München (ots) -Mit einer starken Bilanz ist heute die INTERGEO 2026 in München zu Ende gegangen. Drei Tage lang war die bayerische Landeshauptstadt Treffpunkt der internationalen Geospatial-Community. Über 18.600 Besucher:innen aus 121 Ländern, über 530 Aussteller aus 44 Ländern und 1.250 Teilnehmer:innen der INTERGEO CONFERENCE aus 46 Ländern kamen auf der INTERGEO 2026 zusammen.Im Fokus standen Technologien und Anwendungen, die immer stärker ineinandergreifen: Künstliche Intelligenz und insbesondere GeoAI, Digitale Zwillinge, Reality Capturing, Erdbeobachtung, BIM und vernetzte Geodateninfrastrukturen. Sie verändern grundlegend die Art und Weise, wie Infrastruktur geplant, Städte entwickelt, Ressourcen geschützt, die gebaute Umwelt erfasst und komplexe Entwicklungen verstanden werden.Die INTERGEO 2026 machte dabei deutlich: Die Geospatial-Branche ist in einer neuen Anwendungsphase angekommen. KI, präzise Geodaten und digitale Abbilder der realen Welt wachsen zu vernetzten Systemen und Workflows zusammen. Aus technologischen Möglichkeiten werden konkrete Werkzeuge für Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft.INTERGEO CONFERENCE: Zukunftswissen trifft AnwendungMit mehr als 100 Speakern zeigte die diesjährige INTERGEO CONFERENCE eindrucksvoll, wie vielfältig das Anwendungsspektrum von Geoinformation inzwischen ist. Einen besonderen Akzent setzte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri, mit seiner Keynote "GIS - Creating a More Intelligent World". Im Mittelpunkt stand die Frage, wie GIS dazu beitragen kann, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen für eine nachhaltigere und resilientere Zukunft zu ermöglichen.Erstmals waren Conference Opening und Keynotes für alle Ticketinhaber geöffnet und schufen so einen gemeinsamen Auftakt für INTERGEO EXPO und CONFERENCE.KI, Digitale Zwillinge, BIM, Erdbeobachtung, Geodateninfrastrukturen sowie Vermessungs- und Positionierungstechnologien spannten den Bogen von wissenschaftlicher Forschung bis zu konkreten Anwendungen in Infrastruktur, Verwaltung, Klimaanpassung und Stadtentwicklung.Mit den Frontiers of Geodetic Science (FroGS) erhielt zugleich der wissenschaftliche Nachwuchs eine internationale Bühne."Geoinformation verbindet heute die reale mit der digitalen Welt - und wird damit zur Grundlage für konkretes Handeln. Dafür braucht es verlässliche Daten, technologische Innovation und fachliche Expertise. Die INTERGEO bringt all das zusammen: Auf der Expo werden neue Lösungen erlebbar, die INTERGEO CONFERENCE schafft den Raum für fachlichen Diskurs und neue Perspektiven", so Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger, Präsident des DVW e. V. - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, dem Veranstalter der INTERGEO.INTERGEO EXPO: Technologie erleben, Anwendungen verstehenAuf der Expo wurde die technologische Entwicklung der Geospatial-Branche unmittelbar sichtbar. Neue Lösungen für Reality Capturing, Vermessung und Positionierung, GeoAI und Digitale Zwillinge zeigten, wie schnell neue Technologien in der Praxis ankommen.Sensoren, Software, Cloud-Technologien und KI greifen dabei zunehmend in durchgängigen Workflows ineinander: Daten werden erfasst, verarbeitet, geteilt und analysiert - und stehen immer schneller dort zur Verfügung, wo sie für konkrete Prozesse und Anwendungen benötigt werden.Der "Reality Capturing Experience Parc" machte die Verbindung von physischer und digitaler Welt live erlebbar. Das "Real Estate Lab" brachte Geospatial-Branche und Immobilienwirtschaft zusammen."Die INTERGEO 2026 hat die enorme Dynamik gezeigt, die in unserer Branche steckt. Hier treffen technologische Innovationen auf konkrete Anforderungen aus der Praxis, Unternehmen auf Anwender und neue Lösungen auf unmittelbares Feedback. Genau diese Verbindung aus Innovation, Markt und persönlichem Austausch macht die INTERGEO zu einem zentralen Treffpunkt der internationalen Geospatial-Community - und zu einer Plattform, auf der die weitere Entwicklung unserer Branche mitgestaltet wird", fasst Olaf Freier, CEO der HINTE Expo & Conference, zusammen.Save the Date: Die INTERGEO 2027 findet vom 12. - 14. Oktober 2027 in Frankfurt a. M. statt.Stimmen der Platin-Sponsoren:Ralf Mosler, Leader BIM Transformation, Autodesk: "In infrastructure projects, we do not have a data volume problem. We have a connectivity problem. The key is to bring geospatial context, engineering data and project decisions together in a way that preserves how they relate to one another. That context is exactly what is needed to keep digital twins alive and enable them to meaningfully support users."Jürgen Schomakers, CEO, Esri Deutschland: "Geospatial data is becoming a strategic resource when it comes to modernizing our infrastructure, making critical systems more resilient, and strengthening digital sovereignty. By combining geospatial data, remote sensing, AI, and modern analytical methods, we can create a comprehensive situational overview-an approach we call Earth Intelligence. This enables a better understanding of complex developments and facilitates well-informed decisions for business, government, and society."Henning Sandfort, President Hexagon Geosystems and CEO of Leica Geosystems, part of Hexagon: "AI, automation, cloud and edge computing are already changing how we plan, build, operate and maintain infrastructure. But none of that works without a reliable link to the real world. Geospatial intelligence is becoming the information layer that connects the physical and digital environments. And as that data increasingly informs critical decisions and automated processes, trust, accuracy and precision become more important than ever."Boris Skopljak, Vice President Geospatial Sector, Trimble: "The next stage of development is moving from individual digital tools towards connected and increasingly agentic workflows. This requires data to flow seamlessly between field and office and across different project phases. What remains essential is the connection between digital design and physical reality - built on a foundation of highly accurate and trusted data."Über den DVW e. V.Seit über 150 Jahren gestaltet der DVW e. V. - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement - Forschung, Entwicklung, Weiterbildung, und auch Nachwuchsförderung auf seinen Fachgebieten.Als Eigentümer der Marke INTERGEO und Veranstalter verantwortet der DVW die inhaltliche Konzeption, Organisation und Weiterentwicklung der CONFERENCE. Mit der INTERGEO schafft der DVW eine Plattform, auf der aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, praxisnahe Anwendungen und zukunftsweisende Impulse zusammenfließen.Der DVW vernetzt Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft und prägt so maßgeblich die thematische Ausrichtung der INTERGEO.Über HINTE Expo & Conference GmbHDie HINTE Expo & Conference GmbH konzipiert und realisiert Messen und Kongresse, die Innovation in Dialog verwandeln. Für die INTERGEO verantwortet sie die Ausstellerakquisition, die Organisation und Durchführung der Expo-Stages, Kommunikation & Marketing sowie den Service und Support rund um die INTERGEO.IHR PRESSEKONTAKT:HINTE Expo & ConferenceCorinna BietzkerT +49 721 831424-490corinna.bietzker@hinte-media.comOriginal-Content von: INTERGEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134787/6354302