Ethereum Prognose nach 224 Millionen Dollar ETF-Abfluss: Was Bitmine mit 4,9 Prozent aller ETH weiß

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ETH-ETFs verloren am 16. September 224 Millionen Dollar an einem einzigen Tag, und die Ethereum Prognose verschärft sich dadurch weiter. Die US-Notenbank erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent, die erste Zinserhöhung seit Juli 2023. BlackRocks iShares Ethereum Trust allein gab 110 Millionen Dollar in einer Sitzung ab. Gleichzeitig kaufte Bitmine weitere 27.180 ETH für rund 68 Millionen Dollar. Das Unternehmen hält nun 5,96 Millionen Token und damit 4,9 Prozent des gesamten ETH-Angebots. Die Frage ist jetzt, wer den Druck besser liest. Dieser Artikel zeigt, wohin das Kapital fließt und welches Projekt Anleger dabei entdecken.

Was bedeutet die Fed-Zinserhöhung für die Ethereum Prognose im September?

Die Federal Reserve stimmte am 16. September einstimmig für eine Erhöhung um 25 Basispunkte, die erste seit drei Jahren. Der neue Zielkorridor liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Fed-Chef Kevin Warsh erklärte, die Inflation sei für eine lockere Geldpolitik noch zu hoch.

Die Spot-ETFs reagierten sofort mit massiven Abflüssen. Laut Cryptonomist verloren die Fonds am 16. September insgesamt 224 Millionen Dollar. BlackRocks iShares ETHA führte die Liste mit 110 Millionen Dollar an. Laut BeInCrypto war es der tiefste Abfluss seit 155 Handelstagen, nach vier Wochen mit Zuflüssen von 1,94 Milliarden Dollar.

Bitmine dagegen kaufte in derselben Woche 27.180 ETH für 68 Millionen Dollar. Das Unternehmen hält jetzt 5,96 Millionen Token im Wert von 15,8 Milliarden Dollar und ist nur 144.000 Token von fünf Prozent des gesamten Angebots entfernt. ETH handelt am 17. September bei 2.434 Dollar, eingeklemmt zwischen 2.400 und 2.500 Dollar. Die Citigroup hält an ihrem Jahresendziel von 3.175 Dollar fest. Von 2.434 auf 3.175 Dollar wäre ein Plus von 1,3x, solide für einen Large Cap, aber nicht die Art von Bewegung, die ein Portfolio verändert.

Warum Pepeto in dieser Marktlage auffällt

Wenn der Weg von hier bis zum Jahresziel nur 1,3x beträgt und ein einzelnes Unternehmen fast fünf Prozent aller ETH besitzt, stellt sich eine Frage von selbst. Wo entsteht gerade das Projekt, dessen Einstiegspreis nach dem Listing nicht mehr existiert.

Die Werkzeuge sind bereits live und für jeden zugänglich. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden. Die Gebühr beträgt null Dollar. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Gelder stundenlang sperren, wenn etwas schiefgeht. Pepetos Bridge sperrt Token in einem geprüften Vertrag und prägt sie auf der Zielkette erst nach erfolgreicher Prüfung des Nachweises. Falls etwas schiefläuft, macht die Sperre sich automatisch rückgängig. Keine Wrapped Token, kein Mittelsmann, das Angebot bleibt über alle Chains konstant.

Der Sicherheitsscanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Trade ausgeführt wird. Er führt 42 Einzelprüfungen durch, von versteckten Eigentümern bis hin zu gefälschten Steuercodes und einem vollständigen Kauf- und Verkaufstest auf einer geforkten Chain. Das Ergebnis ist ein Score von 0 bis 100 und ein klares Urteil. Trades mit Verträgen, die kritische Befunde aufweisen, werden standardmäßig blockiert. Allein dieses Feature bewahrt mehr Kapital, als die meisten Trader in einem Jahr durch Betrugs-Token verlieren.

Pepeto steht bei 0,000000188 Dollar im Presale, und bisher sind mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was das zentrale Risiko ausräumt, an dem die meisten frühen Coins scheitern. Das Entwicklerteam umfasst einen ehemaligen Binance-Experten, und Binance gehört zu den für den Token genannten Börsen. Jedes Element, das ein Presale für eine starke Performance nach dem Listing braucht, ist bereits vorhanden.

Was bedeutet das für kluge Anleger?

Die Ethereum Prognose zeigt ETH gestützt durch Käufer wie Bitmine, doch selbst bei 3.175 Dollar bleibt der Gewinn auf Bruchteile begrenzt. Der Mitgründer von Pepeto schuf den originalen Pepe-Token, der 11 Milliarden Dollar erreichte, nur mit einem Meme und 420 Billionen Token. Diesmal steht eine funktionierende Börse mit Bridge hinter dem Projekt, und die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug live. Die gleiche Formel, bessere Produkte, und ein Einstiegspreis, der nach dem Listing nicht mehr verfügbar ist. Wer dieses Muster erkennt, handelt bevor der Markt den Preis korrigiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich ETH bis Ende 2026?

ETH handelt bei 2.434 Dollar nach der Fed-Zinserhöhung auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Citigroup sieht ein Jahresendziel von 3.175 Dollar, während Bitmine weiter jede Woche kauft.

Warum wird Pepeto als Alternative zu ETH genannt?

ETH bei 2.434 Dollar mit Ziel 3.175 Dollar ist 1,3x. Pepetos laufende Börse und Binance-Listing bieten im Presale einen Einstieg, der nach dem Listing nicht mehr existiert. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für den aktuellen Preis.