Baden-Baden (ots) -Vom 17. bis 19. September 2026 in Baden-Baden / mit Gentleman, Clueso, Charlotte Cardin, FAYAN, Giant Rooks, ADMT, Holly Humberstone, Sienna Spiro, Luiza und YouNotUs und TopicDas auch in diesem Jahr gemeinsam mit CUPRA veranstaltete "SWR3 New Pop Festival" wurde am heutigen Donnerstag, 17. September 2026, mit einem Konzert von Gentleman eröffnet. Nach 27 Jahren kehrte Deutschlands erfolgreichster Reggae-Künstler für ein emotionales "Homecoming-Konzert" zurück nach Baden-Baden. Auch das zweite Konzert des Abends ist besonders: Clueso tritt zusammen mit der SWR Big Band auf und arrangiert hierfür seine größten Hits in neuen Versionen. Das Abschlusskonzert des ersten Festivaltags gehört dann einem der aktuell angesagtesten Popstars im französischsprachigen Raum: Charlotte Cardin variiert in ihren Songs mühelos zwischen Französisch und Englisch sowie verschiedenen Musikstilen wie Pop, Soul mit rockigen Elementen und Dance.Neue Stimmen, Heimkehrer und angesagte StarsAm Freitag erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiteres "Homecoming-Konzert": Giant Rooks spielen nach ihrem ersten Auftritt im Jahr 2021 erneut beim SWR3 New Pop Festival. Außerdem stehen FAYAN und ADMT auf der Bühne. Mit Holly Humberstone, Sienna Spiro und Luiza verspricht auch der Samstag ein hochkarätiges Line-Up in für Popmusik außergewöhnlichen Locations. Zum Abschluss des Festivals legen YouNotUs und Topic bei der "SWR3 New Pop CUPRA Cupra DJ Night" auf. SWR3 Musikchef und Festivalleiter Gregor Friedel freut sich auf die Festivaltage: "Das SWR3 New Pop Festival steht wie kaum ein anderes für musikalische Vielfalt und besondere Live-Momente. Wenn ein Künstler wie Gentleman nach so langer Zeit nach Baden-Baden zurückkehrt und gleichzeitig vielversprechende Newcomer wie Charlotte Cardin auf der Bühne stehen, spürt man genau, was dieses Festival ausmacht. Ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Jahr eine magische Atmosphäre in Baden-Baden erleben werden."Kostenfreies RahmenprogrammAuf der Open-Air-Bühne vor dem Kurhaus gibt es täglich ab 15 Uhr Star-Talks, abends können Live-Konzerte verfolgt werden. Am heutigen Donnerstag stehen BOY LOCO und Nectar Woode auf der Open-Air-Bühne, am Freitag Argyle, Tiffany Aris und Sekou, und am Samstag Connor Skinner, Lusaint und The Bausa. Alle Festival-Konzerte werden live auf den Videowalls am Kurhaus und auf der Fieser-Brücke übertragen. Für alle, die länger feiern möchten, gibt es am Donnerstag die "SWR3 New Pop Warm-up-Party", am Freitag und Samstag die "SWR3 New Pop Party-Nächte" in verschiedenen Locations.Multimediale Begleitung macht Musik vor Ort erlebbarDas Festival ist Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags von SWR3: Kultur fördern, Vielfalt sichtbar und Musik für alle zugänglich machen. Während der drei Festivaltage sendet das "SWR3 Festivalradio" täglich von 17 bis 22 Uhr Livemusik, Interviews und Reportagen rund um das Festival. Auch auf Social Media wird das Event umfassend begleitet: Auf Instagram, Tiktok, Facebook und Whatsapp stellt SWR3 Newcomer vor, erzählt Hintergründe, und das Publikum erlebt, wie Musik und Geschichten miteinander verknüpft werden. Die Konzerte sind zudem auf SWR3.de, in ARD Sounds und in der ARD Mediathek live sowie zeitversetzt abrufbar. Auch im SWR und auf 3sat werden die Konzertaufzeichnungen ausgestrahlt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/swr3-new-pop-festival-2026-auftaktFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6354317