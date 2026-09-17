Bitcoin Prognose nach der Fed: Warum BTC trotz Zinserhöhung über 75.000 Dollar hält

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Die Fed hat die Zinsen erhöht, und Bitcoin steht trotzdem über 75.000 Dollar. Das FOMC stimmte am 16. September einstimmig für eine Anhebung auf 3,75 bis 4,00 Prozent. BTC sprang kurz auf 76.000 Dollar und fiel in Stunden zurück auf 75.600 Dollar. Einen Tag zuvor scheiterte der CLARITY Act im Senat, und 746 Millionen Dollar flossen aus den Spot-ETFs ab. Die Bitcoin Prognose hängt jetzt daran, ob die 75.000-Dollar-Marke hält oder 71.500 Dollar ins Blickfeld rückt. Dieser Artikel zeigt die entscheidenden Daten hinter der aktuellen Lage und ein Projekt, das vor seinem Börsenstart steht.

Was die Fed-Zinserhöhung für die Bitcoin Prognose bedeutet

Das FOMC erhöhte den Leitzins am 16. September auf 3,75 bis 4,00 Prozent, die erste Zinserhöhung seit 2023. Fed-Chef Kevin Warsh erklärte, die Wirtschaft gewinne an Stärke und die Finanzlage sei nicht restriktiv. Laut CoinPedia deuten die Projektionen auf eine weitere Anhebung auf 4,00 bis 4,25 Prozent noch in diesem Jahr.

Bitcoin fiel nach der Entscheidung auf 75.000 Dollar, konnte einen tieferen Einbruch aber vermeiden. Laut UseTheBitcoin flossen am 16. September 296 Millionen Dollar aus den Spot-Bitcoin-ETFs. Am Vortag waren es 450 Millionen nach dem Scheitern des CLARITY Act. Zusammen ergibt das 746 Millionen Dollar in zwei Handelstagen. Trotz dieser Abflüsse halten Käufer die Zone um 75.000 Dollar.

Die Widerstandszone liegt zwischen 77.000 und 78.000 Dollar, aber selbst ein Sprung dorthin bringt nur drei Prozent. Bei über 1,5 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht jeder Prozentpunkt Kapital in Milliardenhöhe. Gute Nachrichten bewegen den Kurs nur noch in kleinen Schritten. Genau deshalb schauen Anleger auf Projekte, deren Bewertung Raum für eine andere Dynamik bietet.

Warum Pepeto vor dem Börsenstart mehr als 10,38 Millionen Dollar einsammelt

Der Markt steckt zwischen 75.000 und 78.000 Dollar fest und reagiert auf jede neue Zahl der Fed. Wer in dieser Phase nach einem Einstieg sucht, der nicht schon von Billionen bewertet wurde, findet in Pepeto ein Projekt vor dem Börsenstart.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto ist bereits in Betrieb. Sie sperrt Token auf einer Blockchain und gibt sie auf einer anderen frei, wobei das Gesamtangebot über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum gleich bleibt. Die Gebühr liegt bei null Dollar, während andere Brücken zwischen 15 und 50 Dollar pro Transaktion verlangen und die Mittel stundenlang sperren können. Bei Pepeto dauert der gesamte Vorgang weniger als 60 Sekunden, und zu keinem Zeitpunkt hält ein Dritter die Coins des Nutzers.

Das Prüfunternehmen SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und bestätigt, dass die Smart Contracts die Sicherheitsanforderungen erfüllen, was das Risiko verringert, an dem die meisten Vorverkäufe noch vor ihrem Börsenstart scheitern. Der Mitgründer hat den ersten Pepe Coin entwickelt, und ein Entwickler mit langjähriger Erfahrung bei Binance gehört zum Team. Bisher haben Käufer mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Pepeto-Vorverkauf eingezahlt. Der aktuelle Preis liegt bei 0,000000188 Dollar. Jede neue Vorverkaufsphase hebt den Preis an, sodass die heutigen Käufer den niedrigsten noch verfügbaren Einstieg bekommen.

Dieses Fenster rückt mit jedem Tag näher an sein Ende. Der Einstieg, der heute besteht, wird in der nächsten Phase nicht mehr zu diesem Preis verfügbar sein. In früheren Zyklen boten Vorverkaufsphasen wie diese das größte Renditepotenzial, weil der Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenkurs am größten war. Wer vor dem Listing kauft, positioniert sich dort, wo die Masse erst danach ankommt. Diese Entscheidung trennte in jedem bisherigen Zyklus die frühen Käufer vom Rest.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Markt, der die Zinserhöhung verdaut hat und auf die nächsten Inflationsdaten wartet. BTC bei 75.000 Dollar spiegelt bereits die Erwartungen der Mehrheit wider. Pepeto verbindet eine funktionierende Bridge mit einem bevorstehenden Börsenstart, und der Einstieg kostet weniger als einen Bruchteil eines Cents. In jedem bisherigen Zyklus lag das größte Renditepotenzial bei den Käufern, die vor dem Börsenstart gehandelt haben. Die offizielle Pepeto-Website ist noch geöffnet, aber die Phase nähert sich ihrem Ende. Danach beginnt ein neuer Preis, und das Potenzial der Vorverkaufsphase ist dann Geschichte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeutet die Zinserhöhung für BTC?

Die Fed hob den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent an. BTC hält über 75.000 Dollar, die Richtung hängt an den kommenden Inflationsdaten.

Wie unterscheidet sich Pepeto vom Kauf von Bitcoin?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Bridge zu einem Vorverkaufspreis unter einem Bruchteil eines Cents, mit Renditepotenzial, das BTC bei 75.000 Dollar nicht mehr erreicht. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website.

Gesponserte Inhalte. Pepeto ist ein Vorverkaufs-Token. Recherchieren Sie selbst, bevor Sie investieren.

Preisdaten vom 17. September 2026.