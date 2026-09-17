Ethereum Prognose nach der Fed-Zinserhöhung: Hält die 2.400-Dollar-Marke oder bricht der Boden weg?

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Ethereum fiel am 16. September auf 2.440 Dollar, nachdem die Federal Reserve den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben hatte. Noch am 11. September stand ETH bei 2.667 Dollar, dem höchsten Kurs seit Januar 2026. Dann scheiterte der CLARITY Act im Senat mit 49 zu 50 Stimmen, 592 Millionen Dollar flossen aus den Krypto-ETFs, und der gesamte Ausbruch war Geschichte. Zwei Schläge in vier Tagen, und der Markt steht jetzt an einem Wendepunkt.

Die Ethereum Prognose hängt jetzt an einer einzigen Marke: 2.400 Dollar. Darunter zeigt das Chartbild bis 2.222 Dollar kaum Halt. Wer verstehen will, wohin ETH als Nächstes läuft und warum ein Teil des Kapitals gleichzeitig in eine andere Richtung fließt, findet beides in diesem Artikel.

Ethereum Prognose zwischen Fed-Entscheid und CLARITY-Schock

ETH notiert am 17. September bei 2.440 Dollar nach einer Tagesspanne von 2.371 bis 2.441 Dollar, laut Bybit. Die Fed hob den Leitzins am Vortag um 25 Basispunkte an, die erste Erhöhung seit 2023. Die Notenbank betonte, dass die Inflation weiterhin über dem Zielwert von 2 Prozent liegt. Die Märkte hatten den Schritt mit 92 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist, doch der falkenhafte Ton drückte trotzdem auf Risikoanlagen.

Am 11. September hatte ETH bei 2.667 Dollar gestanden, dem Jahreshoch, laut wallstreetONLINE. Rund 250 Millionen Dollar an Short-Positionen wurden liquidiert, und 216 Millionen Dollar flossen in die Ethereum-Spot-ETFs, davon 148,8 Millionen Dollar allein in das BlackRock-Produkt. Das war der stärkste ETF-Zufluss seit Januar, und er zeigte, dass institutionelles Kapital bereit war, bei ETH zuzugreifen. Dann scheiterte der CLARITY Act, und die Krypto-ETFs verloren zusammen 592 Millionen Dollar an einem einzigen Handelstag. Die Stimmung kippte schneller, als das Kapital geflossen war.

Der Widerstand liegt bei 2.534 Dollar, darüber bei 2.800 Dollar, wo rund zehn Millionen Ether den Besitzer gewechselt haben, laut CoinDCX. Die Unterstützung steht bei 2.405 Dollar, darunter wartet der 50-Tage-Durchschnitt bei 2.222 Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade mit dem Sepolia-Testnet-Fork am 28. September könnte Käufern einen neuen Grund liefern. Upgrades dieser Größe preisen sich historisch vor der Aktivierung ein, nicht danach.

Bei 297 Milliarden Dollar Bewertung braucht ETH dreistellige Milliardenzuflüsse, um sich zu verdoppeln. Das ist die Realität für jeden, der nach einer Verdopplung in Wochen sucht, nicht in Quartalen. Diese Rechnung treibt Kapital dorthin, wo die Werkzeuge stehen und der Preis noch aus dem Vorverkauf stammt.

Pepeto liefert Börse und Scanner, während ETH auf Milliarden wartet

ETH bei 2.440 Dollar und 297 Milliarden Bewertung bedeutet: Die große Bewegung ist gelaufen, und die nächste Verdopplung braucht Zeit und enormes Kapital. Genau dieser Abstand öffnet die Tür für ein Projekt, das den gleichen Weg noch vor sich hat.

Über 10,38 Millionen Dollar sind in den Vorverkauf von Pepeto geflossen, und die Notierung rückt jeden Tag näher. Beim Preis von 0,000000188 Dollar wird selbst ein kleiner Betrag zu einer Position, die nach der Notierung eine völlig andere Bewertung tragen kann. Genau diese Rechnung hat frühe Pepe-Käufer zu den größten Gewinnern des letzten Zyklus gemacht.

PepetoSwap verlangt null Gebühren. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, auf PepetoSwap nichts. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar durchführt, behält 3.000 Dollar, die auf anderen Plattformen verloren gehen. Der eingebaute Coin-Scanner prüft jeden Token anhand von 42 Kriterien und blockiert unsichere Verträge, bevor das Geld den Besitzer wechselt.

Vor dem Start hat SolidProof den gesamten Code geprüft und den KYC-Check abgeschlossen, sodass der Vertrag genau das leistet, was das Projekt verspricht. Die Werkzeuge laufen, das Geld fließt, und der Preis steht noch auf Vorverkaufsniveau. Wer wartet, zahlt mehr. So einfach ist die Rechnung bei Pepeto.

Fazit

ETH braucht Monate und Milliarden, um sich von 2.440 Dollar zu verdoppeln. Pepeto braucht eine Notierung. Über 10,38 Millionen Dollar von Frühkäufern zeigen, wohin das schnelle Geld gerade fließt. Frühe Pepe-Käufer verwandelten wenige tausend Dollar in lebensverändernde Summen, und diese Tür steht bei Pepeto jetzt offen. Wer die Ethereum Prognose liest und trotzdem wartet, wird zusehen, wie dieser Preis verschwindet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die ETH-Prognose für September 2026 aus?

Unterstützung bei 2.405 Dollar, Widerstand bei 2.534 Dollar. Über 2.550 Dollar öffnet sich der Weg bis 2.800 Dollar, unter 2.405 Dollar droht ein Rückfall auf 2.222 Dollar. Das Glamsterdam-Testnet am 28. September könnte den nächsten Impuls liefern.

Warum fließt Geld in Pepeto, während ETH seitwärts handelt?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf eingesammelt und bietet gebührenfreie Swaps sowie einen Coin-Scanner und geprüften Vertrag von SolidProof. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.