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Neue, von Fachkollegen begutachtete Studie bestätigt, dass innovative Technologie Vier-Stunden-Frist für ESR überwindet



18.09.2026 / 02:00 CET/CEST

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Die iSED-Analysegeräte von ALCOR Scientific gestalten die Laborlogistik neu und verbessern die Patientenversorgung bei einem der am häufigsten durchgeführten medizinischen Tests. Siebenmal längere Probenstabilität, unabhängig überprüft. ESR-Proben lieferten bei der Messung mit dem iSED-Analysegerät von ALCOR Scientific bei Raumtemperatur bis zu 28 Stunden und gekühlt bis zu 48 Stunden lang zuverlässige Ergebnisse und übertrafen damit die Vier-Stunden-Grenze herkömmlicher Westergren-Tests.

ESR-Proben lieferten bei der Messung mit dem iSED-Analysegerät von ALCOR Scientific bei Raumtemperatur bis zu 28 Stunden und gekühlt bis zu 48 Stunden lang zuverlässige Ergebnisse und übertrafen damit die Vier-Stunden-Grenze herkömmlicher Westergren-Tests. Ein Durchbruch für die moderne Laborlogistik. Die verlängerte Probenstabilität reduziert Arbeitsaufwand und Kosten in klinischen Laboren, die mit verstreut liegenden Blutentnahmestellen, längeren Transportwegen und Personalmangel zu kämpfen haben.

Die verlängerte Probenstabilität reduziert Arbeitsaufwand und Kosten in klinischen Laboren, die mit verstreut liegenden Blutentnahmestellen, längeren Transportwegen und Personalmangel zu kämpfen haben. Verbesserte Patientenversorgung. Mit einer Stabilität von mehr als einem Tag bei Raumtemperatur können verspätete und außerhalb der regulären Arbeitszeiten eingegangene Proben zuverlässig untersucht werden, was Zurückweisungen und erneute Blutentnahmen reduziert und Ergebnisse sowie Patientenerfahrung verbessert. SMITHFIELD, Rhode Island, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Seit hundert Jahren bestimmt eine Zahl still und leise die Erythrozytensedimentationsrate (ESR), einen Test, auf den sich Ärzte bei der Diagnose und Überwachung von Infektionen, Autoimmunerkrankungen sowie anderen Krankheiten verlassen: vier. Gemeint sind vier Stunden, das enge Zeitfenster, innerhalb dessen eine herkömmliche ESR-Probe untersucht oder gekühlt werden musste, da ihr Ergebnis danach nicht mehr als zuverlässig gelten konnte. Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie, die in Diagnostics veröffentlicht wurde, zeigt, dass diese Frist der Vergangenheit angehört. Die Studie ergab, dass ESR-Proben, die mittels photometrischer Rheologie auf den iSED-Analysegeräten von ALCOR Scientific gemessen wurden, bei Raumtemperatur bis zu 28 Stunden und gekühlt bis zu 48 Stunden stabil blieben, siebenmal länger als die vierstündige Raumtemperaturgrenze der herkömmlichen Westergren-Methode. Die Auswirkungen sind erheblich. Einer der in der Medizin am häufigsten durchgeführten Tests unterliegt nun nicht mehr der Vier-Stunden-Frist. Da klinische Labore mit weit verstreuten Blutentnahmestellen, längeren Transportwegen sowie Personalmangel zu kämpfen haben, bietet die verlängerte Probenstabilität unmittelbare Vorteile für die Labore und die von ihnen betreuten Patienten. Die vollständige Studie "Measuring Erythrocyte Sedimentation Rate Using Photometric Rheology Technology Demonstrates Superior Sample Stability as Compared to the Westergren Method" ("Die Messung der Erythrozytensedimentationsrate mittels photometrischer Rheologietechnologie zeigt im Vergleich zur Westergren-Methode eine überlegene Probenstabilität") ist auf https://www.mdpi.com/2075-4418/16/16/2648 verfügbar. Das Problem, das sich im Laderaum eines Kurierfahrzeugs verbirgt Die ESR ist eine der ältesten Untersuchungen in der Medizin und gehört zu den am häufigsten angeforderten, von denen jedes Jahr Millionen durchgeführt werden. Es handelt sich um einen schnellen und kostengünstigen Entzündungsmarker, der dabei hilft, eine Vielzahl Erkrankungen zu erkennen und zu überwachen, von Infektionen und Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis über entzündliche Erkrankungen wie die Riesenzellarteriitis bis hin zu bestimmten Krebsarten. Im Gegensatz zu Tests, die ein bestimmtes Molekül messen, erfasst die ESR einen Vorgang: wie schnell sich rote Blutkörperchen aggregieren und in einem Röhrchen absetzen, wodurch die Messung äußerst empfindlich gegenüber Zeit und Temperatur ist. Diese Anfälligkeit steht in direktem Widerspruch zur Arbeitsweise moderner Labore. Gleichzeitig werden Labore zu zentralen Einrichtungen mit hohem Durchsatz zusammengelegt und müssen eine wachsende Zahl von Blutentnahmestellen und Personalmangel bewältigen. Zwischen der Nadel und dem Analysegerät befindet sich ein Kuriernetzwerk, das Proben für Routen mit mehreren Zwischenstopps bündelt und sie oft stundenlang in Fahrzeugen transportiert, die über keine nennenswerte Temperaturregelung verfügen. Es ist oft unmöglich, diese strenge Vier-Stunden-Frist in der gesamten Kette einzuhalten. Noch schlimmer ist, dass das Problem unsichtbar bleibt, weil eine beeinträchtigte Probe nicht als solche gekennzeichnet eintrifft. Sie sieht völlig normal aus, und ihr Ergebnis wird wie jedes andere gemeldet und als Grundlage für weitere Maßnahmen verwendet. Jenseits der Schwerkraft: eine neue Methode zur Messung von Entzündungen Das iSED-Analysegerät verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz bei der ESR-Bestimmung. Mithilfe der photometrischen Rheologietechnik erfasst das Gerät optisch die Aggregation der roten Blutkörperchen, den frühesten und entscheidendsten Schritt der Erythrozytensedimentation, in einer temperaturgeregelten Durchflusszelle und liefert ein Ergebnis in weniger als 20 Sekunden. Da das iSED-Analysegerät den unmittelbaren Beginn des Aggregationsprozesses in einer kontrollierten Umgebung misst, ist es weitgehend vor den zeitabhängigen Veränderungen geschützt, die herkömmliche Messungen beeinträchtigen, wodurch sich die Probenstabilität im Vergleich zu herkömmlichen Testverfahren auf das Siebenfache erhöht. Von vier auf 28 Stunden: ein Durchbruch für Labore Die Verlängerung der Probenstabilität bei der ESR-Untersuchung von vier auf 28 Stunden ist ein Durchbruch für die Laborlogistik und bietet Laboren sowie den von ihnen betreuten Patienten unmittelbare, greifbare Vorteile, darunter: Zuverlässige Ergebnisse : größeres Vertrauen in jedes Ergebnis, insbesondere wenn Proben über weite Strecken transportiert werden oder es zu Verzögerungen kommt.

: größeres Vertrauen in jedes Ergebnis, insbesondere wenn Proben über weite Strecken transportiert werden oder es zu Verzögerungen kommt. Weniger zurückgewiesene Proben: Proben, deren Transport sich verzögert hat oder die zu Zeiten geringer Personalbesetzung eingegangen sind, können dennoch zuverlässig untersucht werden.

Proben, deren Transport sich verzögert hat oder die zu Zeiten geringer Personalbesetzung eingegangen sind, können dennoch zuverlässig untersucht werden. Weniger Nadelstiche für Patienten : den Patienten die Belastung durch wiederholte Blutentnahmen für eine gängige Blutuntersuchung zu ersparen.

: den Patienten die Belastung durch wiederholte Blutentnahmen für eine gängige Blutuntersuchung zu ersparen. Ein Röhrchen, zwei Tests : Dank der längeren Stabilität kann dasselbe EDTA-Röhrchen in der Praxis sowohl für ESR- als auch für CBC-Untersuchungen verwendet werden, und ESR-Untersuchungen können nachträglich angefordert werden.

: Dank der längeren Stabilität kann dasselbe EDTA-Röhrchen in der Praxis sowohl für ESR- als auch für CBC-Untersuchungen verwendet werden, und ESR-Untersuchungen können nachträglich angefordert werden. Einsparungen bei Arbeitsaufwand und Kosten: ein bedeutender Vorteil angesichts des sich verschärfenden Personalmangels in klinischen Laboren. "Seit Jahrzehnten sind Labore gezwungen, ihren gesamten ESR-Arbeitsablauf auf die begrenzte Probenstabilität auszurichten. Die Verlängerung der Stabilität bei Raumtemperatur um weitere 24 Stunden ist ein entscheidender Fortschritt, der nicht nur die Logistik verbessert, sondern durch die Gewährleistung zuverlässiger Ergebnisse auch die Patientenversorgung deutlich optimiert. Ein ganzer Tag verlässlicher Probenstabilität ist für Labore keine bloße Annehmlichkeit. Das ist bessere Medizin", sagte Jim Post, Geschäftsführer von Alcor Scientific. Informationen zur Studie Die Studie "Measuring Erythrocyte Sedimentation Rate Using Photometric Rheology Technology Demonstrates Superior Sample Stability as Compared to the Westergren Method" ("Die Messung der Erythrozytensedimentationsrate mittels photometrischer Rheologietechnologie zeigt im Vergleich zur Westergren-Methode eine überlegene Probenstabilität") wurde in Diagnostics (2026;16(16):2648) von Koshy, Lamazares, Evans und Jortani veröffentlicht. Die Studie wurde mit Genehmigung der Ethikkommission (IRB) an zwei Krankenhausstandorten durchgeführt und von ALCOR Scientific finanziert. Informationen zu ALCOR Scientific

ALCOR Scientific entwickelt Diagnosetechnologien zur Optimierung der Laboreffizienz. Das 2011 gegründete Unternehmen nutzt sein fundiertes Fachwissen im Bereich der Biowissenschaften und modernste Fertigungstechniken, um bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die Gesundheitsdienstleistern helfen, Zeit zu sparen und die Patientenversorgung zu verbessern. ALCOR Scientific ist einer der wenigen Anbieter, der eine vollautomatische Lösung für die Bestimmung der Erythrozytensedimentationsrate (ESR) für alle Durchsatzanforderungen und Arbeitsabläufe im Labor anbietet. Weitere Informationen finden Sie auf alcorscientific.com . Medienkontakt

Megan McCutcheon, ALCOR Scientific

E-Mail: mmccutcheon@alcorscientific.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-von-fachkollegen-begutachtete-studie-bestatigt-dass-innovative-technologie-vier-stunden-frist-fur-esr-uberwindet-302882732.html



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