DJ Lufthansa baut Boeing-737-MAX-Flotte weiter aus

DOW JONES--Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat grünes Licht für die Ausübung von 20 Kaufoptionen für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 10 gegeben. Mit diesem Schritt setzt die Lufthansa Group die Modernisierung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflotte nach eigenen Angaben fort. Grundlage für den Beschluss ist eine im Jahr 2023 vereinbarte Bestellung von 40 Boeing 737 MAX 8, die insgesamt 60 Kaufoptionen für weitere Flugzeuge der Boeing-737-MAX-Familie beinhaltet.

Die Auslieferung der nun fest bestellten Boeing 737 MAX 10-Flugzeuge ist den Angaben zufolge zu Beginn der 2030er Jahre vorgesehen. Die neuen Flugzeuge sollen schrittweise ältere Flugzeuge der A320-Familie ersetzen.

Die Bestellung hat einen Listenpreis von rund 3,4 Milliarden US-Dollar und ist Teil des laufenden Programms zur Flotten-Modernisierung. Bis 2035 plant die Airline-Gruppe mit der Auslieferung von mehr als 250 neuen Flugzeugen.

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September 17, 2026 12:26 ET (16:26 GMT)

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