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Die US-Notenbank hat am 16. September den Leitzins zum ersten Mal seit 2023 angehoben, und Bitcoin bewegt sich kaum. BTC notiert am 17. September bei rund 76.400 Dollar, nachdem der Kurs kurzzeitig auf 76.500 Dollar gestiegen war. Die Nettovermögen der Bitcoin-ETFs fielen innerhalb von zwei Tagen um rund fünf Milliarden Dollar. Fed-Chef Kevin Warsh nannte die Inflation zu hoch und sagte, sie halte bereits zu lange an. Die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen hängt an einer einzigen Frage: Kann der Kurs die Marke von 77.000 Dollar zurückerobern? Dieser Artikel zeigt die entscheidenden Marken nach dem Fed-Entscheid und wohin ein Teil des Kapitals gerade fließt.

Bitcoin Prognose September 2026: Was die Fed-Entscheidung für den Kurs bedeutet

Die Federal Reserve erhöhte am 16. September den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Abstimmung fiel einstimmig aus und markiert die erste Zinserhöhung seit Juli 2023. Der Kurs sprang zunächst auf 76.500 Dollar, gab diesen Gewinn aber während der Pressekonferenz von Fed-Chef Warsh vollständig wieder ab. Warsh betonte, die Finanzierungsbedingungen seien nicht restriktiv, und 16 von 18 Mitgliedern rechnen bis Jahresende mit mindestens einer weiteren Erhöhung.

Die Nettovermögen der börsengehandelten Bitcoin-Fonds fielen laut UseTheBitcoin von rund 100 Milliarden auf etwa 95 Milliarden Dollar. Die Abflüsse halten seit vier aufeinanderfolgenden Handelstagen an. Am 17. September handelt BTC bei rund 76.400 Dollar in einer Tagesspanne zwischen 75.151 und 76.233 Dollar. Laut DailyCoin testet der Kurs den True Market Mean von Glassnode bei 76.700 Dollar, und ein zweiter Tagesschluss darunter würde die kurzfristige Einschätzung deutlich eintrüben.

Die Unterstützung liegt bei 75.000 Dollar, die breitere Auffangzone zwischen 71.500 und 73.600 Dollar. Auf der Oberseite muss Bitcoin 77.000 bis 78.000 Dollar zurückerobern, bevor sich das technische Bild verbessert. Changelly prognostiziert für September ein Maximum von 81.511 Dollar bei einem Durchschnitt von 79.858 Dollar. Bei 1,5 Billionen Dollar Bewertung bleibt selbst der Weg auf 80.000 Dollar ein einstelliger Prozentzuwachs, und das begrenzt die Rendite für Neueinsteiger.

Pepeto: Der Presale, der während der Fed-Unsicherheit weiter wächst

Die Fed hat gezeigt, dass weitere Erhöhungen kommen, und BTC steckt zwischen 75.000 und 78.000 Dollar fest. Wer in diesem Umfeld die Rendite sucht, die ein Coin mit Billionenbewertung nicht mehr liefern kann, blickt auf Projekte im Presale-Stadium.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bisher in den Pepeto Presale geflossen. Das Projekt betreibt PepetoSwap, eine aktive Handelsplattform, die vollständig ohne Protokollgebühren arbeitet. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, während PepetoSwap keine Gebühr verlangt. Wer 200 Trades über jeweils 5.000 Dollar rechnet, spart auf PepetoSwap insgesamt 3.000 Dollar an Gebühren.

Die Plattform hat bereits ein tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet, und die Nutzerzahlen steigen weiter. Der aktuelle Token-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar. Jede Presale-Phase wird zu einem höheren Preis angeboten als die vorherige, sodass der Einstiegspreis mit jeder Stufe steigt.

SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und jede Zeile der Smart Contracts vor dem Start des Presales verifiziert, sodass Käufer die Sicherheit der Verträge unabhängig bestätigen können. Der Mitgründer ist die Person hinter dem ersten Pepe Coin, und ein bei Binance ausgebildeter Entwickler arbeitet im technischen Team. Diese Angaben lassen sich überprüfen, und genau das unterscheidet ein ernsthaftes Projekt von solchen, die nach dem Start verschwinden.

Vergleichbare Presale-Projekte haben nach dem Listing in früheren Zyklen Vervielfachungen erreicht, und Pepeto zeigt dieselbe Struktur: geprüfter Code, funktionierendes Produkt, steigender Stufenpreis. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten Preis, den dieser Token jemals haben wird, denn jede weitere Presale-Phase hebt den Boden an. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Bitcoin Prognose nach der Zinserhöhung zeigt einen Markt, der trotz Gegenwind nicht einbricht, sondern sich auf engem Raum bewegt. In genau diesem Umfeld wandert Kapital in Projekte mit kleiner Bewertung und einem funktionierenden Produkt. Jeder Zyklus erzählt dieselbe Geschichte. Die Anleger, die in Phasen der Unsicherheit eingestiegen sind, haben bei der Erholung Renditen erzielt, die Späteinsteiger nie erreicht haben. Mehr als 10,38 Millionen Dollar kamen von Käufern, die dieses Muster erkannt haben und sich den heutigen Presale-Preis sichern, bevor das Listing ihn endgültig ablöst. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft der Presale, und der aktuelle Preis gilt nur, solange die laufende Phase offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Kurseinschätzung nach der Fed-Zinserhöhung?

BTC hält sich bei rund 76.400 Dollar mit Unterstützung bei 75.000 und Widerstand bei 77.000 bis 78.000 Dollar. Changelly sieht ein September-Maximum von 81.511 Dollar.

Warum zieht Pepeto in diesem Marktumfeld Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat im Presale über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und betreibt eine gebührenfreie Handelsplattform. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.