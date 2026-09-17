Die Monday.com-Aktie hat nach dem kräftigen Anstieg seit dem Frühjahr zuletzt etwas an Schwung verloren und notiert aktuell bei rund 90,87 US$. In meiner Analyse zum beschleunigten Ausbruch hatte ich den Bereich um 97,30 beziehungsweise 101,61 US$ als nächste Hürde markiert. Genau dort kam die Rally zunächst ins Stocken. Trotz der Abweisung bleibt das übergeordnete Chartbild jedoch konstruktiv, solange die steigende Trendlinie und insbesondere die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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