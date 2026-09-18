Agent Hub, ein Teil von Earnix AIOS, bindet mehr als 25 auf Versicherungen zugeschnittene Agenten und Apps in die Lösungen von Earnix für Preisgestaltung, Underwriting und Lösungen für Kundenentscheidungen ein und verbessert so Arbeitsabläufe und die Unternehmensleistung.

Earnix hat heute die Einführung von Agent Hub, ein sorgfältig zusammengestellter Katalog mit versicherungsspezifischen KI-Agenten und Apps innerhalb von Earnix AIOS. Dieses System für die KI-Orchestrierung bildet die Grundlage für die Lösungen von Earnix für Preisgestaltung und Risikobewertung, Underwriting sowie Kundenbindung. Agent Hub integriert agentenbasierte KI direkt in diese Lösungen, ermöglicht so intelligentere Arbeitsabläufe und unterstützt wichtige Entscheidungen, die Preisgestaltung, Risikoprüfung, Kundenbindung, Wachstum und Rentabilität maßgeblich beeinflussen.

In einem zunehmend turbulenten Umfeld für Versicherungen verkürzt sich die Lebensdauer einer Versicherungsentscheidung. Risiko- und Marktbedingungen ändern sich immer schneller, wodurch Wachstum, Rentabilität und Portfolioperformance schwieriger zu steuern sind. KI erhöht die Geschwindigkeit und den Umfang der Inhalte, die Versicherer analysieren, empfehlen und umsetzen können. Doch je mehr Intelligence auch zum Handeln übergeht, desto höher werden auch die Anforderungen an Governance, Erklärbarkeit und Rechenschaftspflicht.

Für Versicherer hat dieser Wandel direkte Auswirkungen sowohl auf die finanzielle Performance als auch auf den Wettbewerbsvorteil. Der Erfolg hängt zunehmend davon ab, wie schnell sie Veränderungen erkennen, die richtigen Erkenntnisse nutzen und präzise, kontrolliert und selbstbewusst handeln können. Und da Entscheidungen immer stärker miteinander verflochten sind, ergeben sich Vorteile nicht nur aus der Einzelentscheidung, sondern auch aus den Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen und die nächsten Schritte.

Agent Hub baut auf der multimodalen KI-Strategie von Earnix auf und nutzt AIOS, um Agenten und Apps direkt in die "Intelligent Decisioning"-Lösungen des Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsabläufe zu integrieren. Anstatt als eigenständige Assistenten zu fungieren, können die Agenten in der gesamten bestehenden Technologieumgebung des Versicherers arbeiten wobei sie auf Kontextinformationen aus Systemen für die Verwaltung von Policen, Datenplattformen, Underwriting-Workbenches und Kundenportalen zurückgreifen. Dabei sind definierte Berechtigungen, Nachverfolgbarkeit und menschliche Aufsicht gewährleistet.

So können Versicherer spezialisierte Agenten in Versicherungsworkflows mit hoher Wertschöpfung einsetzen was die Abwicklung beschleunigt, die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit verbessert, die Kapazitäten der Fachkräfte erhöht und schnellere, fundiertere Entscheidungen ermöglicht. Dabei werden Menschen weiterhin in den Entscheidungsprozess eingebunden, um Ermessensentscheidungen zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen.

"Agentische KI verändert die Situation grundlegend, denn zum ersten Mal geht es bei der KI nicht mehr nur darum, Menschen zu informieren, sondern aktiv in Versicherungsabläufe einzugreifen", sagte Robin Gilthorpe, CEO von Earnix "Das eröffnet ein enormes Potenzial, die Kluft zwischen Erkenntnis und Handeln zu überbrücken stellt aber auch höhere Anforderungen an Vertrauen, Unternehmensführung und Rechenschaftspflicht. Die Gewinner werden nicht die Versicherer mit den meisten Vertretern sein. Es werden jene Versicherer sein, die agentenbasierte KI in bessere Geschäftsergebnisse umsetzen können und dabei stets die volle Kontrolle behalten."

Agent Hub setzt auf Versicherungen spezialisierte Agenten ein

Agent Hub kann für Preisfindung, Underwriting, Modellierung, Kundeninteraktion, Daten und Technologie eingesetzt werden. Während Earnix Excelerate London demonstriert das Unternehmen 14 Agenten, die in diesen Bereichen mit Lösungen von Earnix arbeiten. Gezeigt wird, wie versicherungsspezifische Agenten intelligente Erkenntnisse direkt in Entscheidungen zu Preisgestaltung, Underwriting und Kundeninteraktion einfließen lassen, um Geschwindigkeit, Präzision und Geschäftsleistung zu verbessern.

Zu den Beispielen gehören:

Model Feature Mapper: verknüpft Modellmerkmale mit den entsprechenden Datenvariablen und unterstützt so die Teams in den Bereichen Preisgestaltung und Versicherungsmathematik, mit zuverlässigen Eingabedaten zu arbeiten, und verbessert die Transparenz und Nachvollziehbarkeit modellgestützter Entscheidungen.

verknüpft Modellmerkmale mit den entsprechenden Datenvariablen und unterstützt so die Teams in den Bereichen Preisgestaltung und Versicherungsmathematik, mit zuverlässigen Eingabedaten zu arbeiten, und verbessert die Transparenz und Nachvollziehbarkeit modellgestützter Entscheidungen. Product Expert Advisor: liefert in Echtzeit Antworten auf Produktfragen, indem er auf genehmigte Produktinformationen und Fachwissen zurückgreift, und ermöglicht so eine schnellere und präzisere Kundenberatung, während gleichzeitig die Abhängigkeit von manuellen Weiterleitungen an Fachexperten verringert wird.

liefert in Echtzeit Antworten auf Produktfragen, indem er auf genehmigte Produktinformationen und Fachwissen zurückgreift, und ermöglicht so eine schnellere und präzisere Kundenberatung, während gleichzeitig die Abhängigkeit von manuellen Weiterleitungen an Fachexperten verringert wird. Premium Explainer: bietet Kunden klare, individuell zugeschnittene Erläuterungen zu ihrer Prämie auf der Grundlage ihres Versicherungsvertrags, wodurch sich der Zeitaufwand für die Suche nach Antworten oder die Weiterleitung von Fragen an Spezialisten verringert.

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"Agentische KI wird wesentlich leistungsfähiger, wenn sie mit den für die jeweilige Aufgabe relevanten Daten, Modellen und geschäftlichen Zusammenhängen arbeiten kann", sagte Be'eri Mart, Chief Product and Technology Officer bei Earnix. "Die Chance besteht nicht einfach darin, eine Aufgabe zu automatisieren, sondern die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, wenn sich Risiken, Kundenverhalten und Marktbedingungen ändern. Auf diese Weise werden Versicherer agiler, ohne die Kontrolle zu verlieren."

"Agentische KI tritt für die Versicherungsbranche in eine Phase ein, die weitreichendere Auswirkungen haben wird. Die Frage ist nicht mehr, ob Versicherer Agenten entwickeln können, sondern ob sie diese bei Entscheidungen einsetzen können, die Wachstum, Rentabilität, Risiko und Kundenergebnisse beeinflussen und zwar innerhalb der Rahmenbedingungen, die Regulierung und Unternehmensführung vorgeben", sagte Meredith Barnes-Cook, Senior Principal bei Datos Insights. "Das legt die Messlatte erheblich höher. Versicherer müssen sich ebenso sorgfältig mit Fragen der Befugnisse, der Rechenschaftspflicht und der Governance auseinandersetzen wie mit der künstlichen Intelligenz selbst. Die Unternehmen, die diese Balance herstellen bei denen Leistungsfähigkeit und Kontrolle Hand in Hand gehen -, werden agentische KI in echten Geschäftswert umwandeln."

Über das Earnix AI Orchestration System

Earnix AIOS ist ein AI Orchestration System speziell für Versicherungen, das in großem Umfang intelligente Entscheidungen für Preisfindung, Underwriting und Kundeninteraktionen ermöglicht. Es führt KI, Daten, Modelle, Geschäftsregeln, Arbeitsabläufe, Governance und menschliches Fachwissen innerhalb bestehender Technologieumgebungen zusammen, ohne dass Versicherer ihre bereits genutzten Systeme ersetzen müssen. Zu AIOS gehört auch der "Agent Hub", der versicherungsspezifische Agenten und Apps direkt in die Earnix-Lösungen integriert, um Arbeitsabläufe und die Geschäftsleistung zu verbessern. Durch die Abstimmung dieser Funktionen auf wichtige Versicherungsentscheidungen ermöglicht AIOS den Versicherern, im richtigen Moment die richtigen Erkenntnisse anzuwenden und zwar mit dem Vertrauen, der Nachvollziehbarkeit, der Rückverfolgbarkeit und der menschlichen Aufsicht, die für regulierte Geschäftsabläufe erforderlich sind.

Über Earnix

Earnix ist das erste KI-Unternehmen, das speziell für Entscheidungsprozesse in der Versicherungsbranche entwickelt wurde. Es versorgt die Branche mit den erforderlichen Informationen, Steuerungsmechanismen und der Agilität bei der Entscheidungsfindung, um profitables Wachstum voranzutreiben, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und in einem sich rasch wandelnden Umfeld schnell und präzise zu agieren. Als vertrauenswürdiger Anbieter von produktionsreifer KI- und Entscheidungstechnologie baut Earnix auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen künstliche Intelligenz, Risikobewertung, Preisgestaltung, Rating, Analytik und Entscheidungsfindung auf. Earnix integriert branchenspezifische KI in die Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse, die die Versicherungsleistung in den Bereichen Preisgestaltung, Risikoprüfung, Schadenabwicklung, Kundeninteraktion, Kundenbindung und anderen wichtigen Versicherungsphasen prägen. Mit dem AIOS von Earnix können Versicherer Informationen über den gesamten Lebenszyklus von Versicherungsentscheidungen hinweg koordinieren und kontrollierte Echtzeitentscheidungen treffen, die messbare Geschäftsergebnisse liefern.

Earnix hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und entwickelt seit 2001 innovative Lösungen für Versicherer. Das Unternehmen hat Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Israel. Weitere Informationen finden Sie unter: www.earnix.com

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