für Karosserie, elektrische und elektronische Systeme sowie Fahrwerk. Durch die Kombination verschiedener Fahrerkabinenkonfigurationen, E-Achsen, Batterien und Brennstoffzellensysteme ermöglicht die Plattform 15 Fahrzeugvarianten für ein breites Spektrum an Fernverkehrsanwendungen.Unterstützt werden unterschiedliche Antriebslösungen, darunter batterieelektrischer Antrieb, Batteriewechsel sowie gasförmiger und flüssiger Wasserstoff. Damit lässt sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Einsatzszenarien und Betriebsbedingungen abdecken.Bei Ladeleistung und Reichweite setzt der CAVAN BEACON auf Schnellladetechnologie im Megawattbereich mit einer maximalen Ladeleistung von 1,44 MW. Der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent dauert lediglich 18 Minuten. Damit sollen Herausforderungen bei Ladeeffizienz und Reichweite von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien in der Mittel- und Langstreckenlogistik adressiert werden.Die vollelektrische Version bietet eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern. Dadurch eignet sie sich für ein breiteres Spektrum an Transportanwendungen im Mittel- und Fernverkehr und verbessert die Praxistauglichkeit von Schwerlast-Lkw mit neuen Antriebstechnologien in der Fernlogistik.Im Bereich des intelligenten Fahrens ist der CAVAN BEACON mit einem kombinierten Fahrerassistenzsystem (ICA/HWP) ausgestattet, das 22 intelligente Assistenzfunktionen integriert. Dazu gehören unter anderem adaptive Geschwindigkeitsregelung, aktive Spurzentrierung, automatischer Spurwechsel und Überholassistent. Die Funktionen unterstützen eine Vielzahl von Fahrsituationen auf der Autobahn.Relevanten Testdaten zufolge erreichte das System in außergewöhnlichen Fahrsituationen eine Reaktionserfolgsrate von mehr als 99 Prozent. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über die technischen Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung hin zu automatisierten Fahrfunktionen der Stufe 4 und bietet damit Potenzial für künftige Upgrades im Bereich intelligenter Logistikanwendungen.Auch bei der Energieeffizienz wurde der CAVAN BEACON gezielt optimiert. Ein niedriger Luftwiderstandsbeiwert von 0,28, eine intelligente, an die jeweilige Fahrsituation angepasste Steuerung sowie ein hochintegriertes, vorausschauendes Wärmemanagement tragen dazu bei, den Gesamtenergieverbrauch des Fahrzeugs um 15 Prozent zu senken.Das batterieelektrische 6×4-Modell erreicht einen Energieverbrauch von 115 kWh pro 100 Kilometer, das 4×2-Modell 105 kWh pro 100 Kilometer. Das 6×4-Wasserstoff-Brennstoffzellenmodell verbraucht 7,6 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Während das batterieelektrische Modell eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern bietet, überschreitet das Wasserstoff-Brennstoffzellenmodell die Marke von 1.000 Kilometern.Die Fahrerkabine des CAVAN BEACON ist speziell auf die Anforderungen im Fernverkehr ausgelegt und bietet hohen Komfort auch auf langen Strecken. Eine schwimmend gelagerte Vierpunkt-Kabinenfederung und hochwertige luftgefederte Sitze reduzieren die Fahrzeugvibrationen um 25 Prozent und steigern den Fahrkomfort um 20 Prozent. Dies trägt dazu bei, die Belastung für den Fahrer auf langen Strecken zu verringern.Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über einen KI-gestützten Sprachassistenten mit den Fähigkeiten eines "Large Model", der unter anderem intelligente Frage-Antwort-Interaktionen und ungezwungene Gespräche ermöglicht. Ein 12,3-Zoll-Instrumentendisplay und ein zentraler 15,6-Zoll-Touchscreen bieten Funktionen wie lkw-spezifische Navigation, Smartphone-Konnektivität und bildschirmübergreifende Interaktion.Eine niedrige Bodenhöhe von 1.450 Millimetern, eine 1.000 Millimeter breite Schlafkabine, 420 Liter Stauraum sowie elektrisch unterstützte Türfunktionen erhöhen zusätzlich den Alltags- und Wohnkomfort auf Langstrecken. So entsteht ein auf die Anforderungen von Fernfahrern ausgerichteter mobiler Arbeits- und Lebensraum.Breites Produktportfolio zeigt FOTONs technologische KompetenzAuf der IAA TRANSPORTATION 2026 präsentiert BAIC FOTON ein breites Spektrum an Technologien und Produkten für internationale High-End-Märkte, darunter sieben Serienfahrzeuge und sechs Schlüsselkomponenten.Die Fahrzeugpalette umfasst den GALAXUS R9 PHEV, den CAVAN BEACON, den eGALAXUS D3, den DAYSTAR, den CAVAN C1, den TUNLAND V9 PHEV und den eAURORA. Das Portfolio reicht von Schwerlast-, Mittel- und Leichtlast-Lkw über Pick-ups und Busse bis hin zu Spezialfahrzeugen. Gleichzeitig deckt es verschiedene Antriebstechnologien ab, darunter batterieelektrische, hybride und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lösungen.Damit demonstriert BAIC FOTON seine Fähigkeit, ein diversifiziertes Portfolio für unterschiedlichste globale Einsatzszenarien anzubieten. Der CAVAN C1 befindet sich bereits im kommerziellen Vertrieb, während der GALAXUS 9 seine Praxistests in Spanien erfolgreich abgeschlossen hat. Mehrere weitere neue Modelle feiern erstmals ihr öffentliches Debüt auf internationalen Märkten und unterstreichen damit die kontinuierliche Produktentwicklung und Innovation von BAIC FOTON für globale Kunden.Auch im Komponentenbereich zeigt BAIC FOTON seine Kompetenz bei elektrischen Antriebs- und Ladesystemen. Präsentiert werden unter anderem Hochleistungsbatterien, intelligente elektronische Steuerungssysteme, elektrische Antriebsachsen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Fahrzeugsteuergeräte sowie Ladesysteme im Megawattbereich.Mit der Präsentation von Komplettfahrzeugen und selbst entwickelten Schlüsselkomponenten demonstriert BAIC FOTON seine umfassende Entwicklungs- und Technologiekompetenz. Die Verbindung von Fahrzeugentwicklung und eigener Komponentenkompetenz bildet eine starke technologische Basis für das weitere internationale Wachstum des Unternehmens.Während sich die globale Nutzfahrzeugbranche in einem tiefgreifenden Wandel befindet, baut BAIC FOTON auf den Kompetenzen der chinesischen intelligenten Fertigung auf und treibt seine drei Kernstrategien weiter voran: umfassende Internationalisierung, die Umstellung auf neue Energien und intelligente Entwicklung.Mit eigenen Schlüsseltechnologien, einem breit aufgestellten Produktportfolio, starken Vertriebs- und Servicestrukturen vor Ort sowie nachhaltigen Mobilitätslösungen unterstützt BAIC FOTON den Wandel hin zu einer CO2-ärmeren und zunehmend intelligent vernetzten Logistik.Auch künftig will das Unternehmen seine internationale Präsenz weiter ausbauen, technologische Innovationen vorantreiben und die Zusammenarbeit mit Partnern weltweit vertiefen. Dabei setzt BAIC FOTON auf langfristiges Wachstum, technologische und industrielle Kompetenz sowie starke Partnerschaften. Mit diesem Ansatz verfolgt das Unternehmen konsequent sein Ziel, sich als weltweit führender Nutzfahrzeughersteller zu etablieren und zugleich die internationale Entwicklung der chinesischen Nutzfahrzeugindustrie voranzutreiben.Pressekontakt:Matthias VoglerFOTON Europe Regional Brand ManagerE-Mail: matthias.vogler@foton-motor.deOriginal-Content von: BROCK Kehrtechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183282/6354298