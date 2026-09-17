Die neuen Führungskräfte sollen Kundenlieferung und Erfolg, Marktentwicklung und Wachstum sowie gesellschaftliches Engagement fördern

EdgeConneX ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Infrastrukturlösungen in den Bereichen Build-to-Suit und Build-to-Density, gab heute die Ernennung von Garry O'Leary zum SVP, Delivery, Global, Anders Hilt zum Vice President für Norwegen und Michael Barth zum Vice President für Deutschland bekannt. Die drei Neueinstellungen zeigen das große Engagement für den Aufbau starker lokaler Beziehungen und werden eine wesentliche Rolle bei dem Voranbringen der globalen Projekte des Unternehmens und der Förderung des gesellschaftlichen Engagements und der örtlichen Unterstützungsmaßnahmen spielen.

EdgeConneX erweitert seine Plattform weltweit mit großen Projekten im Gigawatt-Bereich auf mehreren Kontinenten. Als SVP, Delivery, Global, spielt Garry eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung der neuen Kapazität des Unternehmens innerhalb des zeitlichen und finanziellen Rahmens, beaufsichtigt die regionale Bauleitung, das Auftragnehmer- und Lieferantenmanagement, Standortsicherheit, Qualitätssicherung und Lieferkette. Bevor Garry zu EdgeConneX kam war er Vice President und Director of Construction Delivery (EMEA) bei Compass Datacenters, wo er komplexe globale Lieferprogramme von der Konzeption bis zur Ausführung leitete.

"In der Bauprojektabwicklung werden Versprechen gegenüber dem Kunden Wirklichkeit. Ich freue mich darauf, die Teams zu leiten, die den ersten Spatenstich vornehmen, den Stahlbau errichten und Campus für die weltweit anspruchsvollsten Workloads übergeben."- Garry O'Leary, SVP, Delivery, Global bei EdgeConneX

In Norwegen entwickelt das Unternehmen einen Rechenzentrumscampus in Fyresdal. Als Vice President für Norwegen wird Anders in der Phase bis zur geplanten Eröffnung die Wachstums- und Stakeholderstrategie leiten. Anders war vor EdgeConneX bei DLA Piper Norway als Partner und Senior Advocate tätig.

"Bei der Entstehung des Fyresdal-Campus gehen wir offen und transparent vor, bauen starke Partnerschaften auf und sorgen dafür, dass unsere Präsenz einen langfristigen Wert für die Gesellschaft und unsere Kunden schafft." Anders Hilt, Vice President Norwegen, EdgeConneX

In Deutschland betreibt EdgeConneX Anlagen in München und Frankfurt, eine weitere Expansion ist geplant. Als Vice President für Deutschland ist Michael der leitende Repräsentant des Unternehmens vor der Stadt-, Landes- und Bundesregierung und Regulierungsbehörden. Er hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in Immobilientransaktionen, Entwicklung digitaler Infrastruktur und Politik und ist Vorstandsmitglied der German Datacenter Association.

"Bei der Expansion dieser digitalen Infrastruktur in Europa liegt mein Fokus auf verantwortungsvollem Wachstum, offenem Umgang mit lokalen Gemeinschaften, Einsatz für Richtlinien, die das Digital- und KI-Ökosystem Deutschlands stärken und der Sicherstellung, dass wir unsere Kunden schnell, zuverlässig und integer bedienen." Michael Barth, Vice President Deutschland, EdgeConneX

EdgeConneX priorisiert achtsames Wachstum, wobei Wert auf eine offene Kommunikation mit Anwohnern, gewählten Beamten, Unternehmen und Bildungsverantwortlichen, Gehör für Bedenken der Öffentlichkeit und aktive Berücksichtigung dieser Bedenken an jedem Einsatzort gelegt wird. Die drei Neueinstellungen werden diese Zusagen weiterführen und die Ausrichtung von EdgeConneX auf Kunden, Mitarbeitende und den Planeten hochhalten.

Über EdgeConneX

EdgeConneX, das von EQT Infrastructure, Teil der globalen Investmentorganisation EQT, unterstützt wird, bietet ein vollständiges weltweites Sortiment nachhaltiger digitaler Infrastrukturlösungen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunde zusammen, um ihnen verschiedene Optionen in puncto Standort, Größe und Anlagenart bieten zu können, von Build-to-Suit bis Build-to-Density. EdgeConneX ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Infrastrukturdienste für verschiedenste Branchen, darunter die Cloud-, KI-, Inhalts- und Netzwerkindustrie, das jederzeit, an jedem beliebigen Ort und in jeder Größe liefert. Angetrieben von der Mission, sich um seine Kunden, seine Mitarbeitenden und seinen Planeten zu kümmern, möchte EdgeConneX Ihre Edge-Infrastruktur stärken.

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