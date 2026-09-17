AMRA ist das einzige europäische Unternehmen im Segment Diagnostik, das die höchste Auszeichnung erhalten hat eine Anerkennung für seine Arbeit im Bereich der MRT-basierten Muskel- und Fettanalyse.

Das Ergebnis für 2026 knüpft an die Aufnahme von AMRA in das erste Ranking im Jahr 2025 an, bei dem das Unternehmen die Bewertung "Sehr hoch" erhielt. Der Aufstieg in die höchste Kategorie spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte in den Bereichen wissenschaftliche Exzellenz und technologische Innovation wider sowie die zunehmende Anwendung von MRT-basierten Biomarkern in Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinischer Versorgung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260917740373/de/

"Eine Anerkennung durch TIME und Statista im zweiten Jahr in Folge und die höchste Auszeichnung "Hervorragend" sind ein bedeutungsvolles Lob für AMRA's Fortschritte", sagte Olof Dahlqvist Leinhard, CEO von AMRA Medical. "Dies spiegelt das Engagement unseres Teams und die solide wissenschaftliche Grundlage unserer Arbeit wider. Unsere Mission ist es, das Verständnis von Gesundheit und Krankheit durch MRT-basierte Biomarker voranzutreiben, und wir sind stolz darauf, dass diese Arbeit auf internationaler Ebene Anerkennung findet."

Bei AMRA konzentriert sich unsere Arbeit darauf, über herkömmliche Messungen der Körperzusammensetzung hinauszuschauen, um Einblicke in den menschlichen Körper zu gewinnen. Mithilfe standardisierter, MRT-basierter Biomarker und fundierter wissenschaftlicher Expertise unterstützen wir Forscher, Pharmaunternehmen und Fachkräfte im Gesundheitswesen dabei, ein detaillierteres Verständnis der Fettverteilung und der Muskelzusammensetzung im Zusammenhang mit der Stoffwechsel- und neuromuskulären Gesundheit zu erlangen.

"Die Anerkennung durch TIME und Statista unterstreicht die wachsende globale Bedeutung der Arbeit von AMRA", sagte Leanna Kellerman, Chief Globalization Officer bei AMRA Medical. "Da im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften zunehmend nach präziseren, datengestützten Ansätzen gesucht wird, um Gesundheit und Krankheit besser zu verstehen, sehen wir erhebliche Chancen, die durch die MRT-basierten Biomarker von AMRA gewonnenen Erkenntnisse mehr Organisationen und Märkten weltweit zugänglich zu machen. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Bestreben, die globale Reichweite und Wirkung von AMRA auszubauen."

Die Tatsache, dass wir zwei Mal in der Liste der weltweit führenden HealthTech-Unternehmen aufgeführt sind, bestärkt uns in unserem Engagement, die Wissenschaft der Körperzusammensetzung voranzutreiben und unseren Partnern auf der ganzen Welt auch weiterhin wertvolle Erkenntnisse zu liefern.

Die vollständige Rangliste sowie weitere Informationen zum Auswahlverfahren finden Sie unter: TIME.com

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Über AMRA Medical

AMRA Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitsinformatik und leistet mit seinen proprietären, MRT-basierten Technologien Pionierarbeit auf dem Gebiet der Fett- und Muskelanalyse. Unsere als Goldstandard geltende Plattform liefert hochpräzise und standardisierte Biomarker und ermöglicht so ein vertieftes Verständnis der Stoffwechsel- und Muskel-Skelett-Gesundheit, das über herkömmliche Messmethoden für Muskel- und Fettanteile hinausgeht. Diese Erkenntnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Konzeption klinischer Studien, der Verbesserung der Endpunktwahl und der Unterstützung datengestützter Entscheidungsfindung sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis.

Die Lösungen von AMRA basieren auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden durch kontinuierliche Innovation vorangetrieben. Sie sind darauf ausgelegt, den komplexen Anforderungen des modernen Gesundheitswesens und der pharmazeutischen Entwicklung gerecht zu werden. Durch standardisierte, cloudbasierte Arbeitsabläufe und strategische Zusammenarbeit ermöglichen wir unseren Partnern den Zugang zu verwertbaren Daten klar und zuverlässig -, und beschleunigen so den Fortschritt von der frühen Forschungsphase bis hin zu aussagekräftigen klinischen Ergebnissen.

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