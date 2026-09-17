Im Frühjahr 2024 dürfte auf dem Mond ein Asteroid oder Komet mit der Größe eines drei- bis sechsstöckigen Hochhauses eingeschlagen sein. Ein Jahrhundertereignis. Der Einschlag hinterließ einen Krater mit einem Durchmesser von 222 Metern. Es soll der größte neue Krater sein, der in unserem Sonnensystem bisher entdeckt worden ist. Zwischen Mitte April und Mitte Mai 2024 soll ein Asteroid oder Komet, der so groß wie ein Haus mit drei bis sechs Stockwerken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n