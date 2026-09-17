Bitcoin Prognose nach Doppelschlag: Was Zinserhöhung und Clarity-Act-Aus für BTC bedeuten

Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose hat sich innerhalb von 24 Stunden durch zwei Schläge grundlegend verändert. BTC fiel von rund $78.500 zu Wochenbeginn auf $75.986 am 17. September und zeigt keine klare Erholung. Die US-Notenbank hob am 16. September den Leitzins erstmals seit 2023 um 25 Basispunkte an. Einen Tag zuvor war der Clarity Act im Senat mit 49 zu 50 Stimmen gescheitert. Gemeinsam lösten beide Ereignisse den stärksten Krypto-ETF-Abverkauf seit dem Frühsommer aus, mit $592 Millionen an Abflüssen an einem einzigen Tag. Die Kursprognose spaltet die Experten so deutlich wie lange nicht. Dieser Artikel zeigt, was die Daten sagen und wohin frühes Kapital abwandert.

Bitcoin Prognose September 2026: Was bedeuten Fed-Entscheid und Clarity-Act-Aus für den Kurs?

Die Federal Reserve hob den Leitzins am 16. September einstimmig um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an, die erste Erhöhung seit 2023. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte, die Inflation sei "zu hoch und das schon zu lange", wie AirdropAlert berichtete. Sechzehn von achtzehn Notenbankvertretern rechnen mit mindestens einer weiteren Erhöhung vor dem Jahresende. BTC stieg kurz auf rund $76.300 nach der Veröffentlichung und gab den Gewinn während Warshs Pressekonferenz vollständig ab.

Einen Tag zuvor hatte der Senat den Clarity Act mit 49 zu 50 Stimmen blockiert, wie CNBC meldete. Das Gesetz hätte die Zuständigkeit für Krypto zwischen SEC und CFTC aufgeteilt. Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs verloren am 15. September zusammen $592 Millionen, der tiefste Einzeltagesabfluss seit Monaten.

BTC notiert am 17. September bei $75.986, wie Bybit-Daten zeigen. Die Unterstützung liegt bei $73.600, der Widerstand bei $77.000 bis $78.000. Der 50-Tage-EMA hat den 200-Tage-EMA erstmals in diesem Jahr durchkreuzt und ein Golden Cross gebildet, wie CoinDCX berichtete. Analysten sehen $80.000 als September-Ziel, doch bei einem Kurs von $76.000 braucht BTC mehr als eine Verdopplung für einen echten Gewinn. Genau diese Rechnung lässt manche Anleger nach Alternativen mit deutlich mehr Spielraum suchen.

Warum zieht Pepeto vor dem Listing Aufmerksamkeit auf sich?

Während BTC an der $77.000-Marke auf Widerstand trifft und selbst ein Golden Cross den Kurs nicht befreien kann, richten Anleger ihren Blick auf Token, die noch vor dem Börsenstart stehen. Ein Projekt hat in dieser Phase bereits drei funktionierende Produkte vorzuweisen und zieht genau deshalb Kapital an.

Pepeto hat bereits über $10,38 Millionen eingesammelt und verfügt über drei laufende Produkte, die heute schon nutzbar sind. Der Pepeto-Vorverkauf liegt aktuell bei $0,000000188, sodass bereits ein kleiner Betrag eine große Menge Token vor dem Listing sichert. PepetoSwap, die dezentrale Börse des Projekts, ist bereits aktiv und erhebt 0,00 Prozent Tauschgebühren. Ein Trade über $1.000 auf Uniswap kostet rund $3 an Gebühren, auf PepetoSwap fällt davon nichts an. Für Vieltrader summiert sich diese Ersparnis bei täglichem Handel schnell zu einem echten Vorteil. Das gibt dem Token einen konkreten Grund, auch nach dem Listing seinen Wert zu behalten.

Der gesamte Code wurde vor dem Start des Vorverkaufs von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, was Anlegern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung über die Integrität der Smart Contracts bietet. Der Mitgründer des Projekts war am ersten Pepe-Coin beteiligt. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam mit und bringt Erfahrung aus dem Börsenbetrieb ein. Solche Namen tauchen in einem Marktzyklus selten bei einem Projekt auf diesem frühen Preisniveau auf.

Jede neue Phase des Vorverkaufs wird zu einem höheren Preis angeboten als die vorherige, sodass das Warten einen messbaren Preis hat. Das ist keine Spekulation, sondern Arithmetik. Der aktuelle Einstiegspreis steht nach dem Ende dieser Phase nicht mehr zur Verfügung. Wer bei früheren Krypto-Projekten vor dem Listing eingestiegen ist, kennt das Renditepotenzial, das ein Einstieg zu diesen Konditionen bieten kann.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt langfristig nach oben, doch die Hürden auf dem Weg zu $80.000 sind nach dem Doppelschlag dieser Woche deutlich gestiegen. Für Anleger, die mehr als moderate Kursgewinne bei einem fünfstelligen Asset suchen, beginnt die Suche abseits der großen Namen. Pepeto notiert bei einem Bruchteil eines Cents, und $10,38 Millionen an Kapital bestätigen, dass die frühen Käufer bereits überzeugt sind. Wer heute einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial eines Vorverkaufspreises, der mit jeder neuen Phase steigt. Sobald der Vorverkauf endet und der Börsenhandel beginnt, definiert der Markt den Preis neu.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die BTC-Prognose nach der Fed-Zinserhöhung?

BTC notiert bei $75.986 mit Widerstand bei $77.000 bis $78.000. Der Handelskorridor für 2026 liegt laut CoinDCX zwischen $71.303 und $92.000.

Warum beobachten frühe Käufer den Pepeto-Vorverkauf?

Die offizielle Pepeto-Website bietet den Vorverkauf zum aktuellen Preis an, während die Börse bereits aktiv läuft und null Prozent Gebühren erhebt.