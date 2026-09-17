Die NIO-Aktie bleibt tief gefallen, zeigt aber aktuell wieder etwas Stärke. Am Donnerstag notiert das Papier bei 3,609 US-Dollar und damit nur knapp über dem erst am Vortag markierten 52-Wochen-Tief. Gleichzeitig wächst der Umsatz kräftig - reicht das für eine Trendwende?Fast alles verloren - kommt jetzt die Wende? 91 Prozent Kursverlust seit den früheren Höchstständen sind eine drastische Bilanz. Aus 100 Euro wären rechnerisch nur noch rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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