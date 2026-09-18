Die Bohrung PVD16 im Projektgebiet Providencia erbrachte ab einer Tiefe von 9 Metern 83 Meter mit einem Gehalt von 1,74 g/t Gold, darunter mehrere Abschnitte mit höherem Gehalt

Der bislang breiteste hochgradige Abschnitt umfasst 4,88 g/t Gold auf 9 Metern, 12,57 g/t Gold auf 2 Metern, 2,65 g/t Gold auf 12 Metern sowie einen Spitzenwert von 32,2 g/t Gold auf 0,5 Metern

Zeigt das Potenzial auf, den Bereich der Mineralisierung nach Süden hin zu erweitern

Die hochgradige Mineralisierung reicht bis an die Oberfläche und ist sowohl seitlich als auch in der Tiefe noch offen

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) freut sich, außergewöhnliche Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrloch PVD16 am Zielgebiet Providencia ("Providencia") bekannt zu geben, das Teil des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cármenes-Projekts ("Cármenes") in Nordspanien ist. Diese Ergebnisse stellen den bislang breitesten hochgradigen Durchschnitt in der laufenden Bohrkampagne der Phase 3 dar.

Die Ergebnisse zeigen ein Netzwerk aus steil einfallenden, in nördlicher Richtung verlaufenden Goldzonen mit höherem Gehalt sowie damit verbundene Kupfer-, Kobalt-, Nickel-, Platin- und Palladiummineralisierungen. Die Mineralisierung befindet sich innerhalb eines ausgedehnten Karbonatbrekzien-Systems mit einer Ausdehnung von 500 Metern (m) × 200 m.

Wichtigste Ergebnisse aus der Bohrung PVD16:

83 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 1,74 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 9 Metern (Bohrloch) , darunter: 4,88 g/t Au, 0,04 % Cu, 0,06 % Ni, 0,08 % Co, 3,0 g/t Ag, 0,27 g/t Pt und 0,19 g/t Pd über 9 Meter 12,57 g/t Gold über 2 Meter 5,88 g/t Gold über 2 Meter 2,65 g/t Gold über 12 Meter mit einem Bonanza-Gehalt von 32,2 g/t Gold über 0,5 Meter

, darunter: Die hochgradige Goldmineralisierung reicht bis an die Oberfläche und ist sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch offen

Bestätigt die Fortsetzung und Ausdehnung der Goldmineralisierung über die bisherigen Abschnitte hinaus, einschließlich der 3,9 g/t Gold über 15 Meter , die kürzlich aus dem Bohrloch PVD15 gemeldet wurden

, die kürzlich aus dem Bohrloch gemeldet wurden Die Goldgehalte steigen im Osten und Süden der historischen Mine Providencia deutlich an, was auf das Potenzial hindeutet, den Bereich der Mineralisierung nach Süden hin auszuweiten

Dies liefert eine weitere Bestätigung für das Potenzial einer Zone mit bedeutendem Umfang und hohem Goldgehalt innerhalb sowie am Rande eines mehrphasigen hydrothermalen Brekziensystems



"Diese außergewöhnlichen Ergebnisse aus PVD16 bestätigen sowohl das Ausmaß als auch die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bei Providencia. Der Abschnitt von 83 Metern mit 1,74 Gramm Gold pro Tonne in oberflächennaher Tiefe stärkt unser Vertrauen in das Goldpotenzial dieses mineralisierten Systems erheblich. Die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms der Phase 3 bestärken uns in der Überzeugung, dass die mineralisierten Zonen in mehrere Richtungen offen für eine Erweiterung sind, was das Potenzial für eine bedeutende Entdeckung unterstreicht", so Tim Moody, President und CEO von Pan Global.

"Während wir die Bohrungen vorantreiben und unsere geologischen Modelle verfeinern, liegt unser Fokus nun darauf, die Ausdehnung der Mineralisierung in die Tiefe zu untersuchen, die Projektfläche zu erweitern und weitere hochgradige Zonen bei Providencia sowie andere Ziele mit hoher Priorität im Cármenes-Projekt zu identifizieren."

Pan Global verfügt weiterhin über eine solide Kapitalausstattung, um die Ausweitung der Explorationsprogramme sowohl bei Cármenes als auch beim Flaggschiff-Projekt Escacena zu unterstützen.

Nächste Schritte:

Die Bohrarbeiten in Providencia werden fortgesetzt; in Phase 3 stehen noch zwei Bohrlöcher aus

Die Untersuchungsergebnisse für vier weitere abgeschlossene Bohrlöcher in Providencia stehen noch aus

Nach Abschluss der Arbeiten werden die Bohrungen am nahegelegenen Zielgebiet "Profunda" beginnen

Durch Oberflächenprobenahmen und geologische Kartierungen werden die regionalen Zielgebiete innerhalb von Cármenes weiter erschlossen

Abbildung 1 - Querschnitt durch die Bohrung PVD16 mit Untersuchungsergebnissen und interpretierten Zonen mit höherem Gehalt; ausgewählte Ergebnisse aus der näheren Umgebung, auf den Querschnitt projiziert

Abbildung 2 - Zielgebietskarte von Providencia mit Bohrloch- und ausgewählten Kanalproben-Ergebnissen sowie der Lage des Querschnitts A-A' der Bohrung PVD16 (Abb. 1)

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Ergebnisse der Bohrung PVD16 in Providencia

Bohrloch



Von Bis Intervall1 Gold Silber Kupfer Nickel Kobalt m m m g/t g/t ppm ppm ppm PVD16 9,0 92,0 83,0 1,74 0,7 85 129 110 einschließlich 9,0 18,0 9,0 4,88 3,0 415 579 780 einschließlich 12,0 18,0 6,0 7,00 4,4 575 813 1128 einschließlich 19,5 21,0 1,5 1,65 0,5 657 1240 635 einschließlich 32,0 34,0 2,0 12,57 0,5 33 21 14 einschließlich 46,0 48,0 2,0 5,88 0,5 35 15 4 einschließlich 55,0 67,0 12,0 2,65 0,8 88 3 3 einschließlich 59,7 60,2 0,5 32,20 3,3 59 488 93 einschließlich 71,0 83,0 12,0 1,42 0,3 16 14 5 einschließlich 90,0 92,0 2,0 5,01 1,6 78 277 41

PVD16 Platin und Palladium

Bohrloch



Von Bis Intervall1 Pt Pd Pt+Pd m m m g/t g/t g/t PVD16 9,0 18,0 9,0 0,27 0,19 0,45 einschließlich 12,0 18,0 6,0 0,36 0,26 0,62 59,7 60,2 0,5 1,4 0,7 2,2

Anmerkungen:

Alle angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen. Der 83 Meter lange zusammenhängende Abschnitt umfasst einen 1,5 Meter langen Abschnitt ohne Bohrkern, der auf einen lokalen Verlust des Bohrkerns während der Bohrungen in der Tiefe von 18,0 m bis 19,5 m zurückzuführen ist. In Übereinstimmung mit den QA/QC-Richtlinien und den branchenüblichen Best Practices für die Veröffentlichung wird dem fehlenden Abschnitt bei der Berechnung des längengewichteten Durchschnitts ein interner Verdünnungswert von 0,00 g/t Gold zugewiesen. Alle Teilabschnitte wurden unter Verwendung eines unteren Cutoff-Wertes von 0,5 g/t berechnet und berücksichtigen eine interne Verdünnung von drei Metern in Folge. Es wird kein oberer Cutoff-Wert angewendet.





Table 2 - Angaben zum Bohrlochkragen

Bohrloch-ID Östliche Ausrichtung1 Nördliche Ausrichtung1 Azimut (º) Dip (º) Länge (m) PVD16 287606 4761229 224 -28 224,58

1 Koordinatensystem: UTM30N ERTS89

Über das Cármenes-Projekt

Das Cármenes-Projekt liegt am südöstlichen Ausläufer des Rio-Narcea-Goldgürtels, rund 55 Kilometer nördlich von León. Es umfasst fünf Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 5.653 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Pan Global befinden. Das Projekt befindet sich ca. 70 km östlich der von Orvana Mineral betriebenen Kupfer-Gold-Silber-Minen El Valle-Boinás/Carlés und 30 km westlich des Salamón-Goldprojekts, bei dem das Unternehmen kürzlich darüber informiert wurde, dass sein Angebot im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung erfolgreich war, wobei noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Das Projektgebiet Cármenes gilt als äußerst aussichtsreich für mehrere Vorkommen beziehungsweise Cluster hydrothermaler Brekzienmineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Gold in Karbonatgesteinen. Zum Gebiet gehören die ehemaligen Minen Profunda und Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- und Kobaltkonzentrate mit Nickelanteilen produzierten. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2025 im Zielgebiet Providencia führte zur Entdeckung einer neuen Goldmineralisierung.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch der Goldpreis befindet sich derzeit auf Rekordniveau.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt mit den Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda, liegt im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Eine positive Bilanz bei Genehmigungsverfahren, eine hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission schaffen dort ein erstklassiges und vergleichsweise risikoarmes Umfeld für Bergbauinvestitionen.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen Handeln mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen aus.

Weitere Informationen zu Pan Global Resources sowie KI-generierte Antworten auf Fragen zum Unternehmen sind über den Curation-Connect-Auftritt des Unternehmens unter https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases verfügbar.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Analyseverfahren

Die Kerngröße betrug HQ (63 mm), und alle Proben waren ½-Kern-Proben. Die nominelle Probenlänge betrug 1 Meter und lag im Bereich von 0,5 bis 2 Meter. Die Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontaktstellen festgelegt, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden der Kerne mit Diamantscheiben sowie die Probenahme wurden stets von Mitarbeitern des Unternehmens überwacht. Etwa alle 30 Proben wurden Doppelproben von jeweils ¼ Kern entnommen, und in jeder Charge wurden alle 25 Proben zertifizierte Referenzmaterialien beigemischt.

Die Proben wurden in versiegelte Beutel verpackt und an die ALS-Probenvorbereitungsanlage in Sevilla (Spanien) geliefert; die Analyse erfolgte in der ALS-Anlage in Irland. Alle Proben wurden zerkleinert und aufgeteilt (Methode CRU-31, SPL22Y) sowie pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Feuergut-Analyse mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Mehrfachelementanalyse wurde mittels 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die Ergebnisse für Basismetalle mit einem Gehalt über dem Mindestgehalt wurden mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES (Methode OG-62) analysiert.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation

jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen und Entwicklungen abweichen können. Das Unternehmen hält die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen. Es kann jedoch nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser werden auf die Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen geprüften Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung vorlagen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist, beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, und übernimmt hierzu auch keine Verpflichtung.

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