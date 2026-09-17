Die Deutz-Aktie steht vor einem entscheidenden Handelstag. Der Motorenhersteller hat mit einer Kapitalerhöhung rund 179 Millionen Euro eingesammelt, gleichzeitig steigt die Zahl der Aktien um rund zehn Prozent. Heute zeigt sich das Papier zunächst robust - doch ab Freitag wird es ernst.179 Millionen Euro gegen Verwässerung Deutz hat 15,26 Millionen neue Aktien zu jeweils 11,70 Euro ausgegeben. Damit fließt dem Unternehmen frisches Kapital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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