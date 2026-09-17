Ladeinfrastruktur wird zum attraktiven Ziel für Cyberkriminelle. Der Ladesäulen-Hersteller Alpitronic beobachtet bereits Angriffe auf Authentifizierung und Ladevorgänge und baut seine Abwehr entsprechend aus. "Das gesamte Ökosystem ist eine Angriffsfläche", sagt CMO Wolfgang Ademmer im Gespräch mit electrive auf der icnc26 in Berlin. Warum der Hersteller auch Hacker gegen die eigenen Hypercharger antreten lässt, erklärt Ademmer im Video-Interview.Den vollständigen Artikel lesen ...
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