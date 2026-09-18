Die Führungsspitze von Haize Labs wird die neue Forschungsgruppe für angewandte KI bei Beacon leiten und damit den Einsatz von KI in den wesentlichen Geschäftsbereichen von Beacon beschleunigen

Beacon Software (Beacon), die erste zentralisierte KI-Holdinggesellschaft, gab heute bekannt, dass sie Haize Labs übernommen hat, ein auf KI-Zuverlässigkeit spezialisiertes Unternehmen, das KI-Agenten für den Einsatz in der Praxis testet und absichert. Das Team von Haize Labs wird sich Beacon anschließen und dort die "Applied AI Research Group" bilden; Mitbegründer und CEO Leonard Tang wird als Vice President of AI Research die Leitung des KI-Betriebssystems übernehmen, das in allen Unternehmen von Beacon zum Einsatz kommt.

Beacon ist der Ansicht, dass der schnellste Weg, KI in die traditionelle Wirtschaft zu integrieren, über die Softwareunternehmen führt, die von Schlüsselbranchen bereits genutzt werden und denen diese vertrauen, indem diese mit KI-Infrastruktur ausgestattet werden. Beacon erwirbt diese Unternehmen im Hinblick auf langfristiges Wachstum und verbindet sie mit einem zentralisierten KI-Betriebssystem, das sich mit jeder weiteren Akquisition und jeder neuen Branche weiter ausbaut.

Die Hinzunahme des Teams von Haize Labs wird diese zentralisierte Technologieplattform stärken, die dem Portfolio von Beacon aus 45 Softwareunternehmen mit Kunden aus den Bereichen Freizeit, Versorgungswirtschaft, Bildung, öffentliche Verwaltung, Fertigung und anderen systemrelevanten Branchen gemeinsame Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, KI, Produktmanagement und Markteinführung bereitstellt.

Zu den Schwerpunkten der neuen Forschungsgruppe für angewandte KI bei Beacon gehören: die Schaffung einer wiederverwendbaren KI-Infrastruktur, die sich über das gesamte Beacon-Portfolio hinweg nutzen lässt, ohne dabei den lokalen Kontext der einzelnen Unternehmen außer Acht zu lassen; die Umsetzung von Fachwissen in Bewertungs- und Feedback-Systeme, die für jedes Unternehmen definieren, was als "gut" gilt; der Aufbau kontinuierlicher Tests, Red-Teaming-Maßnahmen und Observabilität für KI-Agenten vor und nach der Bereitstellung; sowie die Entwicklung von KI-Produkten, die den Verwaltungsaufwand verringern, den Kundenservice verbessern und zum Wachstum der Portfoliounternehmen beitragen.

"Unternehmen in der Main Street verdienen den Zugang zu KI-Fachkräften und -Technologien auf dem gleichen Niveau wie die weltweit größten Unternehmen", sagte Nilam Ganenthiran, Gründerin und CEO von Beacon. "Haize Labs bringt herausragende Ingenieure zu Beacon, die genau wissen, wo KI an ihre Grenzen stößt, und wie man sie verbessern kann. Gemeinsam werden wir KI entwickeln, auf die sich unsere Kunden verlassen können und zwar in der Software, die sie bereits nutzen und der sie vertrauen."

"Den Fortune-500-Unternehmen wird es nicht an KI mangeln. Die größere Herausforderung besteht darin, KI für die Unternehmen nutzbar zu machen, die den Rest der Wirtschaft antreiben dort, wo die meisten Menschen arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen", sagte Leonard Tang, Mitbegründer und CEO von Haize Labs, der als Vice President of AI Research zu Beacon wechselt. "Haize Labs wurde mit dem Ziel gegründet, KI-Lösungen zu entwickeln, auf die sich jedes Unternehmen verlassen kann. Nun wird unsere Arbeit direkt in Beacons breites und wachsendes Portfolio an systemrelevanten Unternehmen einfließen."

Über Beacon

Beacon ist die erste zentralisierte KI-Holdinggesellschaft. Beacon erwirbt Softwareunternehmen, die Kunden aus der gesamten traditionellen Wirtschaft bedienen, und stattet diese mit einer KI-Infrastruktur aus, um ihr Wachstum zu fördern. Beacon entwickelt das weltweit führende KI-Betriebssystem, das die Betriebsabläufe von Unternehmen abbildet, sodass sich der Wert des gesamten Portfolios mit jeder weiteren Akquisition vervielfacht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto, ON. Erfahren Sie mehr unter https://www.beaconholdings.com/.

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