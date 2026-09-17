München (ots) -Die 33. Saison der Deutschen Eishockey Liga ist eröffnet - mit einem 4:2 für Meister Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers! Für Éric Dubois, den Nachfolger von Serge Aubin, ist es damit ein erfolgreicher Einstand. Dementsprechend zufrieden ist der Coach: "Normalerweise will man mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten. Das haben wir. Ich denke, heute haben wir in den ersten beiden Dritteln wirklich gut gespielt. Im 3. Drittel haben wir dann zu abwartend gespielt. Das ist die Tendenz, vor allem so früh in der Saison. Aber den Sieg nehmen wir mit." Im 3. Drittel kamen die Tigers nochmal von 0:3 auf 2:3 heran - aber zu spät, um noch Zählbares aus Berlin zu entführen: "Wir haben die ersten beiden Drittel wie die 'Church Boys' (Chorknaben) gespielt. Das wird nicht reichen", poltert Coach Craig Woodcroft.Abseits der Bande verriet Berlins Sportdirektor Stéphane Richer, dass der Kontakt zu Dubois schon lange bestand: "Es gab schon vor zwei Jahren Kontakt, als er noch Trainer in der NHL war. Er war zwei Wochen bei uns als Guest Coach im Trainingslager. Da habe ich seine Art und Weise gesehen. Als Serge gegangen ist, war mein erster Kontakt mit Éric." Vom neuen Bundestrainer und Aubins bisherigem Co in Berlin, André Rankel, hat Richer eine sehr hohe Meinung: "Es ist sicher, dass André eines Tages Trainer bei den Eisbären Berlin wird", fügt aber auch hinzu: "Die Zeit wäre zu früh für uns als Head Coach gekommen." Trotzdem stünden Rankel in Berlin - nach insgesamt 23 Jahren, 17 als Spieler, 6 als Co-Trainer, alle Türen offen.Der neue Bundestrainer selbst will sich jetzt komplett seiner Aufgabe beim DEB widmen und betont, mit großem Vergnügen bereits die ersten Gespräche geführt zu haben: "Ich habe von vornherein gesagt, ich bin ein leeres Blatt. Ich habe keine Vorurteile oder sonst irgendwas. Jeder hat eine Chance. Ich werde mir jeden anschauen, egal ob jung oder alt."Nachfolgend Clips und Stimmen zum Eröffnungsspiel der PENNY DEL-Saison 2026/27 mit dem Spiel zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag. Ab 19.00 Uhr steht die Konferenz des 1. Spieltags an und ab 19.15 die Einzelspiele. Unter anderem mit DEL-Gründungsmitglied und Aufsteiger Krefeld im Duell mit den Pinguins Bremerhaven sowie dem Spitzenspiel zwischen den Titelanwärtern EHC Red Bull München und Adler Mannheim.Eisbären Berlin - Straubing Tigers 4:2 - Eisbären starten siegreich, Tigers "wie die Chorknaben"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=a0IxVUZ1MlVXeU1SbkxCUkRjUTgwbHNOQUR4dk9OSWYzR2RRa3hyYlM1Zz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/222vMjscGt2_)Geliebte Routine in Berlin: Die Eisbären ziehen das Banner für ihre 12. Meisterschaft unters Hallendach! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dHZJcWNFYVhySnhSMSs3WnhoNDJJaUhycGNUa2VJaktLS0RjSU1wUGhpND0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/aIK_XPmlF_rb)Die 33. DEL-Saison ist eröffnet! Manuel Wiederer erzielt das erste Tor der neuen Spielzeit für die Berliner! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=am5KclJmVEZCNHF4OEorNUU0RkVTU2dvV3pDMFJsQUNMN2VaRjhkcGdGTT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/frMXJ-0UB-_p)Der erste Sieg ist eingetütet - und die Eisbären feiern mit den Fans! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TUVzTUZXeXQ5UXpWTnZ3K1Q4cWlVS2pkaXpkSnUva2lFZmx1S3Q5dHhBND0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/KecBR4O9vCpx)Jack Lafontaine, Torhüter Eisbären Berlin: "Ich stand heute hinter einem richtig guten Team. Wir hatten viele wichtige Blocks, besonders gegen Ende des Spiels. Wir müssen weiter hier mit der Gruppe darauf aufbauen. Ich habe viel Vertrauen in die Jungs vor mir und die Coaches an der Bande."...ob er auch viel Spaß hatte: "Es macht immer Spaß, wenn man solche Paraden zeigen kann. Wenn ich meinen Prozess genieße, habe ich viel Erfolg und gebe meinem Team eine gute Chance zu gewinnen."...wie schwer es für einen Torhüter ist, in ein neues Team zu kommen und gleich das erste Saisonspiel zu haben: "Generell ist es schwer, in ein neues Team zu kommen. Zu den Eisbären zu kommen, ist zehnmal schwerer, mit der Kultur und den Erwartungen. Jeder, der hier war, hat in den Jahren davor einen gewissen Maßstab gesetzt und jeden in die Verantwortung genommen. Ich möchte es genauso machen und sicherstellen, dass ich meinen Teil zum ultimativen Ziel am Saisonende beitrage."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R3VmY2h0d2pyWTY2K1BmQ3UyY2JhS2hYdzlCNm43VXdlYVlKN2M3Rkd4RT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo22blAoYqc9fGHUx/ClANq0JVH96x)Éric Dubois, Neu-Trainer Eisbären Berlin, ob bei ihm Erleichterung oder Zufriedenheit überwiegt: "Beides. Normalerweise will man mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten. Das haben wir. Ich denke, heute haben wir in den ersten beiden Dritteln wirklich gut gespielt. Im 3. Drittel haben wir dann zu abwartend gespielt. Das ist die Tendenz, vor allem so früh in der Saison. Aber den Sieg nehmen wir mit."...über die beiden Tore nach schnellem Umschalten: "Wir hatten das Gefühl, dass die Transitions ein guter Faktor für uns sein können. Das waren sie auch. Manchmal waren wir etwas langsam. Wir haben den Puck ein paar Mal hergegeben. Unterm Strich war es eine gute Leistung von allen."...über seinen ersten Abend als Eisbären-Trainer in der DEL und die Atmosphäre in der Halle: "Ich habe es genossen, klar. Manchmal vergisst man, das Spiel zu genießen. Ich habe versucht, es so sehr es geht zu genießen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q29hTWVOS1o5Sm84bmVTYVBlcHJrNjZjeWpRYklJTVhxc1A0OUh3Y3VuMD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo28eTPdeSWJAptNT/_nJvt3dSZl9r)Eisbären-Sportdirektor Richer im Interview: Dubois erster Ansprechpartner nach Aubin-Abgang, Rankel "eines Tages Trainer bei den Eisbären Berlin"Stéphane Richer, Sportdirektor Berlin, in der Drittelpause, wie zufrieden er mit der ersten Arbeit von Neu-Trainer Éric Dubois ist und warum er ihn auch langfristig für ein Perfect Match für die Eisbären Berlin hält, nach der Ära mit Serge Aubin: "Ich kenne Éric lange. Es gab schon vor zwei Jahren Kontakt, als er noch Trainer in der NHL war. Er war zwei Wochen bei uns als Guest Coach im Trainingslager. Da habe ich seine Art und Weise gesehen. Als Serge gegangen ist, war mein erster Kontakt mit Éric. Er hat seit dem ersten Tag seinen Weg gezeigt, wie er spielen lassen will. Er ist sehr, sehr kommunikativ mit unseren Spielern."...ob er André Rankel ein Angebot gemacht hat, Head Coach zu werden, bevor er zum DEB gegangen ist: "Ich habe mit André gesprochen. Es ist sicher, dass André eines Tages Trainer bei den Eisbären Berlin wird. Die Zeit wäre zu früh für uns als Head Coach gekommen. André war ein wichtiger Teil unseres Coaching Staffs. Wenn er die Chance bekommt, Bundestrainer zu werden - und ich glaube, er ist der perfekte Mann, er kennt deutsches Eishockey schon lange. Ich glaube, dass ein Job bei einem Klub und ein Job bei einer Nationalmannschaft sind ein bisschen anders. Ich glaube, dass André der perfekte Mann für die Nationalmannschaft ist."...ob er André Rankel und seine Arbeit im Auge behält: "André war immer ein Eisbär. Wir werden immer Kontakt haben. Wir wünschen ihm viel Glück. Ich glaube, dass er viel Erfolg haben wird. Die Türen sind immer offen, für André zurück nach Berlin zu kommen."...zu einem möglichen vierten DEL-Titel in Folge, was es vorher noch nie gegeben hat und wen er als größten Herausforderer sieht: "Es gibt viele Mannschaften. Köln, München und Mannheim haben viel eingekauft, gute Spieler eingekauft. Wie jedes Jahr wird die Liga sehr eng. Für uns ist es immer wichtig, eine gute Hauptrunde zu spielen, dass wir gesund sind, wenn die Playoffs anfangen. Dann ist alles möglich."...über die fehlenden Patrick Khodorenko und Frederik Tiffels: "Freddy ist ein bisschen angeschlagen. Da gibt es Chancen für Sonntag in Mannheim. Wenn nicht wird er definitiv nächste Woche spielen. Mit Khodorenko wird es wie bei (Lean) Bergmann noch dauern. Wir müssen abwarten, wie die Entwicklung von Khodorenko und seiner Reha ist. Dann werden wir sehen, was wir tun."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Vk9iQUw0akVOVjc0QmVDcWh1T0hBS0VKdExhaTVFUFEyWG1TbFZXR2Fkdz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2EhBeSk4QSgPVFz/bI0WaHTXyA9m)Marcel Brandt, neuer Kapitän der Straubing Tigers, ob sein Team zu spät aufgewacht ist: "Auf jeden Fall! Du darfst in Berlin nicht drei solcher Tore hergeben. Berlin ist bei sowas eiskalt. Die nutzen ihre Chancen. In Berlin im letzten Drittel aufzuwachen, ist auch zu spät."...wie laut es in der 2. Drittelpause war: "Was heißt laut? Wir haben die Dinge angesprochen, die nicht gut waren. Das haben wir im letzten Drittel verbessert. Nichtsdestotrotz darfst du die ersten beiden Drittel im ersten Saisonspiel nicht so auftreten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir rauskommen, schnelles Eishockey spielen, hartes Eishockey spielen. Da hat der Coach Recht, das haben wir die ersten zwei Drittel nicht gemacht."...was ihm im 3. Drittel gefallen hat und Mut für die nächsten Spiele macht: "Es war wichtig, dass wir sehr viele Chancen kreiert haben. Es war oft knapp. Wir haben am Ende noch einen Pfostenschuss gehabt. Das macht schon Mut für die nächsten Spiele. Aber wir müssen die individuellen Fehler abstellen, im System spielen. Dann funktioniert das auch."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VThEc1dzMTlGTUxUZXNIVXlIU0hWY1Q2akdrdGFBbXRlMzA3M1RUWk9IND0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2KjttHpgKcBz78V/fjo-F2llGqnA)Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers, darüber, was er seinem Team für das 3. Drittel, in dem die Tigers auf 2:3 verkürzen konnten, mitgegeben hat: "Wir haben die ersten beiden Drittel wie die 'Church Boys' (Chorknaben) gespielt. Das wird nicht reichen. Wir mussten robuster agieren, mehr Schüsse aufs Tor abgeben. Wir waren zu langsam mit unseren Torschüssen in den ersten beiden Dritteln und haben zu viele Chancen liegenlassen. Das ist nicht das Spiel, das wir spielen wollen."...wie frustrierend es ist, auf diese Art und Weise zu verlieren: "Das ist frustrierend! So wollen wir nicht in die Saison einsteigen! Am Ende des Tages liegt es an uns. Wir müssen uns zeigen, wir müssen härter werden, eine bestimmte Art Hockey spielen, gerade gegen dieses Team. Das haben wir heute nicht - oder nicht genug."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bnI4MFJ3QWFCRWxTcldyN2E0VCtvYk5KN3BZTVVJaTcxUlRaZ3UrNmh4az0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2Qmc86vIElhYj11/1VCLC-3aeTOL)Neu-Bundestrainer Rankel im Interview: "Ich habe von vornherein gesagt, ich bin ein leeres Blatt"André Rankel, neuer Bundestrainer und langjähriger Spieler und Co-Trainer der Eisbären Berlin, in der Drittelpause darüber, wie es ist, wenn die Eisbären-Saison ohne einen beginnt: "Wenn ich sage, es fühlt sich normal an, würde ich lügen. So ehrlich muss man sein. Ich war 23 Jahre hier als Spieler, 17 Jahre, jetzt 6 Jahre als Trainer. Wenn ich sagen würde, es ist normal, wäre es eine Lüge. Aber ich freue mich auf die Aufgabe. Die Nationalmannschaft ist jetzt meine Aufgabe. Und dem gilt mein voller Fokus."...wie sehr ein neues Trainerteam, wie das bei den Eisbären um Éric Dubois und Co-Trainer Dan Lambert eine Mannschaft verändern kann, verglichen zu seinen Vorgängern mit ihm und Serge Aubin als Head Coach, unter dem nie eine Playoff-Serie verloren wurde: "Natürlich wird es gewisse Änderungen geben. Das ist ganz normal. Jeder Trainer hat seine Idee, wie er Eishockey spielt. Das ist ohne Frage. Auf der anderen Seite ist die Gruppe zusammengeblieben. Da sind jetzt nicht viele Neuzugänge. Natürlich ein paar. Die Spieler wissen, was es bedeutet zu gewinnen, wenn es drauf ankommt. Darauf wird Éric zurückkommen, gehe ich von aus."...über seine ersten Tage als Bundestrainer: "Ich bin gerade dabei. Ich will Verbindungen aufbauen. Ich will Vertrauen zu den Jungs schaffen. Das ist mir extrem wichtig. Ich war jetzt schon unterwegs und habe ein paar Klubs gesehen, mit Trainern gesprochen, mit Managern gesprochen, vor allen Dingen aber mit den Spielern. Ab morgen geht der Roadtrip, den ich habe eine Woche. Da sehe ich 5 Mannschaften, spreche mit den Spielern dort. Das macht riesig viel Spaß, wenn du dich mit den Spielern über den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen, unterhältst. Du merkst die Begeisterung, gerade was die Heim-WM betrifft. Die Spieler wollen, die sind heiß. Deswegen freue ich mich umso mehr."...wie sehr die anstehende Heim-WM die DEL-Saison beeinflusst, weil sich die Spieler entsprechend präsentieren wollen: "Mit den Jungs, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe, die haben eine Vorfreude auf dieses Turnier. Die wollen sich unbedingt beweisen. Ob das eine Rolle in den Vereinen spielt, weiß ich nicht. Die Spieler sind alle Profis, die geben jedes Mal 100 Prozent. Viel mehr funktioniert nicht. Die Arbeit machen sie so oder so. So sehe ich das. Ich kenne mich nur als Spieler. Natürlich hatte man ein Ziel, ein großes Ziel vor sich. Das wollte man erreichen. Dem hat man vieles untergeordnet. Aber da gehört viel mehr dazu."...wie er die erste Euphoriewelle um die Heim-WM wahrnimmt: "Ich kriege die Zahlen auch mit. Ich höre, dass da eine Begeisterung da ist. Ich freue mich natürlich riesig. Das kriegen wir alle mit. Deswegen geht es darum, dass wir beim Deutschland Cup damit starten, dass wir da unser Spiel finden, unseren Weg gehen, unseren ersten Schritt gehen und von da aus weiter."...wie er die Balance zwischen Jugend und Erfahrung hinbekommt: "Ich habe von vornherein gesagt, ich bin ein leeres Blatt. Ich habe keine Vorurteile oder sonst irgendwas. Jeder hat eine Chance. Ich werde mir jeden anschauen, egal ob jung oder alt."...über den 18-jährigen Tobias Krestan bei den Eisbären Berlin: "Natürlich schaue ich ihn mir an. Ich war ein Teil der Vorbereitung hier. Von daher weiß ich ganz genau, was Tobi draufhat, was er kann. Ich weiß, wie seine Entwicklung ist. Natürlich schaue ich ihn mir an. Aber genauso schaue ich mir die anderen Spieler auch an."...ob die Eisbären Berlin, nach drei Titeln in Folge auch dieses Jahr klarer Titelfavorit sind oder die Konkurrenz aufgeholt hat: "Ich glaube, die Liga ist wirklich sehr ausgeglichen, auch was die Titelfavoriten betrifft. Natürlich ist Berlin eine Mannschaft, die eine Rolle spielt. Mannheim hat sich gut verstärkt, hat sehr früh unheimlich gut in der Champions (Hockey) League gespielt. Natürlich noch nicht mit dem Kader, den sie jetzt auf dem Eis haben. Köln ist eine sehr gute Mannschaft, München zähle ich dazu. Dann hast du Mannschaften wie Straubing, die hier auf dem Eis sind, Ingolstadt. Man weiß nie, eine Überraschung wird es schon geben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YVMwTFI1OWQxSU05d1kwV0xTRDRDbGV6QldiZGoyWEZteE4waHBhTW56bz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2WpKMw0u8vD8KtX/diiXwvcZnEt1)Ronja Jenike, MagentaSport-Expertin, über den neuen Bundestrainer André Rankel: "Das hört sich gut und passend an, würde ich sagen. Das war ein schwieriges Ende mit Harry Kreis. Dann ging die Suche los aufseiten des DEB. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein deutsches Gesicht an der Bande haben, macht auf jeden Fall Freude und Laune auf das, was in der Saison international noch so kommen wird."Rick Goldmann, MagentaSport-Experte, über den neuen Bundestrainer André Rankel: "Erstmal ist es für ihn etwas Besonderes. Es ist seine erste Station als Cheftrainer. Deswegen muss ich sagen, dass ich schon ein bisschen überrascht war, dass es André Rankel ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe gestern mitbekommen, dass er schon unterwegs ist. Er ist schon kommunikativ unterwegs. Er hat sich gestern mit Spielern aus Straubing hier im Hotel getroffen. Er geht seine Rolle sehr aktiv an. Ich hoffe natürlich, dass er es schafft, für die Heim-WM eine gute Mannschaft aufzustellen. Die Euphorie ist da. Ich habe gehört, es sind schon über 200.000 Tickets verkauft für die Heim-Weltmeisterschaft."Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=QWg1UmlHeWNnN1ZGMjAwdlMxb0tNWldyeHFpOHIwVVk4K0pwUXZtQmpQZz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGYqJHs0wtIfSNlmiJ/okDwJ2xwXqQ7)Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.PENNY DEL | 1. SpieltagFreitag, 18.09.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine - Pinguins Bremerhaven, Red Bull München - Adler Mannheim, Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings - Löwen FrankfurtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6354322