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Die Fed hat am 16. September 2026 den Leitzins erstmals seit 2023 angehoben, und die Bitcoin Prognose steht vor einem entscheidenden Test. Der Kurs fiel kurzzeitig unter 76.000 Dollar und pendelte sich bei rund 75.986 Dollar ein. Innerhalb von zwei Tagen flossen 746 Millionen Dollar aus Spot-Bitcoin-ETFs ab. Analysten beobachten jetzt die 75.000-Dollar-Marke als entscheidende Unterstützung. Ein Bruch darunter könnte den Kurs in Richtung 71.500 Dollar drücken. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Kursziele ein und zeigt, wo trotzdem Kapital hinfließt.

Was bedeutet die Fed-Zinserhöhung für die Bitcoin Prognose im September?

Das Federal Open Market Committee stimmte am 16. September einstimmig für eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Es war die erste Zinserhöhung seit Juli 2023. Fed-Chef Kevin Warsh betonte, dass die Wirtschaft sich stärke und die Finanzierungsbedingungen nicht klar restriktiv seien. Sechzehn von achtzehn Notenbankern rechnen noch in diesem Jahr mit mindestens einer weiteren Anhebung.

Bitcoin reagierte zunächst verhalten und stieg kurz auf 76.300 Dollar, bevor der Kurs während Warshs Pressekonferenz wieder nachgab. Am 17. September notiert BTC laut CaptainAltcoin bei rund 75.986 Dollar mit einem Basispfad zwischen 76.000 und 78.000 Dollar. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 15. September Abflüsse von 450 Millionen Dollar, einen Tag später folgten weitere 296 Millionen. In der Summe zogen Anleger 746 Millionen Dollar ab.

Auf der Unterseite liegt die größere Unterstützungszone laut UseTheBitcoin zwischen 71.500 und 73.600 Dollar, wobei 70.000 Dollar als strukturelle Stützzone gilt. Erst ein Ausbruch über 81.600 Dollar würde die jüngste Korrektur als abgeschlossen bestätigen. BTC notiert 40 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.210 Dollar. Für Anleger mit echtem Renditehunger stellt sich eine andere Frage: Bietet ein Coin bei 76.000 Dollar noch den Spielraum, den ein Presale mit funktionierenden Produkten heute bietet?

Warum Pepeto auch bei fallenden BTC-Kursen Kapital anzieht

Wenn Bitcoin 40 Prozent unter seinem Allzeithoch handelt und ETF-Geld abfließt, suchen Anleger nach dem nächsten Multiplikator. Genau in diesen Phasen fließt Kapital in Presales, die bereits liefern, und Pepeto ist das deutlichste Beispiel dieser Woche.

Die meisten Presales versprechen Tools, doch Pepeto hat sie bereits geliefert. PepetoSwap berechnet 0,00 Prozent Gebühren auf jeden Trade. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap fällt nur die Gasgebühr an. Market Orders, Limit Orders und DCA laufen bereits live, und ein privater Relay blockiert MEV von Anfang an. Das Handelsvolumen auf PepetoSwap hat 50 Millionen Dollar pro Tag überschritten und wächst weiter.

Fünf Netzwerke verbindet die Bridge, darunter Solana, Ethereum, BNB Chain, Base und Arbitrum. Token werden auf der Ausgangschain gesperrt und auf der Zielchain innerhalb von 60 Sekunden geprägt, ohne umhüllte IOUs. Das Gesamtangebot bleibt auf jeder Chain bei 420 Billionen, und eine fehlgeschlagene Übertragung macht die Sperrung von selbst rückgängig. Andere Bridges verlangen für denselben Vorgang zwischen 15 und 50 Dollar.

Ein Risikoscanner prüft jeden Token mit 42 Tests, darunter ein Forked-Chain-Test, der einen echten Kauf und einen echten Verkauf simuliert. Jeder Token mit einer kritischen Warnung wird gestoppt, bevor der Trade ausgeführt wird. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was den Käufern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung gibt.

Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Der Gründer des ersten Pepe-Tokens steht hinter diesem Projekt. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Pepeto-Presale geflossen, und jede neue Runde kostet mehr als die vorherige. Das Renditepotenzial liegt im Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem künftigen Listing-Preis, ein Spielraum, den BTC bei 76.000 Dollar nicht mehr bietet.

Fazit

Die aktuelle Bitcoin Prognose zeigt, wie stark Makroereignisse den Kurs bewegen, doch für Anleger mit echtem Renditehunger liegt die Antwort nicht bei 76.000 Dollar. Die größten Gewinne kamen immer von Projekten am Ausgangspunkt, während die Masse woanders hinschaute. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich den Abstand zum Listing-Preis, und dieser Abstand schrumpft mit jeder Phase. Pepeto hat bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, die Tools laufen live, das Listing rückt näher, und der Preis steigt mit jeder Phase. Wer wartet, zahlt mehr. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Preis, bevor die nächste Stufe greift.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagen Analysten nach der Fed-Zinserhöhung?

Die Fed hob den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent an. Analysten sehen BTC zwischen 76.000 und 78.000 Dollar, ein Bruch über 81.600 Dollar würde die Korrektur beenden.

Warum fließt Kapital in Pepeto während BTC fällt?

Pepeto bietet funktionierende Tools, eine SolidProof-geprüfte Codebasis und ein bevorstehendes Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.