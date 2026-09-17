Fuer folgende Geschaefte in der ISIN IE000ASNLXXX, Wertpapier-Name: NEI-B.E.G.S.E.E DLA, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
IE000ASNLXXX 17.09.2026 18:39:51 250 12,19 EUR 11,36 EUR
IE000ASNLXXX 17.09.2026 18:40:25 500 12,19 EUR 11,36 EUR
IE000ASNLXXX 17.09.2026 18:41:54 700 12,19 EUR 11,36 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
IE000ASNLXXX 17.09.2026 18:39:51 250 12,19 EUR 11,36 EUR
IE000ASNLXXX 17.09.2026 18:40:25 500 12,19 EUR 11,36 EUR
IE000ASNLXXX 17.09.2026 18:41:54 700 12,19 EUR 11,36 EUR
© 2026 Xetra Newsboard