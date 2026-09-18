XRP Prognose nach dem Doppelschlag: Warum der Kurs bei 1,28 Dollar hängt und was jetzt zählt

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XRP hat in sieben Tagen mehr als 11 Prozent verloren und notiert am 17. September bei rund 1,28 Dollar. Der CLARITY Act scheiterte im Senat mit 49 zu 50 Stimmen, und einen Tag später erhöhte die Fed den Leitzins erstmals seit 2023 auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Dieser Doppelschlag traf XRP härter als jeden anderen großen Coin. Die technische Unterstützung bei 1,25 Dollar wackelt, und Kapital verschiebt sich in Projekte, die der Markt noch nicht bewertet hat. Diese XRP Prognose ordnet die Lage ein und zeigt, was Anleger jetzt im Blick behalten sollten.

XRP Prognose nach dem CLARITY Act und der Fed-Zinserhöhung am 16. September 2026

Am 14. September durchbrach XRP die Marke von 1,38 Dollar und löste bei Analysten bullische Signale aus. Einen Tag später scheiterte der CLARITY Act im US-Senat, denn 49 Ja-Stimmen verfehlten die nötige 60-Stimmen-Hürde. Alle Demokraten und vier Republikaner stimmten dagegen, berichtete NPR. Das Gesetz hätte erstmals einen einheitlichen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen in den USA geschaffen.

Am 16. September erhöhte die Federal Reserve den Leitzins einstimmig um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent, die erste Zinserhöhung seit Juli 2023. Fed-Chef Warsh erklärte, die Inflation bleibe erhöht, und der Dot Plot signalisiert eine weitere Erhöhung in diesem Jahr, berichtete CNBC.

XRP fiel von 1,40 auf 1,28 Dollar innerhalb weniger Stunden. Laut UseTheBitcoin liegt die Unterstützung bei 1,25 bis 1,28 Dollar, und der 50-Tage-EMA steht bei 1,284 Dollar als letzter Puffer. Ein Bruch unter 1,25 Dollar könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen und den Weg Richtung 1,15 Dollar öffnen. Die Spot-XRP-ETFs verzeichneten trotz des Kursrückgangs weiterhin Zuflüsse, was ein gemischtes Bild ergibt. Aber selbst ein Anstieg auf 1,40 Dollar wäre von hier nur rund 9 Prozent. Bei einem Coin mit 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung wird der Spielraum nach oben mit jeder Zinserhöhung enger.

Warum Pepeto gerade jetzt auffällt

Wenn ein 80-Milliarden-Dollar-Coin an einer Unterstützungsmarke hängt und die nächste Zinserhöhung droht, wird der Spielraum für große Kurssprünge eng. Genau deshalb schauen Anleger auf Projekte, die noch vor dem Listing stehen und echte Werkzeuge mitbringen.

Pepeto wurde für genau das Problem gebaut, das mit jeder neuen Blockchain größer wird. Mehr Token erscheinen auf dem Markt, mehr Betrugsversuche folgen direkt danach, und die meisten Käufer haben schlicht keine Möglichkeit, einen Token vor dem Kauf gründlich zu prüfen. Der Pepeto-Scanner führt 42 einzelne Prüfungen an jedem Token durch, den er analysiert. Er untersucht Mint-Kontrollen, Pausenfunktionen, versteckte Steueränderungen, verborgene Besitzer und die größten Anteile am gesamten Token-Angebot. Dann simuliert er einen vollständigen Testkauf und einen Testverkauf auf einer Kopie der jeweiligen Blockchain.

Wenn der Token bei dieser Prüfung durchfällt, wird der Handel automatisch blockiert, bevor er den Käufer Geld kostet. Das ist kein Versprechen auf einer Roadmap für die Zukunft, denn der Scanner ist bereits heute live und im Einsatz. PepetoSwap, die projekteigene Börse, erhebt auf keinen einzigen Swap eine Gebühr. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar und auf PancakeSwap etwa 2,50 Dollar, auf PepetoSwap kostet derselbe Handel nichts. Die Börse hat bisher ein tägliches Handelsvolumen von rund 50 Millionen Dollar verarbeitet.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bisher in den Presale geflossen, bei einem aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts einer vollständigen Prüfung unterzogen und das Projekt vor dem Start des Presales auditiert, sodass Käufer die technische Grundlage unabhängig überprüfen können. Ein Binance-Listing steht auf der Agenda, und der Mitgründer von Pepeto hat den ersten Pepe-Coin überhaupt entwickelt. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet heute fest im Entwicklerteam des Projekts.

Fazit

XRP hängt bei 1,28 Dollar fest, und die nächsten Wochen bringen mehr Gegenwind als Rückenwind. Pepeto steht an einem völlig anderen Punkt. 10,38 Millionen Dollar im Presale, laufende Werkzeuge, ein vollständig auditierter Code und ein Binance-Listing auf der Agenda. In vergleichbaren Marktphasen haben Presale-Projekte mit funktionierender Infrastruktur die stärksten Kursbewegungen nach dem Listing gezeigt. Der aktuelle Einstieg existiert nur, solange das Listing aussteht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie lange dieses Fenster noch offen bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose am 17. September 2026 aus?

XRP notiert bei rund 1,28 Dollar mit Unterstützung bei 1,25 und Widerstand bei 1,40 Dollar, nachdem der CLARITY Act scheiterte und die Fed die Zinsen erhöhte.

Was ist Pepeto und welches Potenzial bietet der Presale?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit gebührenfreier Börse, Sicherheits-Scanner und SolidProof-Audit. Der Presale-Preis ist nur vor dem Börsenlisting verfügbar. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.