Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose steht vor einer seltenen Konstellation: Fed-Zinserhöhung und Reserve-Gesetz am selben Tag, und der Kurs bewegt sich kaum. Am 16. September hob die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent an, die erste Erhöhung seit 2023. Am selben Vormittag stimmte das House Financial Services Committee mit 28 zu 21 für das Reserve-Gesetz H.R. 8957, das staatlich gehaltene Bitcoin für 20 Jahre sperren soll. BTC notiert am 17. September bei 75.986 Dollar in einer Spanne von 75.151 bis 76.233 Dollar. Dieser Artikel zeigt, was die Daten sagen, wo Widerstände liegen und wohin Kapital fließt, wenn die großen Coins an politischen Prozessen hängen.

Was bedeuten Reserve-Gesetz und Fed-Entscheidung für die Bitcoin Prognose?

Das Reserve-Gesetz H.R. 8957 hat am 16. September das House Financial Services Committee mit 28 zu 21 Stimmen passiert, wie DailyCoin berichtet. Das Gesetz stellt staatlich gehaltene Bitcoin unter Treasury-Verwaltung mit einer Haltedauer von 20 Jahren. Beschlagnahmte Bitcoin gehen direkt in die nationale Reserve. Jeder staatliche Kauf muss haushaltsneutral erfolgen.

Nur Stunden später entschied die Federal Reserve einstimmig, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent anzuheben. Es war die erste Zinserhöhung seit 2023 unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh, wie UseTheBitcoin berichtet. BTC sprang auf 76.500 Dollar und gab den Anstieg innerhalb von 30 Minuten ab.

Die ETF-Nettovermögenswerte fielen von 100,09 auf 95,19 Milliarden Dollar. Die Unterstützung liegt bei 71.500 bis 73.600 Dollar, der Widerstand bei 77.000 bis 78.000. Der größere Widerstand bei 81.600 Dollar müsste fallen, damit die Korrektur als abgeschlossen gilt. Bei 1,53 Billionen Dollar Marktkapitalisierung bedeutet selbst 82.000 Dollar nur 8 Prozent Rendite. Das Gesetz muss noch Plenum und Senat passieren, doch das Repräsentantenhaus geht nach dem 17. September bis zur Novemberwahl in die Pause. Kapital sucht in dieser Lage nach Projekten, bei denen die große Bewegung noch bevorsteht.

Warum taucht Pepeto in der Bitcoin Prognose immer wieder auf?

BTC liefert 8 Prozent Potenzial bis zum nächsten Widerstand, während das Reserve-Gesetz frühestens nach der Novemberwahl weitergeht. Genau in solchen Momenten fließt Kapital in Projekte, die bereits funktionieren und deren Listing noch aussteht.

Pepeto gehört derzeit zu den meistdiskutierten Presale-Token auf dem Markt. Das Projekt bereitet sich auf ein Listing bei Binance und anderen großen Börsen nach dem Ende des Vorverkaufs vor. Das Listing bringt neue Käufer zu einem festen Angebot von 420 Billionen Token. Der Vorverkauf läuft aktuell zu einem Preis von $0,000000188 und hat bisher mehr als $10,38 Millionen eingesammelt.

Die eigene Börse PepetoSwap erhebt keine Gebühren auf jeden Tausch. Zweihundert Aufträge zu je 5.000 Dollar würden auf der größten DEX 3.000 Dollar kosten, auf PepetoSwap fallen null Dollar an. Die Plattform bietet Limit-Orders, automatische Sparpläne und blockiert Front-Running. Das tägliche Handelsvolumen hat die Marke von 50 Millionen Dollar überschritten.

Eine Cross-Chain-Brücke bewegt Token über fünf Blockchains für null Dollar. Andere Brücken kosten 15 bis 50 Dollar und können Geld stundenlang sperren. Die Pepeto-Brücke sperrt Token auf der Quellkette und prägt sie auf der Zielkette in unter 60 Sekunden. Falls ein Transfer fehlschlägt, wird die Sperre automatisch zurückgesetzt.

Ein Risikoprüfer führt 42 Prüfungen an jedem Vertrag durch, bevor ein Handel ausgeführt wird. Er liest Live-Daten, führt einen Testkauf und Testverkauf durch und blockiert jeden Token, der die Prüfung nicht besteht. Das Team hinter dem Projekt umfasst den Schöpfer des ersten Pepe-Coins und einen Binance-Experten. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf gestartet wurde, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Smart Contracts sauber sind. Historisch betrachtet hat jeder Zyklus das größte Renditepotenzial in der Phase vor dem Listing geboten, und genau dort steht Pepeto gerade.

Fazit: Wo liegt jetzt das echte Renditepotenzial?

Die Bitcoin Prognose bleibt an Gesetzgebung und Zinspolitik gebunden, während BTC bei 1,53 Billionen Dollar massive Zuflüsse für jede Bewegung braucht. Jeder Zyklus zeigt dasselbe Muster: das Renditepotenzial liegt bei Projekten, die vor dem Börsenstart stehen. Pepeto bietet diesen Moment mit einem Binance-Listing und funktionierenden Tools ab Tag eins. Der Presale-Preis steigt mit jeder Runde, und wer nach dem Listing kauft, zahlt den Börsenkurs. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange der aktuelle Preis noch gilt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das Reserve-Gesetz für BTC?

Das Committee hat H.R. 8957 am 16. September mit 28 zu 21 Stimmen verabschiedet. Es sperrt staatlich gehaltene Bitcoin für 20 Jahre und muss noch Plenum und Senat durchlaufen.

Was macht Pepeto als Presale-Token besonders?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Brücke über fünf Blockchains. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Vorverkaufsstart auditiert. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website.