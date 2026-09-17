Zweiter globaler Tourismus-Gipfel bringt vom 23. bis 25. März 2027 renommierte Führungspersönlichkeiten in Riad zusammen

Zu den bereits bestätigten Rednern gehören Führungskräfte von Unternehmen wie Booking Holdings, Marriott, Hilton, Intrepid Travel und S4 Capital

Das Motto ruft zu neuen Allianzen zwischen Tourismus, Technologie, Kapital und Politik auf, um die nächsten 50 Jahre der Branche zu gestalten

Unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Premierminister, hat Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister und Vorsitzender von TOURISE, heute den TOURISE-Gipfel 2027 angekündigt, der vom 23. bis 25. März 2027 in Riad stattfinden wird. Aufbauend auf dem ersten TOURISE-Gipfel im November 2025 und einem Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit steht der Summit 2027 unter dem Motto "Allianzen, die die Welt bewegen". An drei Tagen werden sich Führungspersönlichkeiten auf die Partnerschaften, Investitionen und Maßnahmen konzentrieren, die erforderlich sind, um die globale Tourismusagenda in den kommenden 50 Jahren voranzutreiben.?

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260916661057/de/

Der Gipfel bringt führende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen und privaten Sektor aus den Bereichen Tourismus, Technologie, Kapitalmarkt, Nachhaltigkeit, Kultur, Mobilität und Politik zusammen. Ziel ist es, die drängendsten Chancen und Herausforderungen der Branche anzugehen und die nächste Ära des globalen Tourismus mitzugestalten. Auf dem ersten Gipfeltreffen gab TOURISE Portfolioinvestitionen in Höhe von 113 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Hotels, integrierte Destinationen, Wellness, Einzelhandel, Talentförderung und KI-gestützte Plattformen bekannt und verdeutlichte damit das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor, um aus Ambitionen konkrete Investitionen und Taten werden zu lassen.

Die ersten Redner für den Gipfel 2027 sind bereits bestätigt, darunter führende Persönlichkeiten von Organisationen wie Marriott, Wego, Switzerland Tourism und Technogym, wobei noch viele weitere folgen werden. Zusammen stehen sie für Organisationen, die prägen, wie Menschen reisen, sich vernetzen, investieren und die Welt erleben.?

TOURISE 2027 wird zudem von einer wachsenden Reihe von Partnern und Sponsoren unterstützt, darunter stc, Dar Al Arkan, The Avenues, Qiddiya City, Aseer Development Authority, Saudia, Jeddah Central, Taiba, Tourism Development Fund, Red Sea Global, Almosafer und Snapchat. Dies ist ein Beleg für die Rolle der Plattform, wenn es darum geht, öffentliche und private Akteure entlang der gesamten touristischen Wertschöpfungskette miteinander zu vernetzen.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Vorsitzender von TOURISE, kommentierte:?

"Die Zukunft des Tourismus wird weder von einer einzelnen Destination noch von einem einzelnen Unternehmen oder einer einzelnen Institution geprägt, sondern von der Stärke der Allianzen, die wir zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor schmieden. Saudi-Arabien hat selbst erlebt, was möglich ist, wenn Ambitionen, Investitionen und Partnerschaften Hand in Hand gehen. Mit TOURISE tragen wir diese Erfahrung auf die globale Bühne und bringen Führungskräfte aus verschiedenen Branchen und Märkten zusammen, um aus gemeinsamen Zielen konkretes Handeln entstehen zu lassen. Im März laden wir die Welt nach Riad ein, um jene Allianzen zu schmieden, die die nächsten 50 Jahre des Tourismus prägen werden."

Gloria Guevara, President und CEO des World Travel and Tourism Council und Podiumsgast bei der heutigen Bekanntgabe, fügte hinzu:?

"Das nächste Kapitel des Tourismus wird von einer Zusammenarbeit geprägt sein, wie wir sie in dieser Größenordnung noch nie erlebt haben. 'Allianzen, die die Welt bewegen' bringt die Chance, die vor uns liegt, auf eine Formel: Branchen, Kapital und Ideen so miteinander zu verbinden, dass echter Fortschritt für Destinationen, Unternehmen und Gemeinschaften entsteht. TOURISE schafft das Forum, in dem Führungskräfte über bloße Diskussionen hinausgehen und gemeinsam an praktischen Lösungen für die Zukunft des Reisens arbeiten können."?

TOURISE wird von einem Board of Trustees unterstützt, das unter dem Vorsitz Seiner Exzellenz steht und internationale Experten aus Online-Reisebüros, Reiseveranstaltern, dem Gastgewerbe, globalen Tourismusorganisationen, Unterhaltung und Medien umfasst.?

Interessierte Stakeholder sind eingeladen, eine Einladung zum TOURISE Summit 2027 anzufordern und Teil der wachsenden globalen Gemeinschaft zu werden, die die Zukunft des Tourismus mitgestaltet.

Einladung anfordern.

Die neuesten Informationen zu Rednern, Forschungsergebnissen, Kooperationsmöglichkeiten und Ankündigungen zum Gipfel finden Sie unter TOURISE.com.?

Über TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, um die Zukunft des Tourismus neu zu definieren und zu gestalten. Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums fand der erste TOURISE-Gipfel vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt.?

Als ganzjährig aktive globale Plattform bringt TOURISE führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kapitalmarkt, Tourismus und Technologie zusammen, um mutige Ideen in die Tat umzusetzen, Investitionen zu erschließen und zum Aufbau einer Tourismusbranche beizutragen, die nachhaltig, gerecht und zukunftsorientiert ist. Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet.

Weitere Informationen über TOURISE finden Sie unter TOURISE.com?

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260916661057/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: media@TOURISE.com