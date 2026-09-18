Ein Test bei 230 V und einer Temperatureinstellung von 260 °C bestätigte, dass nach 15 Sekunden an allen drei gemessenen Stellen der Platte (vorne, in der Mitte und hinten) mindestens 200 °C gemessen wurden, nicht nur an einer einzigen Stelle.

TIMELAB Co., Ltd., ein japanischer OEM/ODM-Anbieter von BeautyGeräten, hat einen Haarglätter entwickelt, der für internationale Haarpflegemarken und den professionellen Markt individuell angepasst werden kann. Bei Tests mit 230 V und einer Temperatureinstellung von 260 °C erreichten alle drei gemessenen Stellen an den Platten nach 15 Sekunden mindestens 200 °C.

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Testen der Platten an drei Stellen

Ein für den europäischen Markt entwickeltes Gerät mit einer maximalen Temperatureinstellung von 260 °C wurde bei 230 V getestet. Fünfzehn Sekunden nach dem Einschalten lagen die Messwerte an der Vorderseite, in der Mitte und an der Rückseite bei 212,5 °C, 227,5 °C bzw. 200,0 °C. Ab etwa 60 Sekunden verringerten sich die Temperaturunterschiede zwischen den drei Messpunkten, was auf einen stabilen Verlauf hindeutete.

Genaue Temperatureinstellungen

Ein NTC-Sensor im Inneren des Metallkeramik-Heizelements (MCH) erfasst die Temperatur. Ein Mikrocontroller (MCU) liest das Signal aus und passt die Heizleistung entsprechend an. Das obere und das untere MCH-Heizelement werden unabhängig voneinander gesteuert, wodurch auch nach schnellem Aufheizen stabile Temperaturen gewährleistet sind.

Fünf Schutzfunktionen

Das Entwicklungsgerät bietet:

Eine 6,3-A-Sicherung zum Schutz vor Kurzschluss oder zu starkem Strom Automatische Stromabschaltung bei Spannungen über 270 V Wechselstrom Automatische Abschaltung bei einer Spannung unter 85 V AC Überhitzungsschutz der ersten Stufe, wenn die Plattentemperatur 280 °C überschreitet Überhitzungsschutz der zweiten Stufe durch einen Thermoschalter für 300 °C

OEM/ODM-Anpassung

TIMELAB passt Design, Plattenform, Materialien, Oberflächenbehandlung, Temperatureinstellungen, Spannung und Stecker individuell an. Das Unternehmen freut sich über Anfragen von internationalen Marken, Herstellern und Händlern.

Hinweis: Bei den Temperaturangaben handelt es sich um werkseitige Referenzwerte, die an einem bei 230 V getesteten Entwicklungsgerät ermittelt wurden. Die Ergebnisse können je nach Betriebsbedingungen, Versorgungsspannung, Messverfahren und individuellen Gerätetoleranzen variieren. Der Höchstwert von 260 °C gilt für die Spezifikation für den europäischen Markt. Die endgültigen Spezifikationen, Prüfkriterien, Normen und Zertifizierungen werden gemäß den Vorschriften des Zielmarktes und den vereinbarten Anforderungen festgelegt.

Über TIMELAB

TIMELAB bietet integrierte OEM-/ODM-Dienstleistungen für Haarglätter, Haartrockner und Beauty-Geräte von der Planung über die Produktion bis hin zur Qualitätskontrolle.

Unternehmen: TIMELAB Co., Ltd.

Representative Director: Yoko Oguchi

Adresse: Room 301, 2-5-18 Chojamachi, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0033, Japan

Gegründet: Mai 2015

Website: https://www.timelab.co.jp/en/

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Koichi Oguchi, International OEM/ODM Sales

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E-Mail: oguchi@timelab.co.jp