Unternehmen können nun KI-Anwendungen und -Agenten erstellen, die nativ auf offenen Engines wie Apache Spark, Trino und Kafka ausgeführt werden und sich mit Snowflake und Databricks verbinden, sodass Ihre Daten dort bleiben, wo sie sind.

Acceldata, Marktführer im Bereich des agentenbasierten Datenmanagements und Anbieter der xLake Data AI-Plattform, gab heute die Einführung von xFactory bekannt, einer privaten KI-Softwarefabrik zur Entwicklung, zum Testen und zur Bereitstellung von KI-Agenten, -Anwendungen und -Analysen in hybriden Unternehmensumgebungen. Mit xFactory können Unternehmen funktionsfähige, getestete und geregelte Agenten, Anwendungen und Analysen auf der Grundlage einfacher Geschäftsanforderungen erstellen, die auf Daten basieren, die dort verbleiben, wo sie sich befinden.

xFactory läuft auf xLake, das Daten- und KI-Agenten-Workloads infrastrukturübergreifend vereinheitlicht. Unternehmen können ihre On-Premise-, Cloud-, souveränen und Edge-Daten als einen einzigen Datenbestand behandeln. Die größte Herausforderung bei jeder KI-Softwarefabrik waren bisher die Daten: Agenten müssen in großem Maßstab darauf zugreifen können, aber regulierte Unternehmensdaten dürfen nicht verschoben werden, sodass der Großteil davon unerreichbar bleibt. Acceldata schließt diese Lücke, indem es kontrollierten Zugriff und Rechenleistung zu den Daten bringt, sodass xFactory auf dem gesamten Datenbestand aufbauen kann, ohne ihn konsolidieren zu müssen.

Unternehmen haben Jahre damit verbracht, diese Fähigkeit manuell aufzubauen, indem sie Kataloge, Qualitätswerkzeuge, Governance-Ebenen und Orchestratoren miteinander vernetzten und anschließend die Schnittstellen zwischen ihnen warteten. Die agentenbasierte KI bricht mit diesem Modell. Agenten greifen ständig mit Maschinen-Geschwindigkeit auf Daten zu, und ein Stack, der für menschliches Arbeitstempo ausgelegt ist, kann da nicht mithalten. Es handelt sich um Tools aus der Zeit vor der KI, von denen erwartet wird, dass sie eine Aufgabe des KI-Zeitalters erfüllen. xFactory fasst die verschiedenen Ebenen der Systemzusammenstellung zu einer einzigen, geregelten Oberfläche zusammen, sodass Unternehmen einfach festlegen können, was sie wollen, anstatt es Tool für Tool aufzubauen.

"Jahrelang standen Unternehmen vor einer falschen Wahl: schnell mit KI vorankommen oder die Kontrolle über ihre Daten behalten. Beides ging nicht. xFactory macht diesem Kompromiss ein Ende. Unternehmen entwickeln Agenten, Anwendungen und Analysen auf der Grundlage ihrer eigenen, geregelten Daten, dort, wo diese gespeichert sind, und zwar mit der Geschwindigkeit, mit der sich KI heute bewegt", sagte Rohit Choudhary, Gründer und CEO von Acceldata.

Sofortige Anbindung an die Unternehmensinfrastruktur

Um die Erstellung von KI-Datenanwendungen zu vereinfachen, umfasst xFactory:

Mehr als 100 Integrationen vorgefertigte, kontrollierte Konnektoren für die gesamte Unternehmensinfrastruktur, von Datenbanken, CRM und ERP bis hin zu ITSM und Kollaborationsplattformen.

Native Ausführung auf offenen Engines wie Apache Spark, Trino, Apache Kafka und im Hadoop-Ökosystem sowie direkte Anbindung an Plattformen wie Snowflake und Databricks so können Anwendungen und Agenten auf die bereits in Unternehmen eingesetzten Systeme zurückgreifen, unabhängig davon, wo diese laufen.

Vertrauenswürdiger, geregelter Datenzugriff, der zur Laufzeit durch xLake durchgesetzt wird Datenqualität, Datenherkunft, Zugriffsrechte und Souveränitätsregeln werden automatisch angewendet, während der Agent oder die Anwendung läuft.

Zu den Kunden von Acceldata zählen viele der weltweit größten Unternehmen, die in regulierten Branchen tätig sind. Diese Unternehmen benötigen private KI-Bereitstellungen, die auf einer Infrastruktur und mit Modellen ihrer Wahl ausgeführt werden können. Acceldata xLake stellte diese Plattform für das Datenmanagement bereit, die als einheitliche Laufzeitumgebung über On-Premise-, Cloud- und souveräne Umgebungen hinweg funktioniert, während KI-Agenten als regulierte, erstklassige Workloads behandelt werden. Acceldata nutzt zudem ein Kostenmodell, das den strukturellen Konflikt bei nutzungsabhängig abgerechneten Plattformen beseitigt. xFactory erweitert diesen Ansatz auf die Software-Factory, sodass Unternehmen KI in ihrer hybriden oder privaten Umgebung mit Unterstützung für mehrere, austauschbare KI-Modelle ausführen können.

Acceldata xFactory ist ab sofort über ein Early-Access-Programm für bestehende xLake-Kunden verfügbar.

Über Acceldata

Acceldata wurde 2018 in Campbell, Kalifornien, gegründet und ist der Pionier der "Cross-Lake"-Datenplattformarchitektur. Die xLake-Plattform unterstützt jede Phase des Datenlebenszyklus auf jeder beliebigen Plattform, bringt Rechenleistung dorthin, wo sich die Daten befinden, und gewährleistet Datenvertrauen, indem sie Datenqualität, Governance und Observability in einer intelligenten, KI-gesteuerten Struktur vereint. Acceldata genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen weltweit und versetzt Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial ihrer Daten im Zeitalter der KI auszuschöpfen. Zu den Kunden zählen Dun Bradstreet, PubMatic, PhonePe (Walmart), HCSC und viele mehr. Zu den Investoren von Acceldata gehören Insight Partners, March Capital, Industry Ventures, Lightspeed, Sorenson Ventures, Sanabil, Prosperity7 und Emergent Ventures.

https://www.acceldata.io

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