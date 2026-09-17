Paris, France, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Europa am Aufbau widerstandsfähigerer, flexiblerer und nachhaltigerer Energiesysteme arbeitet, benötigt es in zunehmendem Maße zuverlässige Partner. CHINT hat sich hierbei als vertrauenswürdiger Anbieter integrierter Strom- und Energielösungen erwiesen.

Das Unternehmen präsentierte seine fortschrittlichen Energietechnologien auf der CIGRE 2026 in Paris und stellte dabei Produkte in den Vordergrund, die die Modernisierung von Stromnetzen und den wachsenden Energiebedarf der digitalen Wirtschaft unterstützen sollen.

Vom 23. bis 28. August brachte die CIGRE 2026 Führungskräfte und Entscheidungsträger der Energiebranche im Palais des Congrès zusammen. Die Ingenieursspezialisten von CHINT tauschten sich mit Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Beratern und Technologiepartnern aus, um Anwendungen in den Bereichen Hochspannungsübertragung, Netzmodernisierung, nachhaltige Energieverteilung, Energiespeicherung und Stromversorgung für Rechenzentren zu präsentieren.

CHINT stellte zwei Lösungen vor, die die sich ändernden Anforderungen an die Energieinfrastruktur verdeutlichen: den 750-kV-Leistungstransformator mit Naturöl-Isolierung (Pflanzenöl) und den Data Center Power Pod.

Der 750-kV-Leistungstransformator mit Naturöl-Isolierung wurde entwickelt, um den Aufbau hochkapazitiver Übertragungsnetze zu unterstützen. Er spiegelt den wachsenden Bedarf der Branche an einer nachhaltigeren Energieinfrastruktur wider. Der Transformator von CHINT kombiniert Hochspannungsleistung mit verbessertem Umweltschutz und erhöhter Sicherheit. Er unterstützt eine kohlenstoffärmere Energieinfrastruktur bei gleichzeitig verbessertem Brandschutz und trägt so zur nachhaltigen Modernisierung der europäischen Stromnetze bei.

Unterdessen adressiert der Data Center Power Pod einen weiteren Wandel in Europas Energielandschaft. Da Rechenzentren immer größere Mengen an zuverlässigem Strom benötigen, besteht die Herausforderung nicht mehr nur darin, mehr Energie zu erzeugen, sondern diese auch effizient bereitzustellen und zu steuern. Der Data Center Power Pod von CHINT ist als integrierte Stromversorgungslösung konzipiert, um die Infrastrukturanforderungen digitaler Einrichtungen der nächsten Generation zu unterstützen.

"Da das Zeitalter von KI, erneuerbaren Energien und Elektrifizierung Europas Energielandschaft neu gestaltet, suchen Kunden zunehmend nach Partnern, die integrierte, zuverlässige und zukunftsfähige Energielösungen statt einzelner Produkte liefern können", sagte Beibei Zheng, Vice President von CHINT Global. "Wir bei CHINT sehen diesen Wandel als Chance, Innovationen voranzutreiben und Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Neben den beiden Hauptprodukten präsentierte CHINT ein breites Spektrum an Lösungen aus den Bereichen Übertragung und Verteilung, Energiespeicherung sowie digitale Infrastruktur. Der Auftritt des Unternehmens auf der CIGRE unterstrich das Bestreben, integrierte Lösungen bereitzustellen und Kunden über den gesamten Lebenszyklus zunehmend komplexer Energieprojekte hinweg zu begleiten.

Mit Geschäftstätigkeiten in mehr als 140 Ländern und Regionen kombiniert CHINT weiterhin globale technologische Kapazitäten mit lokaler Expertise und Partnerschaften. Während Europa in eine sicherere, nachhaltigere und digitalere Energiezukunft investiert, zielt das Unternehmen darauf ab, die Entwicklung einer Energieinfrastruktur zu unterstützen, die sowohl den heutigen Anforderungen als auch den Chancen von morgen gerecht wird.

Über CHINT CHINT wurde 1984 gegründet und ist ein globaler Anbieter von integrierten Strom- und Energielösungen. Das Geschäftsfeld umfasst grüne Energie, intelligente Elektrotechniklösungen und Smart-Home-Lösungen. Mit weltweit mehr als 40.000 Mitarbeitern unterstützt CHINT Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiebranche durch Technologie, integrierte Lösungen und lokale Servicekapazitäten.

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ZOEY HAN

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