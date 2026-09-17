Der Mars-Rover Curiosity hat breite und flache Vertiefungen auf dem roten Planeten entdeckt, die laut Wissenschaftler:innen "anders sind als alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben." Der Nasa-Rover Curiosity ist seit mittlerweile 14 Jahren auf dem Mars unterwegs und stellt Untersuchungen zur Geologie und dem Klima des Mars an. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Suche nach Hinweisen darauf, ob der rote Planet früher Bedingungen für mikrobenartiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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