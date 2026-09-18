Greenland Resources Inc. (TSX:MOLY FSE:M0LY) ("Greenland Resources" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilung vom 24. August 2026 das Sommer-Feldprogramm erweitert und planmäßig am 17. September 2026 erfolgreich abgeschlossen wurde. An dem Programm nahmen 33 Fachkräfte aus Österreich, Kanada und Grönland teil, darunter auch Teilnehmer aus der nahegelegenen Gemeinde Ittoqqortoormiit. Die Ergebnisse des Sommer-Arbeitsprogramms werden die detaillierte Projektplanung unterstützen und die Beschaffung wichtiger Ausrüstung sowie den Abschluss von Bauverträgen ermöglichen.

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Das Unternehmen möchte ferner mitteilen, dass Greenland Resources A/S eine Teilzahlung in Höhe von 163.025 EUR (261.000 CAD) im Rahmen des EU-Investitionsprogramms "Horizon Europe" erhalten hat, das bereits in der Pressemitteilung vom 21. Mai 2026 angekündigt worden war. Der Zuschuss bezieht sich auf das BOREAS-Projekt unter der Leitung der Technischen Universität Luleå in Schweden, dessen Ziel die Entwicklung autonomer Robotersysteme zur Unterstützung bestimmter Aspekte des Malmbjerg-Projekts in Grönland ist. Das weitere Investitionsprogramm "Horizon Europe" der EU in Höhe von 50 Millionen Euro, das am 27. April 2026 bekannt gegeben wurde, läuft weiterhin.

Höhepunkte

Das Unternehmen hat das Schiff "Polar Athena" für das Sommerfeldprogramm gechartert, und ein Teil der Zahlung geht an die SOI-Stiftung zur Unterstützung globaler Jugendprogramme in Grönland, der EU und Kanada.

Es wurden projektweite Vermessungsstationen eingerichtet, um ein präzises Koordinatensystem für die Projektinfrastruktur bereitzustellen.

Im Rahmen detaillierter ingenieurtechnischer und umwelttechnischer Untersuchungen wurde eine Auswertung der Gletschergeometrie unter Einsatz seismischer Geophysik durchgeführt.

Analyse der Gletschergeometrie mittels Drohnen-Frequenztechnologie zur Unterstützung der detaillierten technischen Planung.

Optimierung des Doppelmayr-Förderbands (RopeCon).

Durchführung einer geotechnischen Untersuchung des Mellem-Tals zur Standortauswahl für die Infrastruktur, einschließlich der Erschließung des Vorzugszugangs zu kritischen Straßeninfrastrukturen, die den Mellem-Fluss überqueren.

Entnahme von Diamantbohrkernen sowie von Salzwasser und Süßwasser für Betriebsversuche in einer metallurgischen Pilotanlage im Rahmen eines nicht rückzahlbaren Zuschusses der kanadischen Regierung in Höhe von 7 Millionen Dollar.

Leistungsumfang

Das Unternehmen Underhill Geomatics aus Burnaby, B.C., Kanada, erbrachte Vermessungsdienstleistungen vor Ort, indem es Vermessungsstationen auf dem gesamten Malmbjerg-Schürfgebiet aufstellte und den Fachleuten so genaue Standorte für ihre Feldprogramme lieferte. In Bereichen, in denen Unterstützung beim Zugang erforderlich war, sicherten Bergführer die Arbeitsstellen, damit die Vermessungsingenieure Vermessungspfosten anbringen konnten, die Objekte wie RopeCon-Übergabestationen und -Türme markierten. Die Vermessungsingenieure arbeiteten zudem eng mit anderen Beratern zusammen, um die genauen Standorte vor Ort zu bestätigen.

Frontier Geoscience Inc. aus Vancouver untersuchte die Gletschergeometrie in erster Linie durch seismische und TEM-geophysikalische Vermessungen von Gletschern, Moränen und Schwemmmaterial. Die Untersuchungen dienten der Erforschung der Zusammensetzung und Struktur des Untergrunds, um zu ermitteln, wie die RopeCon-Infrastruktur, die Halden, die Straßenbauwerke und andere geplante Infrastrukturen am besten verwaltet werden können.

Die Drohnenfrequenztechnologie wurde von der Georesearch Forschungsgesellschaft mbH, Österreich, eingesetzt, die auf die Kartierung von Oberflächen und Untergrund mithilfe von drohnenbasierter Photogrammetrie und Geophysik spezialisiert ist. Im Mittelpunkt des Programms stand die Bestimmung der Gletschereisdicke sowie der inneren Struktur mittels Bodenradar, was für detaillierte ingenieurtechnische Untersuchungen erforderlich war. Drohnenbasierte Photogrammetrie wurde zur Kartierung geologischer Strukturen und für GIS-Anwendungen im Rahmen weiterer geotechnischer Untersuchungen eingesetzt.

Mitarbeiter der Doppelmayr Transport Technology GmbH, Wolfurt, Österreich, führten gemeinsam mit den Vermessungsingenieuren und dem geotechnischen Team Optimierungsarbeiten an den Berg- und Taltopografien von der Verladeanlage und der geplanten Konzentrierungsanlage am Meer aus durch. Die Arbeiten umfassten: i) Überprüfung der Vermessungspunkte für die RopeCon-Trassenführung von der RopeCon-Verladestation bis zum Endpunkt am Meer; ii) Überprüfung der Übergabestationen und Maststandorte gemäß der optimierten Trassenführung für 2026; iii) Überprüfung der Topografie entlang des Abschnitts 2 zur Reduzierung der Anzahl der Masten; iv) Vor-Ort-Prüfung der Trassenführung vom Abschnitt 3 bis zur Endstation am Meer zusammen mit dem geotechnischen Team, den Vermessungsingenieuren und den Bergführern; v) Die Vor-Ort-Prüfung durch Doppelmayr führte zu einer Reduzierung der Anzahl der Stützkonstruktionen in der Nähe der Endstation.

BGC Engineering Inc. aus Vancouver, B.C., Kanada, erbrachte Beratungsleistungen in den Bereichen Geotechnik und Gletschertechnik. Das vor Ort durchgeführte Programm des Unternehmens umfasste die Untersuchung der Gletscherumgebungen, um die technischen Anforderungen für die Errichtung der geplanten Bau- und Betriebsinfrastruktur an solch anspruchsvollen Standorten zu ermitteln. Das Unternehmen überprüfte die geplanten Aktivitäten der Berater, um sicherzustellen, dass die im Rahmen der Programme gesammelten Informationen den Anforderungen für den weiteren Projektfortschritt entsprechen.

Im Rahmen des geplanten metallurgischen Pilotanlagenprogramms, das von der kanadischen Regierung finanziert wurde, um Molybdän, Magnesium und Seltenerdelemente zu testen, sammelten die geologischen Berater des Unternehmens 8 Tonnen ausgewählter Diamantbohrkerne basierend auf dem anfänglichen Molybdän-Einsatzgehalt für einen Zeitraum von 10 Jahren sowie 14 Tonnen Salzwasser und Süßwasser für metallurgische Untersuchungen. Das Material und das Wasser werden für das geplante Pilotanlagenprogramm an SGS Lakefield in Vancouver versandt, und das Unternehmen wird im Verlauf der Arbeiten aktuelle Informationen bereitstellen.

Über Greenland Resources

Greenland Resources ist ein börsennotiertes kanadisch-grönländisches Unternehmen, das Malmbjerg erschließt, eine erstklassige Primärlagerstätte des Climax-Typs für Molybdän in Küstennähe im östlichen Zentralgrönland. Das Projekt verfügt über eine von Tetra Tech erstellte endgültige Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101, eine 30-jährige Lizenz zur Gewinnung von Molybdän und Magnesium, ein umweltverträgliches Bergbaukonzept sowie verbindliche langfristige Abnahmevereinbarungen mit großen Stahlproduzenten in der EU. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven belaufen sich auf insgesamt 245 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,176 MoS2, was 571 Millionen Pfund Molybdän entspricht. Da das hochgradige Molybdän in der ersten Hälfte der Lebensdauer der Mine abgebaut wird, beträgt die durchschnittliche Jahresproduktion in den Jahren eins bis zehn 32,8 Millionen Pfund an enthaltenem Molybdänmetall bei einem Durchschnittsgehalt von 0,23 MoS2, was etwa 25 des gesamten jährlichen Verbrauchs der EU und 100 des Verteidigungsbedarfs der EU entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenlandresources.ca oder in den kanadischen Wertpapiermeldungen des Unternehmens unter www.sedarplus.com.

Am 3. Dezember 2025 stellte die Europäische Kommission RESourceEU vor und nannte das Malmbjerg-Projekt des Unternehmens in Grönland als vorrangiges EU-Projekt. Das Projekt wird von der Europäischen Rohstoffallianz und der EIT RawMaterials GmbH, einer Einrichtung der Europäischen Union, unterstützt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (auch als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie "plant", "hofft", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" sowie an Variationen dieser Begriffe (einschließlich negativer Variationen) zu erkennen oder daran, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse als "voraussichtlich", "möglich", "wahrscheinlich" oder "sicher" bezeichnet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; die geplante Finanzierung von Investitionsausgaben und die Ergebnisse von Due-Diligence-Prüfungen; Bau- und Ingenieursmaßnahmen für das Molybdän-Projekt Malmbjerg; Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven sowie deren Bewertung, Explorations- und Bergwerkserschließungspläne, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme sowie Einschätzungen der Marktbedingungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen zwar als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Annahmen umfassen: die künftig geplanten Erschließungsmaßnahmen und sonstigen Aktivitäten im Rahmen des Projekts; günstige Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfungen; den geplanten Energiebedarf des Projekts; die rechtzeitige Erlangung der Genehmigungen für das Projekt; keine nachteiligen Änderungen am geplanten Betrieb des Projekts; weiterhin gute Beziehungen zu den lokalen Gemeinden; den Fortbestand der aktuellen EU-Initiativen und anderer Initiativen auch in Zukunft; die erwartete Nachfrage nach Molybdän in der EU und im Ausland, einschließlich seitens Unternehmen, die Interesse am Kauf von Molybdän bekundet haben; unsere Schätzungen der Mineralreserven und die Annahmen, auf denen diese beruhen, einschließlich geotechnischer und metallurgischer Eigenschaften des Gesteins, die mit den Probenahmeergebnissen übereinstimmen, sowie der metallurgischen Leistung; die Menge des abzubauenden und aufzubereitenden Erzes; Erzgehalte und Ausbeuten; Annahmen und Diskontsätze, die in den technischen Studien angemessen angewendet werden; die geschätzte Bewertung und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Projekte des Unternehmens, einschließlich des Molybdänprojekts Malmbjerg; dass die Molybdänpreise auf dem geschätzten Niveau bleiben; dass die Wechselkurse auf dem geschätzten Niveau bleiben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens; Schätzungen zu Kapital, Stilllegung und Renaturierung; Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen sowie die Annahmen, auf denen diese beruhen; Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); keine arbeitsbedingten Betriebsstörungen; keine ungeplanten Verzögerungen oder Unterbrechungen bei den geplanten Bau- und Produktionsarbeiten; die rechtzeitige Erteilung oder überhaupt die Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen; sowie die Fähigkeit, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die vorstehende Liste von Annahmen ist nicht erschöpfend.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen. Das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen getroffen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die positiven Ergebnisse der Sozialverträglichkeitsprüfung (SIA) und der Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA); die positive Unterstützung der Projektentwicklung durch die lokale Bevölkerung; die prognostizierte Nachfrage nach Molybdän sowohl in der EU als auch anderswo, einschließlich der Nachfrage von Unternehmen, die Interesse am Kauf von Molybdän bekundet haben; die aktuellen Initiativen und Programme zur Ressourcenentwicklung in der EU und im Ausland; die prognostizierte und tatsächliche Lage der Lieferketten, des Arbeitsmarktes, der Währungs- und Rohstoffpreise, der Zinssätze und der Inflation; die prognostizierte und tatsächliche Lage der globalen und kanadischen Kapitalmärkte, Schwankungen der Molybdän- und Rohstoffpreise; Schwankungen der Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); Schwankungen auf den Devisenmärkten (z. B. des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar und dem Euro); Betriebsrisiken und Gefahren, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind (einschließlich Umweltunfällen und -gefahren, Arbeitsunfällen, Ausfällen von Anlagen, ungewöhnlichen oder unerwarteten geologischen oder strukturellen Formationen, Einstürzen, Überschwemmungen und Unwettern); unzureichende Versicherungen oder die Unmöglichkeit, Versicherungen zur Abdeckung dieser Risiken und Gefahren abzuschließen; unsere Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und behördlichen Praktiken in Grönland, einschließlich Umwelt-, Export- und Importgesetzen und -vorschriften; gesetzliche Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Bergbau; Risiken im Zusammenhang mit Enteignungen; verstärkter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Ausrüstung und qualifiziertes Personal; die Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital; Eigentumsfragen und die zusätzlichen Risiken, die in unseren bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereichten Unterlagen aufgeführt sind (verfügbar unter www.sedarplus.ca). Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiervorschriften vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, und übernimmt auch keine Verpflichtung dazu. Weder die Cboe Canada Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Veröffentlichung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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