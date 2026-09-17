WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat im festgefahrenen Iran-Krieg eine "große Entscheidung" angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden. Sie stehe bevor, sagte der Republikaner dem Portal "Axios". Es gehe darum, ob es Vernichtung geben werde oder nicht. Wen er genau damit meinte, sagte Trump nicht. "Axios" bezog das in dem Bericht auf die iranische Führung. Trump hatte in der Vergangenheit in dem Konflikt immer wieder mit Vernichtung gedroht.

Die USA und Israel griffen am 28. Februar gemeinsam den Iran an, der mit Gegenangriffen in der Region reagierte. Der Konflikt dauert nun schon fast sieben Monate an./rin/DP/nas