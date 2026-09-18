Stundenlange Recherche, in Sekundenschnelle beantwortet, mit beigefügten Belegen

Elliptic, der weltweit führende Anbieter im Bereich On-Chain-Risiko, hat heute "Decode" vorgestellt, einen KI-Agenten, der auf der Informationsplattform von Elliptic basiert. Der Decode-Agent beantwortet innerhalb von Sekunden Fragen in natürlicher Sprache zu Krypto-Asset-Adressen und deren Risiken und liefert die Belege für jede Antwort.

Compliance- und Ermittlungsteams benötigen Antworten auf Fragen, mit denen niemand gerechnet hat. Diese aus den Daten zu gewinnen, ist mittlerweile eine spezielle Fachkompetenz; daher warten die Fragen entweder darauf, dass jemand mit dieser Kompetenz sie beantwortet, oder sie bleiben unbeantwortet. Unterdessen agieren kriminelle Akteure mit maschineller Geschwindigkeit, und die Ermittler stehen zunehmend auf beiden Seiten einer Zahlung.

Allzweck-KI-Assistenten können eine Antwort liefern. Sie können nicht nachweisen, woher es stammt. Eine flüssig vorgetragene Antwort, hinter der nichts steckt, kann einem Prüfer der zweiten Instanz, einem Wirtschaftsprüfer oder einer Aufsichtsbehörde nicht vorgelegt werden.

"Der Markt ist voll von KI-Systemen, die um Vertrauen bitten. Das reicht nicht aus, wenn jemand fragt, wie Sie zu einer Entscheidung gelangt sind", sagte Jackson Hull, CTO bei Elliptic. "Wir haben letzte Woche den "Elliptic Standard" veröffentlicht und erklärt, dass jedes agentenbasierte System diesen Standard erfüllen muss angefangen bei unserem eigenen. Der Decode-Agent erfüllt diesen Standard. Wenn Sie eine Antwort nicht überprüfen können, können Sie die darauf basierende Entscheidung auch nicht begründen."

Die Funktionsweise

Der Decode-Agent ändert den Ausgangspunkt. Anstatt die Recherche Schritt für Schritt aufzubauen, gibt der Nutzer ein, was er wissen möchte, zum Beispiel:

Wem gehört diese Adresse und welchen Risiken ist sie ausgesetzt?

Anzeige der größten Stablecoin-Transfers an sanktionierte Einrichtungen im März 2026.

Wer sind die umsatzstärksten Handelspartner dieser Börse in den letzten sechs Monaten?

Wie häufig wird ein bestimmter Stablecoin zur Durchführung von Betrugsdelikten genutzt?

Die Interaktion erfolgt im dialogartigen Stil. Eine Antwort führt in der Regel zur nächsten Frage, und da der Kontext erhalten bleibt, muss die Folgefrage nicht von Grund auf neu formuliert werden. Der Decode-Agent schlägt zudem selbst Folgefragen vor, basierend auf den Daten. Der Analyst entscheidet, welcher Frage er nachgeht.

Nicht jede Frage erfordert dies, und einfache Abfragen waren bereits zuvor schnell zu bearbeiten. Der Decode-Agent erweist sich vor allem bei Fragen als nützlich, für die noch niemand einen Bericht erstellt hat. Er kann auch eine einzelne Abfrage über einen Adressstapel oder eine Reihe von Fällen ausführen und dabei gemeinsame Geschäftspartner, häufige Ziele und sich wiederholende Muster aufdecken. Ein Analyst müsste diese Informationen andernfalls Adresse für Adresse selbst zusammenfügen.

Die Ergebnisse werden in Form von rangierten Tabellen mit einer Zusammenfassung in einfacher Sprache ausgegeben. Jede Tabelle enthält zudem die Abfrage, aus der sie hervorgegangen ist, und zeigt, wie die Frage vor der Ausführung interpretiert wurde. Eine Arbeit, für die ein Analyst Stunden benötigt hätte, ist nun in Sekundenschnelle erledigt, und ein Prüfer kann nachvollziehen, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Keine "Black Box".

Gemäß dem Elliptic Standard gefertigt

In der vergangenen Woche veröffentlichte Elliptic den Elliptic Standard, ein Rahmenwerk zur Regulierung agentenbasierter KI im Zusammenhang mit On-Chain-Risiken. Der Decode-Agent ist die erste Elliptic-Lösung, die auf dieser Grundlage entwickelt wurde.

Transparenz und Validierung von Modellen. Zu jeder Antwort gehören "Denkschritte", sodass die Methode überprüft werden kann, anstatt sie lediglich ableiten zu müssen. Dieselbe Frage, bezogen auf dieselben Daten, führt zu derselben Schlussfolgerung, selbst wenn die Zusammenfassung anders formuliert ist.

Menschliche Kontrolle als fester Bestandteil des Konzepts. Der Decode-Agent schließt keine Fälle ab und bestimmt nicht, in welche Richtung eine Untersuchung verläuft. Er bringt die nächste Frage zur Sprache, und der Analyst entscheidet, ob er dieser nachgeht.

Datenqualität. Die Ergebnisse basieren auf Milliarden von gekennzeichneten Adressen und der von Elliptic seit 2013 aufgebauten intelligenten Analyse, nicht lediglich auf Rohdaten aus der Blockchain.

Decode ist derzeit bei Kunden aus dem öffentlichen Sektor im Einsatz und wird im Laufe des Jahres auch für den privaten Sektor verfügbar sein.

Über Elliptic

Elliptic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich On-Chain-Risikomanagement und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Unsere Plattform wurde von Anfang an für Compliance-Zwecke konzipiert und bietet die branchenweit umfassendsten Blockchain-Daten und -Informationen. Sie vereint unübertroffene Abdeckung, Genauigkeit und Verfügbarkeit, sodass anspruchsvolle Unternehmen Risiken verwalten, Compliance-Anforderungen erfüllen und ihre Informationsprozesse mit Zuversicht vorantreiben können.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.elliptic.co und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260917127939/de/

Contacts:

Medienkontakt: Rachel Matthews

Global Marketing and Communications Director, Elliptic

rachel.matthews@elliptic.co