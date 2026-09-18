XRP Prognose September 2026: CLARITY Act scheitert, Fed erhöht Zinsen, 75 Prozent der Halter im Minus

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Der CLARITY Act ist am 15. September im Senat mit 49 zu 50 gescheitert, elf Stimmen unter der nötigen Schwelle. Einen Tag später erhöhte die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. XRP fiel innerhalb von 48 Stunden von 1,42 Dollar auf rund 1,28 Dollar. Etwa 75 Prozent der aktuellen Halter haben über 2,00 Dollar gekauft und warten weiter auf ihren Break-even.

Grayscale hatte XRP erst am 14. September mit 26,11 Prozent in sein Next-Gen-Portfolio aufgenommen, doch auch diese institutionelle Rückendeckung konnte den Doppelschlag nicht abfedern. Dieser Artikel analysiert die aktuelle XRP Prognose und ein Presale-Projekt, das ohne politische Abhängigkeit eigene Produkte aufgebaut hat.

Warum die XRP Prognose zwischen Senatsvotum und Zinserhöhung feststeckt

Alle anwesenden Demokraten stimmten laut Yahoo Finance gegen den CLARITY Act. XRP verlor binnen Stunden 7,98 Prozent auf 1,29 Dollar, während Bitcoin am selben Tag nur 1,42 Prozent nachgab. Dieser Unterschied zeigt, wie stark der Kurs am regulatorischen Ausgang hing.

Einen Tag später kam der zweite Schlag. Die Fed erhöhte die Zinsen zum ersten Mal seit Juli 2023 laut Cointelegraph. XRP rutschte auf 1,28 Dollar und testete den 50-Tage-EMA bei 1,284 Dollar. Die Unterstützung zwischen 1,25 und 1,28 Dollar ist jetzt die entscheidende Linie für die XRP Prognose. Bricht sie, öffnet sich der Weg Richtung 1,20 Dollar. 16 von 18 Fed-Mitgliedern erwarten mindestens eine weitere Erhöhung vor Jahresende, was den Druck auf Risiko-Assets hochhält.

Trotz des Ausverkaufs zogen XRP-ETFs weiterhin Zuflüsse an, kumulativ rund 1,79 Milliarden Dollar bis Ende August. Grayscale gab XRP die zweitgrößte Gewichtung im Next-Gen-Portfolio hinter Ethereum mit 42,34 Prozent. Polymarket sah die Chancen des CLARITY Act im Februar noch bei 82 Prozent, nach der Abstimmung bei 7 Prozent. Vor den Zwischenwahlen ist eine Krypto-Gesetzgebung in diesem Jahr praktisch vom Tisch. Während der Kurs an politischen Entscheidungen hängt, wächst ein Presale-Projekt abseits von Washington mit bereits funktionierenden Produkten.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar ein, während die XRP Prognose an Gesetzen hängt

XRP braucht den Senat, um sich zu bewegen. Pepeto braucht niemanden in Washington. Es wächst aus eigener Kraft, während der restliche Markt auf Nachrichten wartet.

Die Nachricht, dass Pepeto an Binance und weiteren Börsen gelistet werden soll, hat laufend Käufer in den Presale gebracht. Die Produkte sind bereits live, Monate vor diesem Listing. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden, ganz ohne Brückengebühren. Kein Guthaben wird bei einem Drittanbieter gesperrt. Das Angebot bleibt über alle Ketten hinweg konstant.

Die Bridge löst ein reales Problem. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer. Fehlgeschlagene Transfers können Gelder tagelang sperren. Die Bridge von Pepeto kostet nichts, und ein fehlgeschlagener Transfer wird einfach rückgängig gemacht. Das funktioniert bereits jetzt, nicht erst in der Zukunft.

Der Scanner prüft jeden Token, bevor ein Trade durchgeht. Er führt 42 Tests durch, liest Live-Daten von der Blockchain und simuliert einen Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Kette. Wenn ein Token schlecht abschneidet, wird der Trade gestoppt, bevor Geld fließt.

Das frühe Stadium, die funktionierenden Produkte und ein Binance-Listing in Sichtweite haben bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale gezogen. Der Gründer hinter dem ursprünglichen Pepe Coin leitet den Aufbau, und SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was die größte Sorge bei einem Vorverkauf ausräumt. In jedem Zyklus haben die Anleger, die während der Angstphase kauften, Gewinne erzielt, als der Markt drehte. Der aktuelle Presale-Preis ist der niedrigste Einstiegspunkt vor dem Listing, und diese Differenz ist das Fenster, das sich gerade schließt.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an Gesetzen und Zinserhöhungen, und beide haben diese Woche gegen den Kurs gearbeitet. Projekte in früheren Phasen bieten ein Rendite-Potenzial, das große Coins bei ihrer Marktkapitalisierung nicht mehr liefern können. In jedem Zyklus kamen die größten Gewinne von den Coins, die noch früh waren, als die Nachrichten einschlugen. Das bevorstehende Listing trennt die Einsteiger von den Zuschauern. Wer sich jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website positioniert, sichert sich den Presale-Preis, bevor das Listing den Boden setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für September 2026?

XRP handelt bei rund 1,28 Dollar mit Unterstützung zwischen 1,25 und 1,28 Dollar. Ein Durchbruch über 1,50 Dollar würde den Weg Richtung 1,68 Dollar öffnen.

Warum zieht Pepeto Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat funktionsfähige Produkte und ein Binance-Listing steht bevor. Der aktuelle Presale-Preis vor dem Listing bietet das höchste Rendite-Potenzial. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.