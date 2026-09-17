Wells Fargo - WFC: Die Leitzinsanhebung erfreut das Bankhaus!

Starkes Kreditwachstum!

Pullback bei der Wells-Fargo-Aktie (WFC)! Long Trade JETZT starten? Kreditkarten-, Auto- und Firmenkundengeschäft laufen gut!

Wells Fargo (WFC) - US9497461015

Rückblick: Die Wells-Fargo-Aktie hat im vergangenen Halbjahr zunächst deutlich nachgegeben und fiel von rund 86 USD im April bis auf etwa 73 USD im Mai, bevor eine dynamische Erholung bis auf über 91 USD im September folgte. Größere Kurslücken sind vor allem während der Erholungsphase nicht erkennbar, während der starke Abverkauf im Mai mit einer ausgeprägten Abwärtsbewegung und mehreren schwachen Handelstagen einherging. Nach der Bodenbildung eroberte die Aktie zunächst den 50er-EMA und anschließend den 20er-EMA zurück, wobei beide gleitenden Durchschnitte inzwischen aufwärts gerichtet sind und der jüngste Rücksetzer die Aktie wieder in Richtung des 50er-EMA geführt hat.



Wells-Fargo-Aktie: Chart vom 17.09.2026, Kürzel: WFC Kurs: 86.89 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup bewegt sich zwischen der Unterstützung um 85.80 USD und dem Widerstand bei etwa 88.20 USD, wobei die Aktie nach dem jüngsten Hoch bei über 91 USD in eine Korrektur übergegangen ist. Kann sich WFC im Bereich um 85.80 USD stabilisieren und anschließend die Marke von 88.20 USD zurückerobern, könnte dies das Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends liefern und zunächst einen erneuten Anlauf auf das Septemberhoch ermöglichen. Für Trader könnte ein bestätigter Rebound an der Unterstützung oder ein Ausbruch über 88.20 USD interessant sein, solange die Aktie oberhalb des 50er-EMA bleibt.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die WFC-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung bei etwa 85.80 USD und damit auch unter den 50er-EMA, wäre das Pullback-Setup nach unten aufgelöst und die jüngste Erholung würde an technischer Stärke verlieren. In diesem Fall könnten zunächst die Zone um 84 USD und anschließend der Bereich um 82 USD als mögliche Unterstützungen in den Fokus rücken, bevor bei einer weiteren Schwäche das Juni-Niveau um 79 USD relevant werden könnte. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 85.80 USD beziehungsweise unter dem 50er-EMA setzen, da ein Bruch dieser Zone das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

Wells Fargo & Company bietet Privat- und Firmenkunden unter anderem Bank-, Kredit-, Hypotheken-, Investment- sowie Vermögensverwaltungsleistungen an und ist damit breit im Finanzgeschäft aufgestellt. Für 2026 erwartet Wells Fargo ein stärkeres Kreditwachstum als bislang prognostiziert, nachdem die durchschnittlichen Kredite im zweiten Quartal bereits um rund 12 Prozent, insbesondere im 0, gegenüber dem Vorjahr gestiegen waren. Gleichzeitig hält die Bank am Ziel eines Nettozinsergebnisses von rund 50 Milliarden USD und Kosten von 55,7 Milliarden USD fest und strebt eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von 17 bis 18 Prozent an. Die Anhebung des US-Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3.75 bis 4 Prozent wirkt sich dabei grundsätzlich positiv auf das Zinsergebnis aus, kann aber die Kreditnachfrage belasten. Wells Fargo erhöhte zudem den Prime Rate von 6.75 Prozent auf 7 Prozent. Charttechnisch sieht das bullisch aus, auch die fundamentalen Daten sind vorteilhaft, allein die makroökonomischen Rahmenbedingungen mahnen zu vorsichtigem Agieren.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 262.76 Milliarden USD

Meine Meinung zu Well Fargo ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-wells-fargo-and-co-aktie-reagiert-auf-zinsanhebung-und/70118133

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Autor: Thomas Canali

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